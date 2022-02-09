В США задержан россиянин по делу о краже биткоинов на 4,5 млрд долларов

9 февраля 2022, 11:44 GMT Обновлено 3 часа назад

Супруги Илья Лиштенштейн и Хезер Морган арестованы в Нью-Йорке по делу о сговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной при взломе биржи Bitfinex в 2016 году.

Во вторник окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк назначил залог в размере 8 млн долларов за освобождение пары, однако в среду суд округа Колумбия временно отменил это решение.

Сторона обвинения настаивала, что обвиняемые должны остаться под стражей, поскольку есть значительный риск того, что они могут скрыться от правосудия.

В время хакерской атаки пять лет назад было украдено 120 тысяч биткоинов - на тот момент сумма кражи оценивалась в 71 млн долларов, однако сегодня, с учетом резкого подорожания биткоина, она возросла до 4,5 млрд долларов.

"Сегодняшние аресты и крупнейшая финансовая кража за всю историю [минюста] показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников", - цитирует минюст США заместителя генерального прокурора США Лизу О. Монако.

По ее словам, обвиняемые пытались сохранить цифровую анонимность и отмывали украденные средства при помощи "лабиринта криптовалютных транзакций", однако в итоге были вычислены правоохранительными органами.

По версии американских прокуроров, украденная в 2016 году криптовалюта двумя тысячами транзакций была отправлена на цифровой кошелек Лихтейнштейна, и за последние пять лет он по сложной схеме отмывания денег вывел на свои банковские счета эквивалент 25 тысяч биткоинов. Остальные 94 тысячи биткоинов он оставил в кошельке "для получения и хранения незаконных доходов от взлома", сообщает минюст США.

Часть выведенных средств была потрачена на различные покупки - например, на подарочную карту магазина Walmart на сумму 500 долларов. Покупки с этой карты во многом и помогли выйти на след преступников, говорится в судебных документах по делу.

По информации ведомства, обвиняемые - это жители Нью-Йорка 34-летний Илья Лихтенштейн и 31-летняя Хезер Морган. В судебных документах говорится, что Лихтенштейн имеет российское и американское гражданство.

Лихтенштейну и Морган предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание по которому составляет 20 лет тюрьмы, а также в сговоре с целью обмана США (максимальное наказание - пять лет тюрьмы).

В заявлении Bitfinex говорится, что компания сотрудничала с расследованием и рада, что украденные средства были возвращены.

Кто такие Илья Лихтенштейн и Хизер Морган

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Как пишет британский таблоид Daily Mail, Лихтенштейн и Морган живут на Уолл-стрит в нижнем Манхэттене, престижнейшем районе Нью-Йорка.

Морган сотрудничала с журналом Forbes и исполняет рэп, в одной из песен она называет себя "Крокодилом Уолл-Стрит". В одной из своих статей для Forbes в январе 2020 года года она писала о защите бизнеса от киберпреступников.

Про Илью Лихтенштейна известно немного. Daily Mail представляет его лишь как "соучредителя компании по онлайн-маркетингу".

Как пишет в своем Телеграм-канале бывший топ-менеджер "Яндекса" Григорий Буканов, Лихтенштейн до взлома криптобиржи был основателем неудачной компании Mixrank, которую покинул в том самом 2016 году.