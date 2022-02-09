Жириновского госпитализировали в ЦКБ с "Омикроном". В ЛДПР говорят, что он работает

9 февраля 2022, 12:48 GMT Обновлено 4 часа назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы 26 января 2022 года

Старожил российской политики Владимир Жириновский, 30 лет возглавляющий ЛДПР, попал в больницу с коронавирусом, у него поражены легкие, сообщили в среду СМИ. Минздрав вечером подтвердил, что политик был госпитализирован в ЦКБ еще 2 февраля. В партии при этом заявляют, что Жириновский работает и чувствует себя хорошо.

"В связи с поступающими вопросами пресс-служба минздрава сообщает, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом Covid-"омикрон", - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

"Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Что сообщали СМИ

О том, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, днем в среду сообщил телеграм-канал Mash, а затем три основных информационных агентства - РИА Новости, ТАСС и Интерфакс. Все они ссылались на анонимные источники.

75-летний политик оказался в ЦКБ с коронавирусом. На просьбу Интерфакса прокомментировать сообщения о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник агентства ответил: "Да, поражение легких серьезное".

Состояние Жириновского оценивается как тяжелое, заявил ТАСС источник "в политических кругах". РБК утверждает, что его подключили к аппарату ИВЛ. Источник РИА Новости сообщил, что состояние Жириновского не требует подключения к ИВЛ.

"Коммерсант" со ссылкой на свои источники пишет, что аппарат использовался только в режиме кислородной маски, помогающей пациенту быстрее справиться с последствиями болезни, а Жириновский, как утверждает собеседник издания, с утра до вечера смотрит новости и раздает команды по трем телефонам, едва успевая заряжать их.

"Работает с документами"

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В партии, комментируя эти сообщения, заявили, что их лидер "работает с документами" и нормально себя чувствует.

"Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать", - сообщил журналистам руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.

"Я вам эту информацию о госпитализации Жириновского подтвердить не могу, так как это просто сплетни и слухи", - сказал "Ленте.ру" зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

"Владимир Вольфович работает с документами. Он нормально себя чувствует", - заявил Интерфаксу еще один зампред фракции ЛДПР Василий Власов. Он не стал при этом отвечать на уточняющий вопрос, где именно находится лидер ЛДПР.

В последнее время Жириновский не появлялся на публичных мероприятиях, не было его эфиров в партийных мессенджерах, отмечает Интерфакс.

Жириновский в российской политике с 1988 года. Вопреки названию, Либерально-демократическая партия часто выступает с популистскими и иногда националистическими заявлениями. С 1993 года партия имела фракцию во всех созывах Госдумы.

Сам Жириновский знаменит эксцентричным и подчас нарочито агрессивным поведением и высказываниями. "Очевидна уникальность этого политика, который обеспечивает своей партии присутствие в Думе в течение уже почти трех десятилетий. Жириновский является артистом в политике, способным за счет успешного использования телевизионного ресурса не только привлечь, но и сохранить внимание целевой аудитории", - пишет политолог Алексей Макаркин в телеграм-канале Bunin & Co.

"Это уже седьмой укол"

Во время пандемии лидер ЛДПР не стал присоединяться к многочисленном лагерю противников вакцинации. В декабре прошлого года он заявил, что сделал уже седьмую прививку от Covid-19.

"Коронавирус продолжает поступь по планете. Только в нашей стране от него погибли уже почти полмиллиона человек! Только представьте масштаб. Это как разом вымерла бы Тула, Калининград или Рязань. Однако половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться. И это вызывает лишь сожаление", - писал Жириновский в своем телеграм-канале 15 декабря.

"Ранее я уже сделал вакцинацию "Спутником V", а на этот раз - "КовиВаком" от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо", - призывал следовать своему примеру лидер ЛДПР.

Через неделю Жириновский заявил, что сделал не семь, а восемь прививок от коронавируса.