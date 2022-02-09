Дайджест: Вокруг Украины разворачиваются российские учения; минюст США нашел ворованные биткойны на 3,6 млрд

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пока мировые лидеры ведут переговоры, украинские военные осваивают срочно присланные Британией и США гранатометы.

Западные страны вместе с Украиной продолжают искать выход из кризиса. Два дня дипломатии на высшем уровне завершились во вторник совместным заявлением президентов Франции и Польши и канцлера Германии.

Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда, обсудив в Берлине положение вокруг Украины, вновь призвали Москву искать выход на переговорах, заверили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также заверили, что в случае агрессивных действий против соседки Россию ждут серьезнейшие последствия.

Об этом канцлер Германии сказал и устно после встречи. "Новые посягательства на территориальную целостноть и суверенитет Украины неприемлемы и приведут к далеко идущим политическим, экономическим и, конечно, стратегическим последствиям для России", - заявил Олаф Шольц.

В течение двух дней украинский кризис обсудили на четырех встречах пять президентов и один канцлер. В понедельник параллельно в Москве и Вашингтоне провели переговоры Эммануэль Макрон с Владимиром Путиным и Джо Байден с Олафом Шольцем, затем во вторник Макрон встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, и в тот же день в Берлине прошел саммит Германия-Франция-Польша.

Кроме того, как сказала во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Джо Байден за последнюю неделю дважды связывался с Макроном и в ближайшее время собирается поговорить с ним еще.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, (Слева направо) Анджей Дуда, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон заверили мир в своем единстве и призвали Россию избежать войны

Теперь, как пишут некоторые европейские и американские издания, словесная война вокруг Украины будто бы поставлена на небольшую паузу - и мир следит, как разворачиваются российские учения вокруг Украины.

Из Стамбула во вторник передавали, что в Черное море через Босфор прошли три больших десантных корабля Балтийского флота. Министерство обороны России сообщает, что еще три БДК с Северного флота войдут в Черное море в течение суток. В Крыму и вокруг него пройдут большие учения на суше, на море и в воздухе.

К северу от Украины, в Беларуси, как сообщают российские и белорусские военные, закончилось развертывание войск, которые примут участие в учениях "Союзная решимость". Начало активной фазы учений запланировано на 10 февраля.

На юге европейской части России - правда, не в регионах, граничащих с Украиной - 2,5 тысячи артиллеристов, как сообщает Интерфакс со ссылкой на российских военных, начинают отрабатывать стрельбу из гаубиц и ракетных комплексов.

Тем временем новость, связанная с Украиной, в ночь на среду пришла даже из Японии.

Как сообщила - без ссылок на конкретные источники - телекомпания NHK, правительство Японии согласилось в случае, если кризис вокруг Украины приведет к остановке поставок газа в Европу из России, перенаправить в Европу часть своих закупок сжиженного газа. Об этом Японию попросили Соединенные Штаты.

На Зимней Олимпиаде в Пекине в среду разыгрываются медали в шести видах: в лыжном двоеборье (второй этап соревнования - лыжная гонка), слаломе (женщины), шорт-треке (1500 метров, мужчины), санном спорте, сноуборде и фристайле.

Швеция вслед за Данией, Норвегией и Британией со среды отменяет почти все коронавирусные ограничения внутри страны, а также ограничения на въезд для граждан всех стран ЕС и Европейской экономической зоны.

В силе остаются только рекомендации непривитым не бывать в людных местах, а заразившимся - сидеть дома.

Заражений коронавирусом в Швеции все еще много, но число тяжелых случаев и смертей падает, и правительство еще на прошлой неделе объявило, что коронавирус больше не стоит считать опасностью для всего общества и надо учиться справляться с ним без чрезвычайных мер. В Швеции полностью привиты 74% населения.

Рекордная добыча минюста США - 3,6 млрд долларов краденой криптовалюты

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2016 году хакер, как говорит минюст США, похитил биткойны, которые теперь стоят 4,5 млрд долларов. 3,6 млрд удалось найти

Министерство юстиции во вторник объявило о конфискации рекордной суммы - 3,6 млрд долларов - полученной мошенниками от продажи биткойнов.

Эти деньги, как утверждает минюст, "отмывали" через множество счетов и другие криптовалюты арестованные утром во вторник в Нью-Йорке 34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя жена Хезер Морган. 25 тысяч биткойнов были похищены путем взлома биржи криптовалюты еще в 2016 году. Тогда они стоили около 70 млн долларов, а сейчас - около 4,5 миллиарда.

Адель - лучшая по версии BRIT Awards

Британская певица Адель во вторник собрала все главные призы на ежегодной церемонии BRIT Awards, на которой объявляют лучших британских и иностранных поп-музыкантов года.

Адель стала "артисткой года", ее новый альбом "30" - "альбомом года", а ее песня "Easy On Me" - "песней года".

Автор фото, Karwai Tang/WireImage Подпись к фото, Адель, по мнению жюри BRIT Awards, была лучшей в попмузыке в прошедшем году

Назвать Адель еще и "группой года" было бы уже чересчур, и это звание получила группа "Wolf Alice".

Лучшей иностранной исполнительницей названа американка Билли Айлиш, иностранной группой - американская же Silk Sonic, иностранной песней - композиция "good 4 u" опять американки Оливии Родриго, а лучшим новичком поп-сцены - британская рэп-исполнительница Little Simz.

Times: война будет концом мечты Путина о величии России

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"Мы должны заставить Путина понять, что, вторгнувшись на Украину, Россия фундаментально навредит сама себе. Это будет конец ее мечты о том, чтобы быть мировой державой", - пишет международный обозреватель британской газеты Times Роджер Бойс.

Бойс полагает, что Россия и Китай в последнее время соответственно своим возможностям поделили роли в деле "заполнения пустот, которые оставляет отступающая Америка". Китай делает упор на экономическую экспансию, Россия же действует силовым путем: спасла Башара Асада, вмешалась в ливийскую междоусобицу, теперь поддерживает африканских путчистов.

"Пусть она больше не член "большой восьмерки", которая стала "семеркой", но у тех, кто планирует перевороты, есть российские номера в списке телефонов. Не столько великая держава, сколько великая вредительница", - пишет обозреватель Times.

"Но Путин потеряет даже эту карту, если начнет серьезную операцию на Украине. Дело не только в санкциях, потере выручки с газа [...] статус изгоя, начавшего войну в Европе [...] расходы на содержание большой армии вне казарм многие месяцы и пролитая кровь. Дело еще и в возможном унижении в случае, если не удастся победить быстро. [...] Сейчас он может отмахиваться от уговоров европейских лидеров - может быть даже, это для него самая приятная часть этой предвоенной фазы - но если он застрянет в украинской грязи, он спустит все в этой игре, и уже никто не будет воспринимать его всерьез", - уверен Роджер Бойс.

Deutschlandfunk: Шрёдер позорит страну и свою партию

О бывшем канцлере-социалисте Герхарде Шрёдере, перешедшем на газпромовскую зарплату, пресса Германии давно сказала все, что хотела, но своим недавним высказыванием об украинском кризисе он дал "Радио Германии" (Deutschlandfunk) новый повод заявить о своем отношении к нему.

"Российский президент сосредоточил 100 тысяч солдат на границах Украины, а Шрёдер говорит, что оружием бряцает Киев. К черту факты, старая любовь не ржавеет [...] Шрёдер, как сказал Навальный, служит у Путина мальчиком на побегушках. Хорошо оплачиваемым мальчиком на побегушках", - пишет на сайте Deutschlandfunk обозреватель Франк Капеллан.

Он напоминает - ссылаясь на расследование того же Алексея Навального - что Шрёдер получает около 600 тысяч евро в год от "Роснефти" и около 250 тысяч - от "Газпрома" за работу на "Северный поток - 2".

"Как будто ему мало того, что он получает из [немецкой] казны: добрые восемь тысяч евро ежемесячной пенсии плюс больше 560 тысяч евро в год на офис, штат и автомобили! Этот 77-летний человек [...] вредит нашей стране, вредит партии СДПГ. Он дает Путину использовать себя и вонзает нож в спину человеку, который пытается сохранить мир на Украине и который когда-то служил при нем генеральным секретарем партии - Олафу Шольцу. Его партия давно отвернулась от него. Шрёдер давно потерял лицо. Он был и останется человеком, которого уже не волнуют репутационные потери", - резюмирует обозреватель "Радио Германии".

Корреспонденты Русской службы Би-би-си изучили список россиян - журналистов, политических активистов, общественных деятелей - объявленных "иностранными агентами" и подсчитали, что почти половина из них уже уехала за границу.

Что именно заставило уехавших уехать, что заставляет остающихся оставаться? Рассказывают сами эти люди:

Уникальный аппарат - имплант позвоночника - не может полноценно заменить поврежденный спинной мозг, но все же он настолько помогает парализованному после аварии британцу Дэвиду М'Зи, что он может с ним стоять, ходить и даже смог завести семью.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Парализованному британцу помогает редкий имплант-тренажер для позвоночника