Мосгорсуд утвердил отказ расследовать видео убийства с предполагаемыми бойцами "ЧВК Вагнера"

час назад

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Бездействие Следственного комитета России по делу об убийстве сирийца в 2017 году предполагаемыми наемниками из российской "ЧВК Вагнера" признано законным. Решение Басманного суда Москвы оставил в силе Мосгорсуд. С просьбой возбудить дело против бойцов "ЧВК Вагнера" обращался брат убитого сирийца.

О постановлении суда второй инстанции сообщил правозащитный центр "Мемориал" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирован судом, решение о ликвидации не вступило в силу).

В марте прошлого года брат жителя Сирии, чье жестокое убийство было снято на видео, обратился в СКР с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых боевиков "ЧВК Вагнера", запечатленных на видео. Запись расправы в 2019 году опубликовала "Новая газета". Заявитель просил проверить людей, попавших на видео, на предмет совершения других военных преступлений.

Бойцы "ЧВК Вагнера" действуют на территории ряда стран Африки и Ближнего Востока, в том числе и в Сирии. Компания держит свою деятельность в секрете, СМИ связывали ее с бизнесменом Евгением Пригожиным. Сам он отрицает любую связь с "ЧВК Вагнера" и судится с изданиями, которые ассоциируют его с наемниками.

В СКР отказались возбуждать дело, заявив, что факт смерти сирийца не установлен и документально не подтвержден, а предоставленная видеозапись не является достаточным доказательством.

Интересы брата погибшего представляли адвокаты Петр Заикин и Илья Новиков. "Российский закон предусматривает обязанность государства расследовать преступления российских граждан, совершенные за границей", - говорил Новиков.

Басманный суд Москвы 18 января этого года отказал в удовлетворении жалобы адвокатов на бездействие СКР, посчитав, что "сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления", отсутствуют. Адвокаты обжаловали решение в апелляционной инстанции.

СКР не предоставлял никакой информации о судьбе жалобы, поданной братом потерпевшего, в течение 10 месяцев, говорится в пресс-релизе "Мемориала" (есть в распоряжении Би-би-си).

Адвокат Новиков назвал решение суда абсолютно незаконным. "Но с точки зрения нашей стратегии оно нас устраивает. Мы исходили из того, что российская правоохранительная и судебная система не сможет, а точнее, не захочет признать преступления вагнеровцев. Нам было важно для исчерпать все действенные средства правовой защиты в России, чтобы иметь право обращаться в Европейский суд по правам человека", - заявил он.

Видео с расправой

Видео убийства, по данным "Новой газеты", совершенного в июне 2017 года, было размещено на сайте издания 20 ноября 2019 года.

На записи четыре человека, говорящие по-русски, избивают мужчину кувалдой. Затем убитому отрезают голову, отрубают руки лопатой, тело подвешивают за ноги и поджигают, сопровождая эти действия смехом и одобрительными комментариями.

Журналисты писали, что установили личность одного из участников расправы. "Такой человек нашелся среди известных нам документально подтвержденных наемников группы "Вагнер", - утверждала "Новая газета".

Издание сообщало со ссылкой на арабскую прессу, что жертвой расправы стал дезертировавший сириец, а местом казни было названо месторождение Шаир в сирийской провинции Хомс.

В Генпрокуратуре России тогда заявили, что проверкой возможной причастности россиян к жестокой расправе в Сирии должен заниматься СКР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле шокированы опубликованной в СМИ видеозаписью.

"Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам", - говорил Песков. Вопрос о возбуждении уголовного дела он переадресовал в СКР.