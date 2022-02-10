Украинский кризис: "Нормандская четверка" пытается договорится, Борис Джонсон встретился с солдатами в Польше

7 минут назад

Автор фото, Getty Images

В Берлине сегодня проходят переговоры в "нормандском формате", премьер Великобритании Борис Джонсон после переговоров с союзниками по НАТО встретился с войсками в Варшаве, а глава британского МИД Лиз Трасс - с Сергеем Лавровым в Москве. Все это происходит на фоне начала российско-белорусских военных учений "Запад-2022". Москва по-прежнему отрицает наличие планов о новом вторжении на украинскую территорию.

Переговоры в "нормандском формате" идут на уровне советников. Москву на этой встрече представляет заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, а Киев - глава офиса президента Андрей Ермак.

В начале этой недели президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший сначала Москву, а потом Киев, связал с этой встречей большие надежды. "Нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) - это по сути единственная международная площадка, где представители России и Украины могут вести диалог напрямую.

Тема диалога - реализация Минских соглашений, формально главного документа, на котором должен быть основан мирный процесс в Донбассе. Они были подписаны семь лет назад, но ни один из их пунктов до сих пор полностью не выполнен.

Если на этот раз политсоветники придут к согласию, станут возможны переговоры по Донбассу Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Зеленский пытается провести такую встречу уже не первый год.

Тяжелый день Бориса Джонсона

У британского премьера Бориса Джонсона напряженный день. Утром британский премьер был в Брюсселе, где провел переговоры с союзниками по НАТО и пресс-конференцию с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

После этого Джонсон вылетел в Варшаву, где встретился с премьером Матеушем Моравецким, министром обороны и некоторыми из 350 британских морских пехотинцев, прибывших в Варшаву незадолго до него.

На пресс-конференции в Брюсселе со Столтенбергом Джонсон заявил, что в ситуации вокруг Украины настал критический момент.

"Вероятно, следующие несколько дней будут самым опасным моментом в крупнейшем кризисе в сфере безопасности, с которым Европа столкнулась за последние десятилетия", - заявил он.

"Я, правда, не думаю, что решение [о новом вторжении] уже принято. Но это не значит, что оно невозможно, и очень скоро может произойти нечто совершенно катастрофическое", - добавил Джонсон.

Отвечая на вопрос, выделит ли Британия Украине больше средств на оборону в случае вторжения, Джонсон сказал, что его правительство подумает о том, что в его силах будет предложить.

"Рост числа российских сил означает сокращение времени предупреждения о возможной атаке", - отметил в свою очередь генсек НАТО. "Новая агрессия России приведет к увеличению присутствия НАТО, а не к его уменьшению", - добавил Столтенберг.

Вскоре после пресс-конференции британский премьер вылетел в Польшу, где встретился со своим коллегой Матеушем Моравецким. Премьер-министры провели двусторонние переговоры, после которых на совместной пресс-конференции Моравецкий поблагодарил Великобританию за поддержку на восточных рубежах НАТО.

Политики посетили место размещения первой бронетанковой бригады польских войск к юго-востоку от Варшавы, где их встретили министр обороны Мариуш Блащак и полковник Дай Беван, командир британских сил, размещенных в составе НАТО в Польше и Эстонии.

Незадолго до Джонсона в Варшаве приземлился самолет с 350 британскими морскими пехотинцами, которые пополнят этот контингент.

Московские переговоры Лиз Трасс

Автор фото, EPA

Тем временем глава Британского МИД Лиз Трасс посетила Москву, провела встречу и совместную пресс-конференцию с Сергеем Лавровым.

На переговорах Трасс обвинила представителей российского МИД в риторике холодной войны и вновь подчеркнула, что агрессия против Украины может привести к кризису для всей Европы.

На пресс-конференции глава российского МИД сказал, что они с Трасс обсудили предложения России относительно гарантий нерасширения НАТО.

"Не могу сказать, что у нас здесь вырисовываются какие-то точки соприкосновения", - сказал Сергей Лавров.

Лиз Трасс написала в "Твиттере" после встречи, что послала министру Лаврову четкий сигнал: Россия должна разрядить обстановку, уважать суверенитет Украины и вступить в осмысленные переговоры.

"Если Россия серьезно настроена не вторгаться, нам необходимо увидеть отвод войск. Наращивание военной мощи - неоспоримая угроза для Украины", - написала Лиз Трасс..

"Союзная решимость"

Автор фото, Russian Defence Ministry

Совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", которыми Москва объясняет скопление войск на границе с Украиной, начались в ночь на четверг, они продлятся десять дней.

Одновременно проводятся внезапные проверки войск в других регионах России. Масштабы передвижения войск на территории России некоторые наблюдатели называют крупнейшими со времени окончания холодной войны.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, цель учений - обеспечение военной безопасности двух стран и противодействие терроризму.

Численность войск, которые принимают в них участие, официально не раскрывалась. По информации спецслужб США, речь идет примерно о 30 тыс. личного состава. В учениях принимает участие боевая авиация.

В России войска будут задействованы на учениях в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии. Кроме того, учения морской пехоты проходят в аннексированном Россией в 2014 году Крыму.

В конце января начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич официально заявил, что численность учений не будет превышать "порог уведомления".