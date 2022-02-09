Активистке Дарье Серенко дали 15 суток за символику "Умного голосования"

30 минут назад

Тверской суд Москвы отправил писательницу и фем-активистку Дарью Серенко под арест на 15 суток из-за публикации фотографии с изображением логотипа "Умного голосования". В России уже не первый раз привлекают к ответственности за упоминание этого проекта, хотя экстремистским суд его не признавал.

Суд признал Серенко виновной в нарушении ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ за пост в "Инстаграме", опубликованный в сентябре прошлого года, сообщает телеграм-канал "Апология". Это статья о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций.

Летом прошлого года суд признал экстремистскими и запретил структуры, основанные политиком Алексеем Навальным. Проект "Умное голосование", запущенного его командой для борьбы с провластными кандидатами на выборах, отдельно запрещен не был.

Серенко задержали накануне и до суда оставили на ночь в полиции.

Хотя символика "Умного голосования" не признана экстремистской, административные дела из-за ее использования заводятся уже не в первый раз. В частности, в сентябре на красноярскую сторонницу Навального Наталью Петеримову составили административный протокол из-за фото с красным восклицательным знаком, но затем суд ее оправдал.

В Ростове-на-Дону за публикацию логотипа "Умного голосования" дважды арестовывали на 10 суток активиста и главного редактора местного издания "Голос" Игоря Хорошилова. Там же отправляли под арест активистку Беллу Насибян, но в связи с общественным резонансом ее - мать малолетнего ребенка - отпустили, заменив арест на штраф.

Поводом для привлечения Серенко стала публикация о московской кандидатке в Госдуму от "Единой России" Татьяне Буцкой, в которой активистка ссылалась на ролик соратницы Навального Любови Соболь и использовала скриншот видео. На нем изображен красный восклицательный знак в поле для голосования, комментирует "Медиазона" (издание внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

В 2021 году Серенко работала в штабе правозащитницы Алены Поповой, баллотировавшейся в Госдуму в Преображенском одномандатном округе (победу там одержал эрудит Анатолий Вассерман). В публикации Серенко призывала голосовать против Буцкой за кандидата, которого предложит проект Навального.

"Экстремистским" эту публикацию в "Истаграме" признал эксперт МВД Данил Михеев. Он же ранее участвовал в экспертизе по административным делам участницы Pussy Riot Марии Алехиной. Накануне Алехину также арестовали на 15 суток по той же статье, но в ее случае речь шла об изображении нацистской символики.

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Многие соратники Навального в прошлом году покинули страну. На некоторых из них завели дела об экстемизме и включили в соответствующий реестр. В Уфе по уголовному делу о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) арестовали бывшего координатора штаба Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены) Лилию Чанышеву.