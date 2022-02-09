Коронавирус в мире: число заражений растет, все больше стран отменяют ограничения

25 минут назад

Автор фото, Reuters

Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 400 млн человек, при этом страны постепенно отменяют ограничения, хотя и преимущественно для вакцинированных.

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Высококонтагиозный вариант "Омикрон" продолжает распространяться по миру. По данным агентства Рейтер, в среду общее число зараженных превысило 400 млн человек, а каждый день в мире регистрируется около 2 млн новых случаев заражений.

Для того чтобы количество заражений выросло с 300 млн до сегодняшней цифры, понадобилось чуть больше месяца, по сравнению с пятью месяцами для достижения 300 млн от предыдущей круглой цифры в 200 млн.

Первая пятерка стран, сообщающих о большинстве случаев в среднем за семь дней, - США, Франция, Германия, Россия и Бразилия, - на нее приходится примерно 37% всех зарегистрированных новых случаев по всему миру, согласно анализу Рейтер.

Несмотря на то, что в Европе по-прежнему выявляют по миллиону новых случаев почти каждый день, некоторые страны постепенно снимают ограничения, поскольку "Омикрон" хоть и заразнее "Дельты", но протекает значительно легче, не создавая такой нагрузки на системы здравоохранения, которая наблюдалась в первые волны пандемии.

Испания: маски на улицах больше не нужны, но без двойной вакцинации в страну нельзя въехать детям старше 12 лет

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из-за требования о двойной вакцинации детей многие британские семьи "пролетели" со школьными каникулами в Испании

Испания со следующей недели отменит требование носить маски на открытом воздухе в рамках смягчения коронавирусных ограничений на фоне снижающейся смертности и числа госпитализаций.

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Маски на улице стали обязательными в конце декабря 2021 года, когда в стране началась вспышка "Омикрона".

Региональные власти в Северном Арагоне, Стране Басков и на Канарских островах также сняли ограничения на численность собраний.

Кроме того, местные власти отменили необходимость требовать у посетителей баров и ресторанов свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

В Каталонии ковид-пропуска были отменены еще неделю назад.

Однако для туристов с детьми старше 12 лет Испания, похоже, останется недоступной. Дело в том, что для въезда в страну в целях отдыха, необходимо чтобы человек был как минимум дважды вакцинирован, и это касается и подростков от 12 лет.

Такое требование больно бьет и по владельцам испанских отелей и по британским семьям, которые, по традиции, уже забронировали ближайшие школьные каникулы в этой европейской стране и были вынуждены отменить поездки. В Великобритании вторая доза рекомендована для всех лишь с 16 лет, для детей от 12 до 15 лет она предлагается лишь при наличии факторов риска.

"Убыток Канарских островов может составить почти 400 млн евро. Это касается только отелей - если мы примем во внимание ресторанную экономику, это еще большие потери. Каждый год на Тенерифе приезжает более 2,5 млн британских граждан. Для нас эта часть года, школьные каникулы, является одной из самых важных. Вся эта прибыль будет потеряна", - говорит Хорхе Маричал, президент Ассоциации отельеров Тенерифе, призывая правительство Испании изменить действующие правила, чтобы могло приезжать больше британских семей.

Объединенные Арабские Эмираты: число заражений снижается, ограничения постепенно отменяют

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В ОАЭ один из самых высоких уровней вакцинации в мире - здесь полностью вакцинировано 92% населения, хотя бы одну дозу получили 98% жителей.

Объединенные Арабские Эмираты начинают постепенно снимать действующие в стране ограничения. Так, в стране снят запрет на поездки в 12 африканских стран, но только для вакцинированных граждан.

Кроме того, с середины февраля бары, рестораны и другие закрытые помещения смогут работать с максимальной вместимостью.

За последние сутки в стране от коронавируса умерли четыре человека, число госпитализаций и заражений постепенно снижается.

Великобритания: стратегия "Жизнь с коронавирусом" и расследование случаев передозировки вакциной у детей

Автор фото, European PressPhoto Подпись к фото, В Англии уже сейчас действуют одни из самых мягких ограничений в Европе, а вскоре могут отменить и их

В Шотландии расследуют случаи неправильной дозировки вакцины Pfizer, полученной детьми. Как сообщает издание Daily Record, четверо детей в стране в возрасте от 5 до 11 лет получили двойную дозу вакцины, впоследствии один ребенок заболел.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Национальной службе здравоохранения графства Ланаркшир, где и допустили ошибку.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что представители службы уже извинились перед родителями и провели мониторинг ампул с вакцинами, чтобы не допустить повторения ситуации.

Она также заверила, что передозировка вакцины не наносит вреда, однако власти Шотландии будут пристально следить за вакцинацией детей.

А в Англии, в рамках стратегии "Жизнь с коронавирусом", уже в феврале могут отменить последние оставшиеся коронавирусные ограничения, включая обязательную самоизоляцию для тех, у кого положительный тест на Covid-19.

Об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отметив при этом, что это произойдет при условии, что нынешние обнадеживающие тенденции сохраняться.

В среду в Великобритании зафиксировано 68 тыс. новых случаев заражений, 276 человек умерли. За последние семь дней число инфицированных снизилось на 23%, а смертность - на 16% по сравнению с предыдущей неделей.

Изначально последние ограничения должны были быть сняты 24 марта 2022 года.

Помимо этого, премьер заявил, что необходимость заполнять формы для прибытия в страну и сдавать тесты после приезда сохранится только для непривитых граждан.