К Парижу устремились "конвои свободы". Дальнобойщики требуют отмены ковид-паспортов

4 часа назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Некоторые французские активисты везут с собой флаги Канады

Парижская мэрия объявила вне закона акцию "Конвой свободы", инициированную водителями-дальнобойщиками в знак протеста против коронавирусных ограничений. Это протестное движение, зародившееся в Канаде, недавно перекинулось на Европу.

Канадская столица Оттава уже несколько дней парализована из-за протестующих дальнобойщиков, а теперь колонны грузовых автомобилей начали собираться во французских городах и коммунах и двигаться на Париж.

Кроме того, в следующий понедельник масштабные протесты "Конвоя свободы" ожидаются в Брюсселе, где мэрия города их тоже запретила как несанкционированные. Подобные акции в четверг запретили и в Австрии.

В Оттаве из-за протестов действует чрезвычайное положение. Водители блокируют улицы города, пытаясь добиться отмены закона, согласно которому для пересечения канадско-американской границы требуется сертификат о вакцинации.

Требования французских водителей грузовиков не касаются проблем при пересечении границы, они протестуют против ковид-паспортов, по которым пускают в бары, рестораны и другие общественные заведения.

"Конвои свободы" организуются в интернете и, судя по всему, состоят из людей с очень разными политическими воззрениями. Из-за этого число грузовиков, которые прибудут в Париж в пятницу, трудно оценить заранее.

Колонны уже выехали

"Мы едем в столицу, несмотря ни на что", - сказал агентству Франс-пресс мусорщик Адриан Воннер, который отправляется в Париж из Нормандии. 27-летний мужчина, который в прошлом принимал участие в протестах "желтых жилетов", добавляет, что участники демонстраций хотят, чтобы их услышали, но блокировать улицы города они не намерены.

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Самая большая онлайн-группа протестующих водителей насчитывает более 350 тыс. членов. Французские СМИ сообщают, что из некоторых городов, в том числе Ниццы, Байонны и Перпиньяна, колонны уже выехали.

На демонстрациях в Канаде было задержано несколько десятков человек. Парижская полиция опасается, что дальнобойщики будут нарушать общественный порядок - именно этим и объясняется запрет протестов. Власти напомнили гражданам, что создание помех движению транспорта во Франции наказывается двухлетним тюремным сроком или штрафом в 4500 евро.

На подъездах к Парижу выставлены дополнительные посты. Водителей, блокирующих движение, также могут оштрафовать или лишить прав.

Чиновники обещают, что карантинные правила, послужившие причиной протестов, могут отменить уже через два месяца, перед апрельскими президентскими выборами.

Мэр Брюсселя Филипп Клоз в четверг заявил, что на подъездах к городу выставлены дополнительные полицейские блокпосты.

В Канаде тем временем движение дальнобойщиков расширяется. В четверг из-за них был закрыт еще один пропускной пункт на границе с США. Столица страны вторую неделю парализована пробками, а многие участники демонстраций привезли с собой детей, чтобы показать им, "как делается история".