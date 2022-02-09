Samsung представил новые Galaxy S22 - конкурента iPhone 13 от Apple

30 минут назад

Автор фото, Samsung

Крупнейший в мире производитель телефонов, южнокорейская Samsung представила новую линейку флагманов Galaxy S22 - основного конкурента iPhone 13 от американской Apple.

Презентация новой серии обошлась без сенсаций, поскольку ключевые характеристики и особенности тройки флагманских телефонов S22 и планшетов Tab S8 давно просочились в прессу.

Samsung борется с Apple за лидерство на рынке смартфонов и право считаться золотым стандартом самого универсального и популярного гаджета на планете. У Samsung пока преимущество, но последние два ковидных года продажи почти не растут, и Apple уверенно наступает на пятки.

В прошлом году Samsung продал более 270 млн телефонов, а Apple - чуть более 230 млн, однако доля iPhone увеличилась до 17% с 16%, тогда как у Samsung осталась неизменной - 20%, следует из данных отраслевых аналитиков Canalys и IDC.

Третье место у китайской Xiaomi, которая еще стремительнее укрепляет позиции и нарастила долю рынка за прошлый год с 11,5% до более 14%.

Samsung традиционно обновляет флагманскую линейку Galaxy S в начале года, а ближе к осени - Galaxy Z с гибким экраном. Apple представил iPhone 13 в сентябре, и вот теперь - ответный ход Samsung.

Основной упор в обновленных флагманах как обычно сделан на апгрейде камеры, процессора и экранов.

Самая дорогая модель S22 Ultra, которую в США начнут продавать за 1200 долларов с 25 февраля, получила еще и стилус, который до сих пор был только у более крупных Galaxy Note. Две другие модели - Galaxy S22 Plus и базовый S22 - будут стоить 1000 и 800 долларов соответственно.

Следующего хода от Apple долго ждать не придется. Американская компания того гляди выпустит более дешевую модель iPhone SE с поддержкой 5G. Она призвана составить конкуренцию недорогим сериям Samsung и китайским телефонам.