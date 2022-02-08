Олимпиада-2022: новый мировой рекорд у фигуриста Натана Чена, золото у фристайлистки Эйлин Гу и "бронза" Вика Уайлда

59 минут назад

Автор фото, Press Eye

Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат спортсмен получил 113,97 балла. Предыдущий рекорд - 111,82 балла - установил японский фигурист Юдзуру Ханю на турнире четырех континентов в 2020 году.

Произвольную программу фигуристы покажут на Олимпиаде в Пекине 10 февраля.

"Бронза" у российского сноубордиста

Двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи, российский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.

35-летний Уайлд в борьбе за третье место обошел итальянского спортсмена Роланда Фишналлера.

"Золото" досталось австрийцу Бенджамину Карлу, серебро - словенцу Тиму Мастняку.

Вик Уайлд до 2011 года выступал за сборную США, однако после женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной он получил российское гражданство и начал выступать под российским флагом. В декабре прошлого года Заварзина и Уайлд объявили о разводе. В ноябре прошлого года сноубордист говорил о скором завершении карьеры.

Автор фото, EPA Подпись к фото, 35-летний Вик Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе

После финала по параллельному гигантскому слалому канал "Матч ТВ" сообщил, что Уайлд объявил о завершении карьеры.

"Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть", - приводит "Матч ТВ" слова Вика Уайлда.

Однако агентство ТАСС сообщает, что Уайлд не принял окончательного решения по поводу завершения карьеры. "Я подумаю над тем, что делать, через несколько дней", - сказал Уайлд.

В соревнованиях по параллельному гигантскому слалому у женщин золото завоевала чешская сноубордистка Эстер Ледецкая. В финале она выступила лучше австрийской спортсменки Даниэлы Ульбинг. Бронзовая медаль досталась спортсменке из Словении Глории Котник.

Российским спортсменкам в этой дисциплине не удалось добраться до ⅛ финала.

Промах Максима Цветкова на последнем рубеже

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Золото получил французский биатлонист Кентен Фийон-Майе

Российский биатлонист Максим Цветков допустил единственный промах на четвертом, последнем огневом рубеже и остался без медали, заняв четвертое место. После трех огневых рубежей он был лидером гонки, и если бы не промах на четвертом рубеже, у Максима Цветкова была бы золотая медаль.

Победу в этой гонке одержал французский биатлонист Кентен Фийон-Майе.

В интервью "Матч ТВ" Максим Цветков сказал, что тяжело переживает поражение.

"Здесь некого винить. Все сам. Я расстроен, по-другому не сказать. Если честно, еле сдерживаюсь, чтобы слезы не потекли", - цитирует биатлониста "Матч ТВ".

Эйлин Гу выиграла золотую медаль для Китая в первом соревновании по фристайлу Биг-эйр

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В своей последней попытке восемнадцатилетняя девушка исполнила трюк "1620" - совершила четыре с половиной оборота в воздухе, прежде чем схватиться за внешнюю часть лыжи и приземлиться спиной вперед.

После прыжка она рассказала, что никогда раньше не пробовала этот прием и решила исполнить его в последнюю минуту.

Родившаяся в США Эйлин Гу решила на этой Олимпиаде представлять Китай, родину своей матери. "Я просто хочу использовать спорт как силу, которая объединяет людей в двух странах, а не разделяет их", - сказала она.

Серебро завоевала Тесс Леде из Франции, а бронза досталась Матильде Гремо из Швейцарии.

Большунов отказался от участия в спринте

Российский лыжник Александр Большунов решил отказаться от выступления в спринте 8 февраля. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил это решение тем, что Большунов готовится к другому старту и ему надо успеть восстановиться после скиатлона. Об этом Бородавко сказал изданию "Чемпионат".

6 февраля Александр Большунов выиграл соревнования по скиатлону, опередив своего ближайшего соперника - норвежского лыжника Йоханнеса Клебо - на 9 минут.

В спринте должны принять участие Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев.

Олимпийский рекорд в беге на коньках на 1500 метров

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Рекордсмен мира Кьелд Нуис обогнал своих соперников и выиграл бег на 1500 метров среди мужчин на Олимпийских играх в Пекине во вторник, сохранив за собой титул.

Нуис прошел дистанцию за одну минуту и 43,21 секунды, опередив своего товарища по команде Томаса Крола на три десятых секунды и установив новый олимпийский рекорд.

"Я не могу в это поверить. Я мечтал об этом, но не был так уверен, как четыре года назад", - сказал он журналистам.

В соревновании, которое часто называют "королевской гонкой", голландская команда побила олимпийский рекорд, установленный американцем Дереком Парра 20 лет назад: сначала Крол улучшил результат почти на полсекунды, а Нуис сбросил еще 0,34 секунды.

Кьелд Нуис - первый конькобежец, выигравший подряд все олимпийские титулы в беге на 1500 метров среди мужчин за 28 лет, и четвертый в истории.

Легендарный норвежский конькобежец Йохан Олав Косс выигрывал золотые медали в 1992 и 1994 годах.