В России начнут выдавать QR-коды на основе антител. Как это будет работать?

Ольга Дьяконова

Би-би-си

9 часов назад

Автор фото, Sergey Malgavko/TASS

В России с 21 февраля начнут выдавать QR-коды по результатам теста на антитела к коронавирусу. Он будет действовать полгода, а не год, как сертификат о вакцинации. Получить его можно будет только один раз.

Согласно приказу минздрава, опубликованном во вторник, QR-код можно будет получить, даже не имея ранее результатов ПЦР-теста и сведений о перенесенной болезни.

Как получить сертификат на основе антител?

Документ можно будет сформировать на портале Госуслуг, заполнив соответствующее заявление и загрузив результаты анализа крови.

В приказе минздрава упоминается обычный анализ на антитела IgG, но не указан уровень показатель, необходимый для выдачи QR-кода. То есть сертификат можно будет получить даже при минимальных титрах выше референсных значений.

В приказе минздрава также не упомянуты ни требования к лаборатории, проводившей анализ, ни одобренные производители тестов.

Кого это коснется

Обладателями QR-кодов смогут стать те, кто привился за рубежом, или болел без оформления официального больничного.

В большинстве российских регионов QR-код необходим для посещения театров, концертов, музеев, непродовольственных магазинов и заведений общепита, а также для заселения в гостиницы и санатории. Отдельные субъекты вправе устанавливать собственные ограничения - например, в Хабаровском крае код нужен для междугородних поездок.

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В декабре Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Тогда же стало известно о том, что можно будет получить QR-код по тесту на антитела. Однако уже в середине января законопроект сняли с рассмотрения.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это тем, что изначально документ готовился как реакция на распространение дельта-штамма коронавируса, однако в последнее время возникли "новые вызовы".

При нынешних вариантах коронавируса антитела - как после болезни, так и после прививки сделанной более трех месяцев назад, - уже значительно меньше защищают от заражения и симптоматического течения.

Что не так с анализом на антитела

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Анализ на антитела IgG, требуемый для получения QR-кода, является бесполезным для оценки степени защиты против вируса, убеждены опрошенные Би-би-си эксперты. Какие-то данные о защите может дать тест на нейтрализующие антитела IgG к RBD-домену или S-белку коронавируса - однако, минздрав не обязал сдавать именно его.

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Анализ на антитела к коронавирусу стал популярен у россиян с самого начала пандемии - многие сдавали этот тест и "мерились" антителами в чатах народных отчетов о вакцинации.

Однако, с точки зрения науки, этот тест не имеет смысла - неизвестно, какой титр антител формирует защиту от заболевания, симптоматического течения и тяжелой формы. Кроме того, существуют сложности интерпретации данных анализов разных тест-систем.

В США и Европе эти тесты не были популярны и никогда не рекомендовались для принятия решения о необходимости вакцинации и ревакцинации.

Российские независимые ученые проекта V1V2.ru рассчитывали в пик заболеваемости "дельтой" желательный уровень антител IgG к RBD или S-белку для защиты от этого варианта - однако и они признавали, что эта защита зависит от множества факторов, например, вирусной нагрузки при заражении.

При этом небесполезно знать, что антитела в принципе появились - тогда можно считать, что человек с большой вероятностью хорошо защищен от тяжелого течения, и включилось Т-клеточное звено иммунитета.

Как это повлияет на темпы вакцинации

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Нововведение может еще больше снизить и так невысокий интерес россиян к вакцинации, опасаются эксперты.

Одним из свидетельств того, насколько сильно упал спрос на вакцинацию, могут быть темпы ввода в оборот вакцин. С начала года Росздравнадзор выдал всего семь разрешений на ввод в оборот партий "Спутника V". Все они были выданы в январе. В декабре ведомство выдало более 20 разрешений, а в ноябре - 67.

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В социальных сетях тем временем распространяется теория, что штамм "омикрон" может служить "живой вакциной" - то есть лучше им переболеть, чем прививаться.

Это ложное заявление, говорит Илья Ясный, руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures.

"Число госпитализаций, даже по официальной статистике [в волну "омикрона"], составляет 5-6%. Это очень много, - объясняет он. - Если человек госпитализирован, то он подвергается дополнительному риску заразиться внутрибольничными бактериальными инфекциями".

Присоединение к ковиду этих инфекций является одной из главных причин смертности пациентов, рассказал Би-би-си на условиях анонимности реаниматолог одного из ковидных отделений,

Кроме того, "омикрон", так же как и прошлые варианты вируса, вызывает долгосрочные последствия для всего организма, которых прививка точно не имеет, говорит Ясный. Этот вариант способен поражать внутренние органы: почки, сердце, легкие, репродуктивную систему и мозг.

По словам Ясного, даже в пик заражения есть смысл прививаться и ревакцинироваться: "Свежий бустер [сделанный три месяца назад и менее], согласно исследованиям, защищает от заражения и точно возвращает защиту от госпитализации и смерти, что самое важное", - говорит Ясный.

Вакцинация, сделанная шесть и более месяцев назад, от заражения "омикроном" и симптоматического течения практически не защищает. Защита от госпитализации и смерти при этом немного снижается, хотя все равно остается высокой.

Кроме того, есть предварительные данные о том, что бустер (третья доза) дает долговременную защиту. Далее его, возможно, не нужно будет делать каждые шесть месяцев, отмечает Ясный.

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Данных по необходимости четвертой прививки пока нет, ее польза не доказана, хотя при желании ее можно сделать в ряде стран, в том числе и в России.

В России в основном проблема в том, что многие не сделали даже первую прививку, подчеркивает Ясный.

Россия фактически признала иностранные вакцины?

"Это скорее признание наличия антител, не признание западных вакцин, хотя в этом направлении работы тоже продолжаются", - говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре прошлого года.

Продолжаются и работы по признанию российской вакцины "Спутник" за рубежом - правда, этот процесс сильно затягивается.

В январе стало известно, что специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины.

"Часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжала, и у нас нет критических замечаний, по части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение", - сказал заместитель главы центра имени Гамалеи, один из разработчиков вакцины Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Последние новости со стороны EMA были 4 марта прошлого года - там заявили о начале процедуры постепенной экспертизы вакцины.

Процесс регистрации российской вакцины ВОЗ идет "очень хорошо" и может скоро завершиться, заявляла 3 февраля представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду... но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение - это скажет комиссия, ничего не могу сказать", - заявила она в эфире "России 24".