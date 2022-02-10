"Мне показалось, что Лавров говорит об Украине". Главе МИД Британии Лиз Трасс пришлось объясняться из-за оговорки о Ростове и Воронеже

34 минуты назад

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Министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пришлось объясняться из-за оговорки во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. По данным российских СМИ, Трасс ошиблась в территориальной принадлежности Воронежской и Ростовской областей, посчитав их украинскими регионами.

В четверг глава британского Форин-офиса прибыла в Москву на встречу с Лавровым, чтобы обсудить обострение ситуации близ границ с Украиной, где, как утверждают страны Запада, продолжается концентрация российских войск. Ситуацию накаляют российско-белорусские военные маневры, которые продлятся с 10 по 20 февраля - и также неподалеку от украинской территории.

Как передают источники агентства ТАСС и газеты "Коммерсант", во время беседы с Лавровым Трасс заявила о необходимости отвода российских военных от украинской границы. Лавров ответил, что российские солдаты ничего не нарушают, так как находятся на своей территории.

После этого, как утверждают собеседники этих СМИ, российский министр спросил: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - цитируют российские медиа ответ главы Форин-офиса.

По информации "Коммерсанта", в этот момент посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт объяснила министру, что речь идет именно о российских регионах.

Вскоре после того, как эта информация стала распространяться в интернете, британское посольство в Москве разместило в своих соцсетях комментарий, в котором прямо не подтвердило данные российских СМИ о словах Трасс, однако и не опровергло их.

"В интервью [РБК] министр [иностранных дел Великобритании] сказала: "Мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России", - сказано в "Твиттере" дипломатического представительства.

"Разговор немого с глухим"

Сергей Лавров назвал переговоры с Лиз Трасс беспрецедентными, однако отметил, что не услышал в беседе с британской коллегой ничего нового.

Автор фото, RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

По его словам, все два часа разговора за закрытыми дверями Британия вновь и вновь требовала убрать российские войска с их же территории и не слушала встречные аргументы. "Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим", - цитирует российского министра РБК.

"Я точно не была немой в нашем разговоре, - возразила Трасс. - Я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации. Делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России на Украине".