Калужский губернатор против мигрантов: запретил работать в такси и торговле

30 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большинству россиян непривлекательны вакансии, которые обычно занимают трудовые мигранты

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предписал за три месяца заменить мигрантов на россиян в торговле, общепите и общественном транспорте, в том числе такси. Одновременно он приостановил программу по переселению людей из бывших республик СССР. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев тем временем рассуждает об угрозе образования этнических анклавов в стране.

"По-русски ни бельмеса!"

Шапша подписал постановление, ограничивающее сферы, в которых могут работать мигранты, сообщила пресс-служба правительства региона. Иностранцы не смогут работать в магазинах, ресторанах, кафе и барах, им запретят заниматься и доставкой еды и продуктов. Кроме того, мигрантам будет запрещено работать на транспорте, в том числе в такси.

Работодателям дали всего три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России, следует из сообщения.

Одновременно приостанавливается разработка региональной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на период с 2022 по 2027 год", которая действовала с 2007 года.

Эти решения были приняты на фоне скандала с посещением губернатора миграционного центра. Он в резких выражениях описал людей, которые получали там услуги.

"Утром без предупреждения заехал в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Первый попавшийся - "гость с юга". Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках", - написал Шапша в пятницу в своем телеграм-канале.

"Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!" - дословно заявил губернатор.

Первым делом Шапша решил направлять в полицию для проверки документы от мигрантов, которые "по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты". В следующем посте он написал, что Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников: "Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии".

Областная прокуратура уже начала проверку обстоятельств получения и подлинности сертификатов о владении русским языком.

"Другого качества люди"

Это не первое обострение ситуации с мигрантами в российских регионах, но, как правило, конфликтные ситуации возникают между местными жителями и приезжими, а власти пытаются сглаживать эти конфликты.

Тенденция изменилась в ноябре прошлого года, когда на фоне дефицита рабочих рук из ближнего зарубежья в период пандемии мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед властями цель максимально сократить долю мигрантов на стройке и в других отраслях.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Работать таксистами иностранцам в Калуге тоже запретят

"Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", - говорил Собянин гендиректору строительной компании.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Шапша возглавил Калужскую область в 2020 году, сменив губернатора-старожила Анатолия Артамонова. Ранее он возглавлял наукоград Обнинск.

Шапша неоднократно писал о необходимости проводить мероприятия для выявления незаконных мигрантов, отмечает "Коммерсант". По его словам, это стало необходимо, так как в 2021 году в область приехало гораздо больше переселенцев, чем требовалось.

Программа переселения соотечественников была утверждена президентом России Владимиром Путиным в 2007 году.

"За 14 лет в [Калужскую] область прибыло более 90 тысяч соотечественников. В первые годы реализации программы результаты соответствовали цели: славяне составляли более 80%, - говорится в заявлении пресс-службы областного правительства. - К 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17%. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья. Таким образом, приходится констатировать, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей".

Нацелена программа, как сказано в заявлении, на людей, "воспитанных в традициях русской культуры, владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества".

Отказ Калужской области от мигрантов может повлиять на темпы ее развития, сказал РИА Новости глава московского бюро Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.

"Думаю, здесь нет незаконных действий со стороны губернатора. Но такое решение может повлиять на развитие экономики в Калужской области, потому что пострадает бизнес, те секторы [которые попадают под запрет]", - считает он. По его мнению, Калужская область через какое-то время может столкнуться с нехваткой рабочей силы и скорректировать свое решение.

На федеральном уровне запрет на работу иностранцев в розничной торговле впервые был введен в 2009 году постановлением российского правительства. Запрет действовал лишь год. В 2013 году Путин подписал закон, запрещающий привлекать иностранцев для работы в розничной торговле в качестве высококвалифицированных специалистов.

В марте 2019 года после связанного с мигрантами конфликта в Якутии иностранным гражданам запретили работать по трудовым патентам в такси и грузовых перевозках, строительстве, торговле, в автосервисах и других отраслях. С 2022 года иностранцам, работающим по патентам, работать в пассажирском транспорте и на грузовых перевозках запретили и в Тюменской области. Аналогичные запреты есть и в других регионах России.

"Риск образования этнических анклавов"

В четверг, 10 февраля, Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза России по вопросам миграции и назначил ее руководителем Дмитрия Медведева. В пятницу Медведев уже провел первое совещание "О дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе".

Тема миграции вызывает в российском обществе резонанс, заявил он. По его данным, приток мигрантов растет, в 2021 году он увеличился на треть по сравнению с предыдущим пандемийным годом.

Численность самых крупных диаспор колеблется от одного до пяти миллионов человек, добавил Медведев, выразив опасения, что в местах компактного проживания мигрантов "существует риск образования этнических анклавов": "Это мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме - своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы" (цитата по ТАСС).

"Отношения между обитателями таких районов и местными жителями весьма настороженные, зачастую бывают враждебные. Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода", - добавил Медведев.

Две трети россиян считают, что правительство России должно ограничивать приток трудовых мигрантов, показал декабрьский опрос "Левада-центра" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Однако число тех, кто был бы не против, чтобы его родственники устроились на работу, которую чаще всего делают приезжие, не превышает 26%.

Половина россиян при этом считает, что работа мигрантов полезна для страны и общества.