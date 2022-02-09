Декольте, кожа и блестки. Наряды участников церемонии Brit Awards-2022

42 минуты назад

Декольте, кожа и блестки. Журнал Vogue назвал происходящее на красной дорожке музыкальной премии Brit Awards-2022 "несомненно сексуальной эстетикой", так как большинство участниц пришли в нарядах, которые мало что скрывали.

Хорошо, что на красной дорожке британского аналога "Грэмми" было не слишком холодно и знаменитости, которые были одеты в платья и костюмы, напоминающие Холли Берри в образе Женщины-кошки (только с гораздо меньшим количеством ткани), не замерзли и смогли продемонстрировать свои лучшие стороны на многолюдной церемонии, которая выглядела непривычной после двух лет пандемии.