"Дождь" вслед за "Новой газетой" попросил возбудить уголовное дело против Кадырова

час назад

Автор фото, Chingis Kondarov/TASS

Телеканал "Дождь" (объявлен в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) сообщил, что направил в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. По мнению журналистов, против Кадырова, ранее назвавшего их "террористами", должно быть возбуждено дело о возбуждении ненависти ("экстремистская" статья).

Поводом для подачи заявления в СКР стали слова, которые глава Чечни произнес в своем видеообращении 1 февраля, уточнили на "Дожде".

Тогда Кадыров, призывая возбудить уголовные дела против "Дождя", "Новой газеты", ее журналистки Елены Милашиной и правозащитника Игоря Каляпина, сказал: "Какие вам факты нужны, что они являются террористами, пособниками террористов? Куда вы смотрите?"

По мнению журналистов "Дождя", это заявление было сделано "с целью возбуждения ненависти, либо вражды, по признакам принадлежности к... социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал Дождь", а значит действия главы Чечни могут быть квалифицированы по п. "а" ч. 2, ст. 282 УК РФ (эту статью также называют "экстремистской").

Ранее с аналогичным заявлением в СКР обратилась "Новая газета". Издание ссылалось на пост Кадырова в телеграм-канале, где тот писал, что для него "террористами являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение".

На прошлой неделе "Новая газета" объявила о временном отъезде Милашиной из России. Каляпин говорил, что не собирается покидать страну.

Ситуация с Янгулбаевыми

Журналисты и правозащитники в очередной раз вызвали гнев Кадырова из-за ситуации с семьей бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Его жену Зарему Мусаеву 20 января силой вывезли из Нижнего Новгорода - якобы для допроса в качестве свидетельницы по делу о мошенничестве, а затем поместили под арест по обвинению в нападении на полицейского.

За месяц до этого силовики приходили с обыском к их сыну Абубакару Янгулбаеву, бывшему юристу "Комитета против пыток" (одноименная организация была признана в России иностранным агентом), который был среди тех, кто в декабре сообщил о пропаже десятков своих родственников в Чечне.

Власти Чечни заявляют, что члены семьи Янгулбаевых поддерживают терроризм и оскорбляют святых, и недовольны тем, как ситуацию освещают СМИ, в том числе "Новая газета" и "Дождь".

Янгулбаевы связывают преследование членов своей семьи с критикой в адрес властей Чечни и, в частности, Кадырова. После задержания Мусаевой экс-судья вместе с дочерью уехал из России.

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С января представители властей Чечни выступают с угрозами в адрес Янгулбаевых. Кадыров писал в своем телеграм-канале, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей", а его ближайший соратник Адам Делимханов в "Инстаграме" говорил по-чеченски: "Не зная покоя ни днем, ни ночью, наши тела, души, имущество, потомство - за вами. Отрывая вам головы, работая над вами, убивать вас. У нас с вами действительно вражда, кровная месть".

Один из чеченских полицейских также предлагал чеченцам, живущим в Европе, поключиться к преследованию Янгулбаевых: "Если наткнетесь на подобных зайцев, рубите голову. Обращаюсь к тем, кто там сидит. Чего вы сидите?"

На прошлой неделе в Грозном был проведен масштабный митинг, на котором сжигали портреты членов семьи бывшего судьи. Чеченские власти утверждают, что в нем приняли участие 400 тысяч мужчин (все население Чечни, по оценкам Росстата, составляет примерно в 1,5 млн человек).