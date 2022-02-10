Почему россиян-фигуристов до сих пор не наградили золотом Игр-2022? И при чем тут Камила Валиева

час назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Валиева, Кондратюк и Мишина во время цветочной церемонии

Сборная Олимпийского комитета России с большим отрывом выиграла на зимней Олимпиаде золото командного турнира по фигурному катанию, но награды фигуристы до сих пор не получили - по словам организаторов, из-за "юридических консультаций". По данным СМИ, их темой стала главная звезда сборной ОКР - 15-летняя Камила Валиева, якобы сдавшая положительную допинг-пробу.

Би-би-си рассказывает о том, как развивалась эта история.

Что случилось?

Награждение фигуристов команды Олимпийского комитета России (в этом нейтральном статусе сборная выступает из-за допингового скандала) по фигурному катанию должно было состояться еще накануне. Российские фигуристы в командном турнире с большим отрывом победили сборные США и Японии.

Командный турнир - сравнительно новый вид олимпийской программы. В нем выступают представители всех четырех видов фигурного катания - мужского и женского одиночного катания, танцев на льду и парного катания. Спортсмены катают короткую и произвольную программы, за первые места сборным начисляют баллы.

Между короткой и произвольной программой в двух видах можно сделать замену, но российская команда не пользовалась этой возможностью. В итоге золото завоевали одиночник Марк Кондратюк, танцевальный дуэт Никиты Кацалапова и Виктории Синициной, парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов и главная звезда команды - 15-летняя Камила Валиева.

Валиева выиграла произвольную программу с отрывом от соперниц более чем в 30 баллов. На этих Играх она установила историческое достижение - стала первой одиночницей, которая исполнила на Олимпиаде четверной прыжок. Юная спортсменка - действующая обладательница всех мировых рекордов в фигурном катании.

До Олимпиады Валиеву мало знали за пределами мира фигурного катания, но ее выступление принесло ей всемирную известность. Фотография спортсменки попала на первую полосу газеты The Wall Street Journal.

Двукратный олимпийский призер, комментатор NBC Джонни Вейр назвал Валиеву лучшей фигуристкой, которую он когда-либо видел.

Но церемония награждения фигуристов до сих пор не состоялась, хотя турнир завершился еще 7 февраля. В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили лишь о некой ситуации, которая требует срочной юридической консультации с ISU (Международным союзом конькобежцев), не рассказав никаких деталей.

Через несколько часов после этого издание Inside The Games сообщило, что церемонию награждения отложили из-за проблем с допинг-тестом у кого-то из российских фигуристов.

Почему СМИ заподозрили в допинге Валиеву?

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СМИ, эксперты и болельщики в течение нескольких часов гадали, у кого из спортсменов могли возникнуть проблемы с допингом. Сумятицу в дискуссию внесла формулировка "drug test" из публикации Inside The Games. На русский это может переводиться в том числе и как "тест на наркотики".

МОК комментировал ситуацию сдержанно. "Мы делаем все, чтобы как можно быстрее разрешить эту ситуацию. В нее вовлечены атлеты, которые выиграли медали. Но, как вы понимаете, юридические нюансы иногда затягиваются", - объяснял глава пресс-службы МОК Марк Адамс. В Федерации фигурного катания России (ФФКР) отказались обсуждать тему награждения.

Ближе к вечеру газета Guardian тоже сообщила о положительной пробе у российского фигуриста, но уточнила, что на спортивные результаты найденное вещество не влияет. Кроме того, по данным газеты, юридические консультации касались того, была ли проба сдана в соревновательный или внесоревновательный период.

После этого Inside The Games выступило с еще одним эксклюзивом, объявив, что спортсменка, которую заподозрили в допинге - это Камила Валиева. А российское издание "Чемпионат" уточнило, что, судя по всему, речь идет о пробе, которую Валиева сдала в декабре.

"Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микродозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей", - говорил источник "Чемпионата".

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

"Спорт-Экспресс" написал, что препарат, который якобы использовала Валиева, нужен для решения кардиологических проблем. Позже издание объявило, что сборную ОКР лишат олимпийского золота, а Валиеву снимут с личного турнира. Но вскоре газета опровергла свою же информацию и извинилась перед спортсменкой.

Главный редактор "Матч ТВ" Василий Конов сообщил, что в пробе Валиевой якобы нашли препарат триметазидин, об этом же написали и другие российские СМИ. "Препарат триметазидин не помогает спортсмену никак. Совсем. Найден в одной-единственной пробе в декабре. И найден мизер. Ни до, ни после в пробах ничего, - написал Конов. - Поэтому еще раз - пожалуйста, спокойствие. Нет никакого допинга в общепринятом понимании. Этот сердечный препарат никак не влияет на четверные и спортивные показатели".

К вечеру среды стало ясно, что новости о судьбе российских фигуристов не появятся, как минимум, до 10 февраля. Утром в четверг журналисты обратили внимание на то, что Камила Валиева вышла на тренировку, хотя в среду на льду не появлялась. Общаться с журналистами спортсменка не стала. А ее тренер Этери Тутбердизе заявила, что "сплетнями не занимается".

МОК не внес ясности в происходящее. "Я не буду комментировать все слухи, которые были вчера и которые еще будут появляться. У нас возникла ситуация, для которой нужна консультация. Что касается слухов о допинге - это спекуляции", - заявил на брифинге глава пресс-службы МОК Марк Адамс

А в ISU тем временем заявили, что "международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию о любом возможном нарушении антидопинговых правил".

Что такое триметазидин?

Торговое название триметазидина - "Предуктал". Он находится в списке запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 2014 года. Этот препарат назначают при проблемах с сердцем. Например, для профилактики стенокардии.

У российских спортсменов уже возникали проблемы с триметазидином. В 2018 году на Играх в Корее его нашли в малой концентрации у российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Ее результаты аннулировали, а саму спортсменку дисквалифицировали. Использовать триметазидин запрещено и во внесоревновательный период.

У многих наблюдателей возник вопрос - как вышло, что Валиева, по предположениям, сдала проблемную пробу еще в декабре, но выяснилось это только в феврале, причем уже после того, как спортсменка стала чемпионкой Европы? Ответа на это нет. В интервью Sports.ru спортивный врач Валентин Беляевский так объяснял это так:

"Мочу могли взять в декабре, пробу А посмотрели сразу, а пробу B сейчас. Как вариант. Могло быть, что посмотрели пробу А сразу, а данные дошли сейчас. Теоретически возможно, но маловероятно. Пробу B могут смотреть через месяц-два. Если проба А была положительная, то пришлось смотреть пробу B - и теперь это обнародовали. По своему опыту знаю, что не всегда антидопинговый комитет, который занимается заборами проб в стране, обнародует информацию".

Ситуацию с Валиевой дополнительно осложняет то, что ей еще нет 16 лет - Всемирный антидопинговый кодекс относит ее к категории так называемых защищаемых лиц.