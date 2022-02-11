Дайджест: Байден снова советует американцам бежать с Украины; у фигуристки Валиевой все же нашли запрещенное вещество

38 минут назад

Автор фото, Erik Romanenko/TASS Подпись к фото, Вокруг Украины идут учения российских войск. Российский военный на полигоне Кадомский в Ростовской области

Новость утра пятницы, которая вряд ли повлияет на судьбы мира, но очень интересна части российских болельщиков: Международное агентство допинг-тестирования подтвердило, что в пробе 15-летней российской звезды фигурного катания Камилы Валиевой в декабре был найден запрещенный препарат (который, впрочем, как объясняют специалисты, не является допингом).

Снимут ли Валиеву с Олимпиады и отберут ли у российской команды полученное с ее участием золото в командном соревновании, по-прежнему неясно: разбирательство продолжается.

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Украина: последние новости, заявления, переговоры

Автор фото, AFP Подпись к фото, Глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорит, что, может быть, на следующем этапе переговоров (уже не в "нормандском формате", а трехсторонних с сепаратистами) хотя бы удастся возобновить обсуждение обмена пленными и открытия КПП

Встреча в Берлине политических советников "нормандского формата" - Украина, Россия, Франция и Германия - продолжалась девять часов, но закончилась без результатов: стороны даже не подписали итоговое заявление.

Впрочем, на осязаемые результаты никто особо и не надеялся.

"Было бы странно, если бы мы на второй после долгого перерыва встрече смогли о чем-то договориться. Желание такое есть, но сегодня случилось то, что случилось", - сказал представитель Украины, глава офиса президента Андрей Ермак, добавив, что стороны во всяком случае заверили друг друга в намерении и дальше соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.

Представитель России, заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак после встречи пожаловался, что Германия и Франция поддерживают Украину.

"Готовности надавить на Киев я не увидел. Увидел попытки найти какую-то удобную нишу для того, чтобы Украина продолжала ту линию, которую продолжала в течении предыдущих восьми лет", - сказал Козак на итоговом брифинге.

Россия добивается, чтобы Украина начала выполнять Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе в соответствии с российским толкованием этих соглашений, Украина же, в частности, отказывается вести прямые переговоры с поддерживаемыми Россией "республиками" на юго-востоке страны, которые с точки зрения Киева и международного права представляют собой незаконные образования.

Какой-то прогресс на переговорах политических советников позволил бы надеяться на организацию встречи президентов Украины и России и саммита лидеров всех четырех стран "нормандского формата"

Британский премьер Борис Джонсон в четверг обсуждал российско-украинский конфликт сначала в Брюсселе, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а затем в Польше. Одновременно министр иностранных дел Британии Лиз Трасс посетила Москву и встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым. Судя по ледяной атмосфере на пресс-конференции - безрезультатно: стороны остались на прежних позициях.

Подробно об этих встречах - здесь:

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Сразу после Джонсона с генеральным секретарем НАТО встретился и лидер оппозиционной Лейбористской партии Британии Кир Стармер. Он специально отправился в Брюссель, чтобы заверить: несмотря на все разногласия во внутренней политике, в отношении российской проблемы и НАТО британские лебористы полностью поддерживают правительство консерваторов.

Министры иностранных дел и обороны Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников в четверг заявили, что Россия полностью заблокировала гражданское судоходство в Азовском море и почти полностью - возле украинского берега в северо-западной части Черного моря.

Россия объявила обширные зоны в море вокруг Крыма закрытыми до 19 февраля, сославшись на то, что там будет проходить учения и ракетно-артиллерийские стрельбы.

Алексей Резников даже призвал союзников Украины в ответ закрыть порты для россиян.

"Ждем совместной реакции и здесь: когда российские суда не смогут заходить в порты мира, они поймут цену своей наглости", - написал Резников.

Правда, вечером в четверг появилась новость, что минобороны России отменило закрытие зоны в Азовском море. Сообщивший об этом главный редактор издания BlackSeaNews приложил к своему сообщению копию документа-извещения минобороны России.

Министр обороны Украины в четверг написал и о прибытии в Киев уже 14-го и 15-го самолетов с американской экстренной военной помощью. По словам Алексея Резникова, в этот раз американцы снова привезли ракеты для противотанковых комплексов "Джавелин", а также гранаты и другие боеприпасы, и теперь общий вес экстренной помощи США достиг 1200 тонн.

Госдепартамент США и президент Джо Байден в четверг призвали американских граждан немедленно покинуть Украину. Госдеп написал об этом в своих рекомендациях гражданам за рубежом, а Байден сказал в интервью телекомпании NBC News.

"Американские граждане должны уезжать, немедленно уезжать [..] Дело может очень быстро принять безумный оборот", - сказал президент США.

Ситуацию вокруг Украины и планы европейских стран обсудили в четверг и лидеры стран Балтии на встрече в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и президент Литвы Гитанас Науседа пытались убедить Шольца говорить и действовать решительнее, чем он привык.

"Мы должны выступать с позиции силы, и позиция Германии играет здесь фундаментальную роль", - сказал Кришьянис Кариньш.

Шольц на совместном брифинге после встречи еще раз заявил, что в случае новой агрессии против Украины Россия столкнется "с очень серьезными политическими, экономическими и стратегическими последствиями" и одновременно заверил, что Европа готова к диалогу.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретится в Москве с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Одновременно командующий британскими вооруженными силами адмирал сэр Тони Рэдакин поговорит с начальником российского генштаба генералом армии Валерием Герасимовым.

В Париже и вокруг него ожидаются большие пробки и, возможно, даже беспорядки: до французской столицы доедут колонны водителей-дальнобойщиков, которые по примеру канадских коллег решили таким образом протестовать против коронавирусных ограничений.

На Зимней Олимпиаде в Пекине разыгрываются семь комплектов медалей: в слаломе-супергиганте (женщины), биатлоне (спринт на 7,5 км, женщины), лыжных гонках (15 кс классикой, мужчины), шорт-треке (1000 м, женщины), скелетоне (мужчины), сноуборде (хаф-пайп, мужчины) и конькобежном спорте (10000 м, мужчины).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Великобритания хочет защитить Украину угрозой масштабных санкций против близких к Кремлю магнатов и компаний

Британское правительство, как и обещало ранее, в четверг дополнило закон о санкциях и расширило круг российских персон и компаний, которые могут попасть под санкции, если Россия нападет на Украину.

Как объясняла несколько дней назад министр иностранных дел Лиз Трасс, теперь у правительства будут законные полномочия ввести санкции не только против людей и фирм, непосредственно причастных к агрессии против Украины, но и против любых близких к Кремлю или важных для него компаний и магнатов.

Times: визит Трасс в Москву был ошибкой

Британская газета Times, рассказывая о прошедшем визите в Москву Лиз Трасс и предстоящем визите туда Бена Уоллеса, между делом сообщает, что, по мнению части британских политиков, Трасс не стоило туда ехать.

"Один источник в правительстве сказал, что Трасс, которая стала министром иностранных дел в сентябре, а до того два года возглавляла департамент международной торговли, совершила грубую ошибку [поехав на переговоры с Сергеем Лавровым]. Другой источник предположил, что она хотела использовать эти переговоры как возможность для пиара, чтобы укрепить свои позиции как преемницы Джонсона на посту лидера консерваторов, но ей это не удалось", - пишет Times.

Газета также цитирует главу комитета обороны Палаты общин, консерватора Тобайаса Эллвуда, который тоже говорит, что решение поехать на переговоры с таким ветераном как Сергей Лавров было ошибкой.

"[Получилось, что] мы здесь танцуем под российскую дудку", - сказал Эллвуд.

New York Times: спутниковые фото новых российских частей в Крыму

Американская газета New York Times сообщает, что на новых спутниковых снимках, опубликованных компанией Maxar Technologies, видны "новые или дополнительные" части российской армии, появившиеся в Крыму и у северо-восточной границы Украины.

Газета уточняет, что солдаты и техника зафиксированы близ сел Новоозерное и Славное на западном берегу Крыма, а на заброшенном аэродроме близ Октябрьского в центре полуострова появились более 550 палаток и сотни грузовиков и прочей техники. Кроме того, новые части, суда по снимкам, появились в Курской области.

Die Welt: Олаф Шольц сменил тон в отношении России

"Олаф Шольц по ходу дела сменил тон в отношении Москвы", - так озаглавила свою статью немецкая Die Welt.

Канцлер Шольц долгое время вел себя тихо в дипломатическом споре между западными союзниками и Россией, - пишет газета, - но теперь он вошел в игру, зримо и заметно.

К такой оценке газету подтолкнули заявления Шольца в понедельник в Вашингтоне, на встрече с Джо Байденом, и в четверг, на встрече с лидерами стран Балтии. Он по-прежнему говорил о необходимости разрядки и переговоров, но одновременно с напором заявил и о второй стороне двойной стратегии Запада в отношении Москвы.

"России не стоит недооценивать наше единство и решимость", - цитирует газета Шольца. Еще одна фраза, обращенная к лидерам стран Балтии: "Мы очень серьезно относимся к тому, что заботит наших союзников. Мы - с вами. Это для меня очень важный момент".

В ценах на газ Евросоюзу надо винить себя, а не Россию - интервью в Politico

Евросоюзу надо прекратить обвинять в нынешнем энергетическом кризисе Россию и начать каждое лето закупать дешевый газ впрок, - заявил в интервью международному изданию Politico глава итальянской компании-оператора газовой инфраструктуры SNAM Марко Альвера.

Газовые хранилища в Европе не заполнены, сказал Альвера, потому что трейдеры не хотели их заполнять: "Они говорят, а зачем мне сейчас закупать газ впрок по 70 евро, если, может, следующим летом придет новый штамм коронавируса и газ опять будет по 20?"

У Италии, по словам Альверы, запас газа предусмотрен законом - и она сейчас его даже экспортирует, а остальным странам ЕС приходится сильно переплачивать, перекупая партии сжиженного газа у азиатских стран.

Что касается претензий к "Газпрому", что он отказывается продавать дополнительные объемы газа на спотовом рынке и тем самым взвинчивает цены, то, по мнению Альверы, эти объемы все равно составляли бы очень небольшую долю рынка.

...то прочитайте это интервью нашего корреспондента Ильи Барабанова с украинским добровольцем, который 3,5 года просидел в плену у сепаратистов.

Цитата: "Я точно не хочу снова в окопы, но если начнется, другого пути просто нет. Я не рассматриваю для себя других вариантов. И все мои друзья, которые воевали, и те, кому еще не пришлось, все выражают готовность".