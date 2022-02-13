"Мой отец охранял Рудольфа Гесса". Неожиданная находка в доме британского ветерана

Нил Прайор

Би-би-си

13 февраля 2022

Автор фото, Rosemary Chaloner Подпись к фото, Крейг Ламберт предполагает, что его отец раздобыл эти артефакты нацистской пропаганды в доме родителей своей бывшей жены

"Ну что можно найти на захламленном чердаке? Старые елочные игрушки? Сломанный компьютер? Уж точно не образцы нацистской пропаганды!"

Крейг Ламберт, житель приморского городка Барри, что в Южном Уэльсе, решил навести порядок в мансарде отцовского дома и, к своему великому удивлению, обнаружил там три геббельсовских пропагандистских плаката.

Плакаты были выпущены в 1942 году. На них нацисты хвастались авианалетами на Британию и успехами своих подводников в Атлантике.

Колин Ламберт, скончавшийся в 2019 году, никогда о них сыну не рассказывал, но любил вспоминать, как когда-то был охранником в знаменитой тюрьме Шпандау, где содержали одного из главных нацистских преступников - Рудольфа Гесса.

Заключенный особой важности

В 1951-1955 годах сержант-майор валлийских королевских стрелков Колин Ламберт охранял в берлинской тюрьме Шпандау Рудольфа Гесса.

В то время в Шпандау содержались семь нацистских преступников, но в крыле, где служил Ламберт, Гесс был единственным заключенным.

Заместитель Гитлера по делам нацистской партии, один из главных создателей Третьего рейха и летчик Первой мировой войны, Гесс 10 мая 1941 года неожиданно для всех угнал с авиазавода в Аугсбурге "мессершмитт" и выпрыгнул с парашютом над Шотландией - по его словам, ради попытки добиться мира между Германией и Соединенным Королевством.

До 1945 года он находился под арестом в Британии, а затем был предан суду Нюрнбергского трибунала и приговорен к пожизненному сроку. Ему удалось избежать виселицы, поскольку он не участвовал в преступлениях Холокоста.

Гесс умер в 1987 году в возрасте 93 лет, проведя 46 лет за решеткой.

Перекурил с Гессом

"Папа любил поговорить о своей армейской службе и о том, как охранял Гесса, - вспоминает Крейг Ламберт. - Мы в шутку звали его "дядей Альбертом" [персонаж популярного британского телесериала 1980-х годов "Дуракам везет", постоянно предававшийся военным воспоминаниям]. Но он никогда не рассказывал о том, что чего-то там вывез из Германии".

Автор фото, Craig Lambert Подпись к фото, Колин Ламберт стерег Рудольфа Гесса в тюрьме Шпандау, но ужасно скучал

По рассказам Ламберта-старшего, в Шпандау было скучно. Однажды он получил две недели ареста за то, что, вопреки инструкции, покурил и поболтал с Гессом, свободно владевшим английским языком, причем сам же Гесс на него и настучал.

Отец, смеется Крейг, вообще был недисциплинированным солдатом. В 1950 году на военной базе в Хук-ван-Холланде близ Роттердама он ушел ночью в "самоволку", напился и обругал офицера. Его едва не выгнали со службы, но затем перевели в Берлин.

О чем отец говорил с бывшим рейхсляйтером НСДАП, Крейг в точности не знает, но предполагает, что речь шла о пребывании последнего в британском военном госпитале близ Абергавенни, куда его 26 июня 1942 года доставили из "лагеря Z" в Митчетт-плейс и где он находился почти до самой отправки в Нюрнберг.

Автор фото, Craig Lambert Подпись к фото, Отец и сын Ламберты

У Гесса в госпитале была отдельная комната, и он располагал довольно большой свободой. В частности, его вывозили погулять на живописную гору Скиррид-маунтин, где он рисовал картины.

Местонахождение Гесса держалось в секрете, но местные жители, как всегда, всё знали и называли пленника "кайзером Абергавенни".

Семейные реликвии

Крейг понимает, что получить плакаты от Гесса отец никак не мог, но догадывается, как было дело.

Автор фото, Rosemary Chaloner Подпись к фото, На одном из плакатов ведомство Геббельса хвасталось тем, сколько союзных кораблей потопил германский флот

В 1951 году после головокружительного романа Колин Ламберт женился на немке по имени Маргит. У них родился сын, сводный брат Крейга.

Родители Маргит оказались тайными почитателями идей нацизма и устроили в подвале своего дома настоящее святилище Адольфа Гитлера.

"Узнав, что жена ему изменяет, папа развелся, а перед этим в ярости разгромил нацистский мемориал, но зачем-то взял и сохранил эти три плаката. Думаю, на всякий случай, как рычаг давления - на случай если бы бывшая супруга стала препятствовать ему видеться с сыном", - полагает Крейг Ламберт.

Историческая редкость

Крейг Ламберт отдал находку в городской музей войны.

Автор фото, Rosemary Chaloner Подпись к фото, Архивисты поместили плакаты в прозрачную оболочку и защитные контейнеры

Исследователь-волонтер музея войны в Барри Розмари Челонер считает, что эти пропагандистские артефакты представляют ценность для историков, так как являются редкостью.

"Мы особенно признательны реставраторам архива в Глеморгане за проделанную ими огромную работу. Они восстановили плакаты и поместили их в специальную оболочку из полиэстера", - говорит она.

"С 1966 года Рудольф Гесс оставался единственным заключенным в Шпандау. После его смерти тюрьму снесли, чтобы она не превратилась в место поклонения неонацистов, а мусор утопили в Северном море", - рассказывает Челонер.