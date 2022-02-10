Против "путинских олигархов". Британия ужесточила закон о санкциях на случай нападения России на Украину

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лиз Трасс не достучалась до Сергея Лаврова

Британия расширила круг россиян, против которых сможет ввести санкции, если Россия нападет на Украину. Правительство Бориса Джонсона ввело в действие поправки в закон сразу по завершении визита главы британского МИДа Лиз Трасс в Москву, где ей пообещали "жесткий ответ" на этот "акт агрессии".

Трасс обещала, что от новых санкций "некуда будет спрятаться путинским олигархам и компаниям, поддерживающим российские власти". В четверг вечером правительство сообщило, что ограничения не будут автоматическими, но "дадут нам дополнительные полномочия, позволяющие ввести их в случае нового вторжения России на Украину".

После брексита британцы пользовались унаследованным от Евросоюза законом о санкциях против России за аннексию Крыма и помощь сепаратистам в Донбассе. Он позволял вводить их только против тех, кто напрямую причастен к враждебным действиям России против Украины. Теперь этот круг расширен до всех, кого власти сочтут близкими к Кремлю.

России это не понравилось.

"Возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии. Наш ответ будет выверенным и жестким", - заявил российский МИД после переговоров с Трасс.

Глава британской дипломатии вернулась из Москвы ни с чем. Ее российский коллега Сергей Лавров назвал их беседу "разговором немого с глухим". По сообщению МИДа, Лавров сказал Трасс, что Россия не собирается обсуждать с Британией Украину и другие вопросы международной политики, пока не рассосется "инициированный Лондоном кризис в двусторонних отношениях".

Отношения и вправду заморожены, но Британия винит в этом Россию. Она считает, что та применила радиоактивные вещества и химическое оружие для нападения на британских граждан в Лондоне и Солсбери. Кремль, в свою очередь, отрицает причастность к гибели Александра Литвиненко и отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Очень-очень жесткие санкции

Британское правительство сообщило, что поправки в закон о санкциях теперь позволят ему наказывать частных лиц и компании из целого ряда стратегически важных отраслей: химической, оборонной, горнодобывающей, информационной и телекоммуникационной, а также финансовой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трасс: “Великобритания решительно поддерживает суверенитет Украины и ее право на самоопределение”

"Закон дает нам инструмент для введения режима санкций в отношении России, жестче любого прежнего", - сообщил британский Форин-офис.

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Какими конкретно будут санкции и против кого направлены - решать правительству, когда дойдет до этого дело.

Внешняя политика находится в ведении кабинета Бориса Джонсона, который сформирован из депутатов парламента от правящей консервативной партии. Поэтому поправки в закон представляются в парламент, но палата общин не обсуждает и не голосует их. Достаточно подписи замминистра, что и было сделано в четверг.

Британия - постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава - традиционно была запевалой при обсуждении европейских санкций против России, однако после выхода из ЕС потеряла этот голос и теперь негромко подпевает США.

Внутри страны внешнеполитические выпады Джонсона и Трасс остаются незамеченными, а их критики и даже соратники кивают на русские миллиарды в Лондоне и миллионные пожертвования от бывших россиян в адрес Консервативной партии.