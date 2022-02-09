Декольте, кожа и блестки. Наряды участников церемонии Brit Awards-2022

Майя Джама

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Наряд ведущей церемонии Майи Джамы напоминал знаменитый образ певицы Шер на "Оскаре" 1986 года

Декольте, кожа и блестки. Журнал Vogue назвал происходящее на красной дорожке музыкальной премии Brit Awards-2022 "несомненно сексуальной эстетикой", так как большинство участниц пришли в нарядах, которые мало что скрывали.

Хорошо, что на красной дорожке британского аналога "Грэмми" было не слишком холодно и знаменитости, которые были одеты в платья и костюмы, напоминающие Холли Берри в образе Женщины-кошки (только с гораздо меньшим количеством ткани), не замерзли и смогли продемонстрировать свои лучшие стороны на многолюдной церемонии, которая выглядела непривычной после двух лет пандемии.

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Самой теплой деталью наряда бывшей вокалистки группы Pussycat Dolls Эшли Робертс были длинные перчатки

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Певица Энн-Мари в кожаном жакете напоминала воинственную амазонку

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Актриса Джейми Уинстон дополнила свой наряд изумрудными страусиными перьями и макияжем под цвет платья

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Певица Лола Янг выбрала брючный костюм с откровенным топом и сапоги, которым могли бы позавидовать участники группы "АББА"

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Адель, ставшая главным триумфатором вечера, предпочла классический гламурный образ роковой женщины с хищными ногтями и открытыми плечами

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Танцовщица Оти Мабузе сияла в золотом платье, украшенном кружевами и тоненькими бретельками

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Певец Эд Ширан добавил красок в палитру в бархатном костме ярко-синего цвета

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Певица Джой Крукс оделась в восточном стиле, предпочтя черному богато украшенный золотом наряд с капюшоном

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Звезда сериала "Доктор Кто" Джоди Уиттакер прошла про красной дорожке в скромном платье в оранжево-белых тонах и вызывающих босоножках

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Исполнитель Литтл Симз пришел на церемонию в классическом костюме рэпера, дополнив его красными солнцезащитными очками и ботинками на тракторной подошве

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Актриса Вики МакКлюр была одета в эффектный сиреневый топ-корсет, немного напоминающий абажур, с сочетании с классическими брюками

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