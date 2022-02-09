Унизил достоинство антикоммунистов. В Петербурге члена КПРФ оштрафовали за цитату Сартра

Анна Пушкарская

Би-би-си

час назад

Суд в Петербурге оштрафовал на 10 тысяч рублей члена горкома КПРФ Алексея Филиппова за репост онлайн-плаката с афоризмом Жан-Поля Сартра "Любой антикоммунист - сволочь". Иск против коммуниста о "возбуждении политической ненависти" (статья 20.3.1 КоАП) подала прокуратура. Она добилась наказания Филиппова за унижение человеческого достоинства социальной группы "антикоммунисты". При повторном правонарушении за это грозит до 5 лет лишения свободы. Это первое дело о наказуемости цитирования мировой классики в России.

Судья Приморского райсуда Петербурга Любовь Суворова огласила резолютивную часть решения по громкому делу о цитировании в российских соцсетях популярного в западных СМИ высказывания французского философа Жан-Поля Сартра. На русском языке эта фраза сформулирована как "любой антикоммунист - сволочь", - в таком переводе она была опубликована в 2010 году в книге Алена Бадью, напечатанной в типографии СПбГУ. И разошлась по российским соцсетям.

В 2017 году петербуржец Алексей Филиппов перепостил эту фразу с белорусского сайта "Коммунисты Могилевщины". В иске надзорного ведомства содержание описано как "компиляция фотографии мужчины в очках и цитаты, авторство которой приписывается гражданину Франции Жан-Полю Сартру, философу и писателю".

Поддержать Филиппова в Приморский райсуд в течение процесса приходили десятки его соратников, в том числе глава питерских коммунистов и фракции КПРФ в законодательном собрании города Роман Кононенко. В суде коммунисты цитировали не только Сартра, но также Канта и Декарта, настаивая, что Филиппов - мыслящий индивид, и это в России еще не наказуемо.

Пост Филиппова представляет собой растиражированный в соцсетях плакат. На нем изображен портрет Сартра, подпись: "Жан-Поль Сартр, французский философ, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе" и заключенная в кавычки фраза "Любой антикоммунист - сволочь".

Прокуратура Петербурга требовала признать эти слова унижением человеческого достоинства социальной группы "антикоммунисты". Ведомство выявило это правонарушение в 2020 году и заручилось экспертизой СПбГУ. Эксперты СПбГУ подтвердили, что фраза, возмутившая прокуратуру, выражает "политическую, идеологическую ненависть или вражду", но не нашли никаких призывов экстремистской направленности - разжигания ненависти или вражды против антикоммунистов.

Статья 20.3.1 КоАП позволяет привлекать к административной ответственности за впервые совершенные соответствующие публичные действия в отношении социальной группы. Гражданину за это полагается штраф до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Ранее такие дела рассматривались в уголовном процессе по статье 282 УК РФ, но в 2018 году она была частично декриминализована и продублирована в КоАП. В УК она тоже сохранилась: за аналогичное деяние в течение одного года гражданина можно посадить на срок до 5 лет.

Это первое дело о наказуемости цитирования мировой классики в России.

Ключевыми в процессе было несколько вопросов: можно ли считать перепост слов Сартра возбуждающими действиями, а антикоммунистов - социальной группой? Кто именно является автором спорной фразы и кто такие антикоммунисты? Наконец, как исчислять срок давности при выявлении правонарушения в виде цитаты сказанного Сартром в 1960-е годы?

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"У фразы из Сартра, которую поставили в вину Филиппову как экстремистскую, есть два автора. Первым безусловно являлся и будет являться Сартр. Эта фраза до сих пор популярна", - заявила в суде представитель Филиппова, юрист петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова.

Но русский перевод этой фразы придумал не Алексей Филиппов, не коммунисты Могилевщины и не владельцы 43 аккаунтов, которые обнаружила прокуратура города, заявила Дьячкова. В российском обороте эта фраза появилась в 2010 году в книге Алена Бадью, переведенной Сергеем Фокиным, настаивала защита Филиппова: именно Фокин, специалист по Сартру и на момент издания книги профессор СПбГУ - и есть "русский отец" фразы, которая возмутила прокуратуру.

Прокуратура ссылалась на практику других судов общей юрисдикции, которые привлекали по той же статье - в частности, об унижении сотрудников МВД, которых суд в Кемерово признал социальной группой. Кроме того, людей привлекали за неуважение к флагу РФ как ко всем гражданам. То есть суды в РФ признают социальной группой людей по признакам профессиональной принадлежности и даже гражданства, хотя ни в КоАП, ни в УК РФ такого определения социальной группы нет, утверждал прокурор.

Прокуратура ошиблась, заявила защитница Филиппова. По УК РФ политическая и идеологическая ненависть может быть наказуема, но она является дополнительным признаком преступлений экстремистской направленности, а не составом преступления. Мотив - это не преступление, объясняла юрист.

Позиция защиты сводилась к тому, что Филиппов никакого преступления не совершал. Автор фразы - Сартр - великий философ, звезда и гордость Франции, это его фраза, она ему принадлежит, а не приписана, как утверждает прокуратура.

Пленум Верховного суда РФ ранее указывал, что доводы политической дискуссии преступлением не являются, если в них нет призывов к физическому преследованию и уничтожению оппонентов.