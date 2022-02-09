Олимпиада-2022: первый матч российской хоккейной сборной; Германия выходит на второе место

35 минут назад

Автор фото, Getty Images

В среду на зимних Олимпийских играх в Пекине дебютировала российская хоккейная сборная, в женском сноуборд-кроссе золото взяла Линдси Джекобеллис из США, в мужском биг-эйре лучше всех оказался норвежец Бирк Рууд, золото за гонку 10 км завоевал немец Винценц Гайгер.

В пятых день на Олимпиаде разыгрываются шесть комплектов медалей.

В общем медальном зачете лидируют Норвегия и Германия - у каждой команды по четыре золота и два серебра. Норвегия опережает Германию по количеству бронзовых медалей. Места с третьего по пятое занимают Нидерланды, Китай и Швеция.

Норвежцы в понедельник взяли золото в биг-эйре и серебро в дисциплине Нормальный трамплин/10 км. В последней дисциплине золото завоевал немец Винценц Гайгер, выведя немецкую команду на второе место в общем зачете.

Команда Олимпийского комитета России в общем зачете на восьмом месте после Италии и перед Словенией, но у нее много медалей - 10, из которых 5 бронзовых и 2 золотые. На это часто обращают внимание российские комментаторы.

Сноуборд-кросс

Ни британские, ни российские сноубордистки в этом году до финала не добрались. Британка Шарлотт Бэнкс вылетела в четвертьфинале, а лидер сборной ОКР Кристина Пауль показала третий результат в 1/8 финала.

Получившая золото американка Линдси Джекобеллис в беседе с Би-би-си сказала, что была в себе уверена перед заездом.

"Я чувствовала себя победительницей, уже прорвавшись в финал. Потому что сегодня это очень трудно", - сказала она.

Джекобеллис поблагодарила сестру, сотрудницу одного из американских телеканалов в Китае, за то, что та пришла ее поддержать.

Хоккей: ОКР обыграл Швейцарию

Автор фото, Getty Images

В среду на Олимпиаде начался хоккейный турнир. На него не смогла приехать одна из сильнейших сборных в мире - сборная США. Спортсмены не смогли участвовать в играх из-за коронавирусных ограничений и, возможно, "политического бойкота", объявленного США нынешним Играм.

Российская хоккейная сборная дебютировала на Олимпиаде успешно, обыграв Швейцарию в напряженном матче со счетом 1:0. Шайбу забросил Антон Слепышев за три секунды до окончания первого периода.

Игра была напряженной, и на льду произошла стычка. На 38-й минуте Слепышев боднул головой швейцарского игрока Янника Вебера. Матч остановили, судьи дважды просматривали видеоповтор, но не стали дисквалифицировать россиянина, назначив ему двойной малый штраф.

Награждение фигуристок ОКР отложено

Автор фото, Getty Images

Церемония вручения медалей в командном турнире была отложена. Ранее церемонию перенесли с понедельника на вторник, сейчас она отложена на неопределенный срок.

Об этом объявили в Международном олимпийском комитете, объяснив отсрочку "юридическими вопросами".

"Внезапно возникла ситуация, требующая юридических консультаций", - сказал представитель МОК Марк Адамс, не раскрыв подробностей.

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, первой в женском катании исполнившая четверной прыжок на Олимпийских играх, стала звездой нынешней Олимпиады. Однако во вторник Валиева пропустила тренировку.

Мир обошли фотографии, на которых Валиева висит в воздухе параллельно льду. "Свершилась история" и "Она смеется над законами физики" - пишет пресса.