Макрон обещает Франции ядерный ренессанс. Спасибо "Газпрому" и выборам

Алексей Калмыков

Би-би-си

59 минут назад

Автор фото, Reuters

Франция сделала ставку на возрождение ядерной энергетики после десяти лет раздумий, за которые многие страны Европы вслед за Германией позакрывали почти все АЭС. Решиться на многомиллиардные траты президенту Эммануэлю Макрону помог энергетический кризис, вызванный дефицитом российского газа.

Макрон пообещал построить от 6 до 14 новых реакторов, первый из которых должен быть пущен в строй к 2035 году, а также продлить максимальный срок эксплуатации существующих до 50 с 40 лет.

"Настал момент для ренессанса французской ядерной энергетики, - объявил Макрон с трибуны, установленной в заводском цеху под гигантской турбиной. - Другие страны сделали радикальный выбор - отвернулись от мирного атома. Франция такого выбора не делала. Но у нас были сомнения, и мы не инвестировали".

Теперь все будет иначе, пообещал Макрон, которому через два месяца предстоят президентские выборы. Все кандидаты, имеющие хотя бы минимальные шансы на успех, обещали строить АЭС, так что исход голосования вряд ли сорвет объявленные Макроном планы.

Ядерная энергетика - основа послевоенной французской экономики, второй по размерам после немецкой в Европе. АЭС на 70% покрывают потребности Франции в электричестве, причем дешевом, и сделали эту страну крупнейшим экспортером энергии, в основном в Италию и Великобританию.

Однако Макрон после избрания собирался сократить эту долю до 50% и выключить полтора десятка реакторов, поддавшись давлению общественности, напуганной аварией на японской Фукусиме в 2011 году.

Из-за нее от ядерной энергетики отказалась самая населенная и богатая страна ЕС - Германия, промышленный мотор Европы. В этом году она выключит оставшиеся реакторы, несмотря на то, что срок их эксплуатации далеко не истек.

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Немцы, как и большинство других стран Европы, сделали ставку на газ как переходное топливо от ископаемых к возобновляемым источникам энергии. Однако зимой 2021-22 года стало ясно, что план оказался рискованным.

Россия резко сократила поставки на европейский рынок - и ЕС погрузился в энергетический кризис.

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Французская ставка на ядерную энергетику - очередное свидетельство если не торможения, то смены курса "зеленой" перестройки в Европе. Еще год назад ЕС обещал ускорить прощание с ископаемым топливом ради борьбы с изменением климата, однако в последние месяцы ему пришлось серьезно корректировать планы под давлением энергетического кризиса.

Дефицит российского газа на фоне всплеска спроса со стороны постковидной экономики уже привел к росту цен и недовольства населения в странах Евросоюза. Производства закрываются, а энергетики снова жгут грязное топливо - уголь и нефтепродукты. Выбросы растут, а не снижаются.

Некоторые страны открыто пеняют на "зеленую" повестку Евросоюза. Власти Польши, например, рассказывают населению, что 50% их счетов за свет уходит на финансирование европейского плана перехода от ископаемых к возобновляемым источникам энергии.

Однако Еврокомиссия, определяющая политику ЕС с согласия лидеров 27 стран и Европарламента, считает перебои временными и настаивает на утвержденных целях сокращения выбросов, закрытия угольных станций, строительства ветряков и солнечных ферм ради достижения к 2050 году углеродной нейтральности - нулевого баланса выбросов парниковых газов в атмосферу.

"Каждый киловатт, выработанный в Европе из ветра, солнца, водорода и биомассы, сокращает нашу зависимость от российского газа и импорта других энергоносителей", - сказала в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Похоже, Россия не собирается увеличивать поставки, несмотря на рекордные цены. Только посмотрите на "Газпром": запасы в его европейских хранилищах намного ниже уровня, на котором им следовало бы быть. А объемы прокачки по [газопроводу] "Ямал - Европа" и через Украину остаются низкими, - сказала она. - Действия "Газпрома" отличаются от поведения обычного поставщика газа. Корпоративные интересы, похоже, тесно переплетены с политикой".

"Газпром" отвечает, что выполняет все контрактные обязательства. Однако он не закачал газ в свои европейские хранилища к зиме и с октября не поставляет его на спотовый рынок.

Кремль выдвигал встречные претензии к ЕС - президент Владимир Путин не раз говорил, что Россия увеличит поставки, если Европа одобрит вторую ветку газопровода "Северный поток" в Германию в обход Украины и откажется от планов перевести всю торговлю газом на спотовый рынок и запретить долгосрочные контракты после 2049 года.

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Европа сделать это отказывается и в условиях политического противостояния с основным поставщиком газа ищет альтернативы, которые позволят ей не срывать план перехода к нулевым выбросам к 2050 году.

Альтернатив российскому газу немного. И в этих условиях особая роль отведена теперь ядерной энергетике. Она углеродно нейтральная, однако сырье все равно не возобновляемое, отходы - токсичны, а даже микроскопический шанс аварии распугивает население.

Тем не менее, Европа за последний месяц сделала уже второй шаг навстречу атомной энергии.

Сначала Еврокомиссия включила ее наряду с природным газом в список чистых источников энергии на переходный период, что должно удешевить кредиты под строительство АЭС и некоторых газовых станций. С оговорками и под бурные протесты Австрии, Испании, Дании и Германии документ уже одобрен, и если Европарламент не заблокирует его, вступит в силу со следующего года.