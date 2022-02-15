Дума попросит Путина признать ЛНР и ДНР. Зачем? И что будет дальше?

час назад

Автор фото, Valentin Sprinchak/TASS

Госдума во вторник поддержала предложение КПРФ обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

На заседании Госдумы рассматривалось сразу два проекта обращения к Путину: первый еще в январе внесла КПРФ, а второй несколько дней назад предложила "Единая Россия".

Разница между этими проектами лишь в одном: КПРФ предлагала направить просьбу о признании ЛНР и ДНР сразу Путину, а "Единая Россия" считала, что перед этим следует посоветоваться с министерством иностранных дел. Сам текст обращения при этом один и тот же.

В "Единой России" пояснили, что уже просили МИД поделиться мнением по поводу такого предложения, но ответа не получили.

В итоге проект КПРФ набрал больше голосов - и именно его направят Путину.

Что говорили в Госдуме?

Депутат от КПРФ Леонид Калашников на пленарном заседании пояснил, что в любом случае решение о признании ДНР и ЛНР будет принимать Владимир Путин. Сегодняшнее же обращение к нему - это просто позиция Госдумы, считает он.

Однако другой депутат от КПРФ Казбек Тайсаев с таким определением не согласился. По его мнению, обращение КПРФ - не просто позиция Думы, а предложение, которое полностью поддерживает "народ России".

На вопрос о будущих экономических последствиях признания ДНР и ЛНР он ответил, что россияне будут готовы от многого отказаться ради поддержки жителей Донбасса - "не только от 13-й зарплаты".

Так он прокомментировал замечание депутата от фракции "Новые люди" Антона Ткачева, предупредившего, что, возможно, не все россияне готовы потерять до трети зарплаты из-за санкций Запада, к которым может привести признание независимости ДНР и ЛНР.

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По мнению Тайсаева, проводить референдум в самом Донбассе не нужно. По его словам, депутаты Госдумы часто посещают непризнанные республики и получили множество обращений о помощи. "Мнение жителей Донбасса нам давно известно", - заявил он.

В основном почти все выступавшие депутаты сошлись во мнении, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР поможет остановить "кровопролитие" и "страдания" на территории республик.

В частности, в ходе обсуждения прозвучали мнения, что Россия "обязана по Конституции" помочь сотням тысяч людей с российскими паспортами, живущим в Донбассе, и что если Россия признает ДНР и ЛНР, ей будет легче в случае необходимости вводить войска на территории республик, так как это не будет считаться нарушением границы.

Также в Госдуме звучало много обвинений в сторону властей Украины. Депутаты называли политику Киева в отношении Донбасса "геноцидом собственного народа" и утверждали, что украинские власти подпали под влияние США и Англии и "натравливают братские народы друг против друга".

Для чего нужно это обращение к Путину? Будет ли Россия признавать Донбасс?

Если бы политическое решение признать ДНР и ЛНР уже было, это можно было бы сделать и без участия Госдумы, считает президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

По его словам, сегодняшнее обсуждение в Думе - часть согласованной акции, которая технически облегчает признание республик.

"В условиях эскалации, которая происходила в последнее время, руководство Думы пытается напомнить о себе и актуализировать себя, как это было с законом о QR-кодах", - объясняет он то, почему инициатива шла именно от парламента.

"Если есть настрой российской власти - в обмен на деэскалацию [ситуации на границе с Украиной] объявить тихонечко о признании ДНР и ЛНР, то российская власть получила повод для этого. Если это пока нецелесообразно, то предложение Думы можно спокойно проигнорировать, как до этого был проигнорирован референдум в Приднестровье о вхождении в Россию", - считает Виноградов.

Консультант Международной кризисной группы Олег Игнатов в свою очередь считает, что решение Госдумы дает Путину информационный повод высказаться о ситуации и показать, что решение будет за ним.

По его словам, в интересах России сейчас поддерживать "напряжение и неопределенность в отношении своих действий, чтобы никто не понимал, чего Россия хочет". Чтобы ее дальнейший шаг был неожиданным и непредсказуемым, и все находились в ситуации полупаники".

Игнатов подчеркивает, что признание Россией ЛНР и ДНР будет автоматически означать выход России из Минских соглашений, по которым неподконтрольные Киеву территории Донецка и Луганска должны полноценно вернуться в состав Украины. Такое мнение уже озвучивали и власти самой Украины.

"Я не вижу смысла для России признавать ДНР и ЛНР, - размышляет Игнатов. - Вот Россия признает республики, Германия Франция и все скажут, что Россия вышла из Минских соглашений. О чем тогда Россия будет говорить с Украиной, какие она сможет ей предъявлять претензии? Что Россия получит? Она предъявила Западу гарантии по безопасности - и все что Россия получит, это признание Донбасса? Это очень мелко".

В связи с этим эксперт рассматривает обращение Думы к Путину как часть большой информационной кампании, которая сейчас разворачивается вокруг Украины, и призывает не торопиться с выводами.