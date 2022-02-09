Инфляция в России обновила шестилетний максимум

Ольга Шамина

Би-би-си

36 минут назад

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Месячная инфляция в России в январе составила 0,99% после 0,82% в декабре, а годовая ускорилась до 8,73%, сообщил в среду Росстат.

В первый месяц 2022 года годовая инфляция в России установила новый рекорд - 8,73%. Это максимальное значение с января 2016 года, когда она составила 9,77%.

Цены на продукты питания в январе выросли более чем на 11% в годовом выражении, причем особенно сильно подорожали фрукты и овощи - на них цены выросли почти на 16% по сравнению с январем 2021 года.

Инфляция в России в годовом выражении ускоряется уже несколько месяцев подряд. Сейчас она ускорилась до 8,73% после 8,39% в декабре.

В месячном выражении в конце года инфляция замедлялась, а в январе опять ускорилась - 0,99% после 0,82% в декабре.

В 2021 году Росстат в октябре и ноябре фиксировал пятилетние рекорды. Темпы роста цен в последние месяцы все ближе подбираются к уровню 2016 года - тогда инфляция оставалась высокой после девальвации рубля, санкций и продуктового эмбарго, введенного Россией в ответ на них. Но пока этот уровень перейти не могут.

В январе из продуктов особенно сильно подорожали крупы, макароны, мясо, а также сахар - примерно на 17% по сравнению с январем 2020 года.

Цены при этом не сильно изменились на алкогольные напитки - по сравнению с январем 2021 года они выросли почти на 2,7%.

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали стройматериалы - на 23% в годовом выражении. На втором месте оказались табачные изделия, подорожавшие на 17%.

Январь обычно оказывается "хорошим" месяцем для инфляции. Население тратится на новогодние праздники и подарки еще в декабре, а в январе начинает экономить и меньше тратить. И инфляция обычно в январе замедляется. Но не в этом году.

Экономисты пока не прогнозируют, что инфляция начнет снижаться.

Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич ждет по итогам февраля инфляции на уровне 9,1%.

Петроневич пишет в своем отчете, что в России инфляция такая высокая из-за роста цен на мировое продовольствие. Однако в январе к этому добавился и внутрироссийский фактор - рубль подешевел на фоне геополитической напряженности.

В "Ренессансе Капитале" ожидают, что инфляция останется высокой всю первую половину года. Причина в мировых ценах, но не только на продукты, но и на топливо, электронику, автомобили. Все это тоже продолжает дорожать. Примерно половина российского импорта - это как раз промышленные товары, а на цены на них скажется снижение курса рубля.

Чего ждать от ЦБ?

Росстат опубликовал данные по инфляции за два дня до заседания совета директоров Банка России. ЦБ в ответ на ускорение инфляции начал повышать ставки. С 20 декабря ставка составляет 8,5%.

Экономисты не сомневаются, что ЦБ в пятницу вновь повысит ставку. Вопрос лишь в том, насколько - до 9% или сразу до 9,5%.

Петроневич из "Открытия" пишет, что финансовый рынок приготовился именно к 9,5%. Этого же ждут и в "Ренессансе Капитале" - по прогнозу банка, в марте ставку повысят до 10%, и на этом ЦБ остановится.

В "Атоне" полагают, что повышение ставок уже дало результат- например, сокращается выдача кредитов и растет приток средств на депозиты в банках.

Правительство также пытается снизить инфляцию. На прошлой неделе стало известно, что минсельхоз, минпромторг и антимонопольная служба договариваются об ограничении торговой наценки на основные продукты питания.

Экономисты, опрошенные Би-би-си, сочли эту меру не самой эффективной. Скорее, она приведет к дефициту и ударит по поставщикам, полагают они.