Закон о гей-пропаганде по-американски. Флорида хочет запретить обсуждать в школе сексуальную ориентацию и гендер

27 минут назад

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"Не говори "гей"". Республиканцы Флориды предложили принять законопроект, который запретит обсуждение сексуальной ориентации в начальных классах. Губернатор штата поддержал инициативу, а президент США заявил, что она разжигает ненависть.

В начальных классах в США обучаются дети в возрасте от 5 до 12 лет. Республиканцы штата предложили запретить учителям рассказывать им о сексуальной ориентации и гендерной идентичности, оставив обсуждение этой темы на усмотрение родителей.

Губернатор штата Рон Десантис заявил о своей поддержке этого законопроекта, и, похоже, документ имеет достаточно голосов, чтобы пройти через законодательный орган штата, возглавляемый республиканцами.

"Родители должны иметь право влиять на то, что рассказывают их детям в школах", - считает губернатор Флориды.

Активисты назвали документ "Не говори "гей"" и предупреждают, что он может привести к нарушению прав ЛГБТ-учащихся.

Но сторонники говорят, что инициатива защищает права родителей, которые должны сами решать, рассказывать ли маленьким детям о существовании людей с разной сексуальной ориентацией.

Предложение было внесено в Палату представителей штата в прошлом месяце. Идентичная версия была выдвинута в Сенат штата во вторник на этой неделе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент США Джо Байден обратился к представителям ЛГТБ-сообщества и заявил, что общество любит и принимает их такими, какие они есть

Президент США Джо Байден и Белый дом раскритиковали инициативу.

В своем "Твиттере" Байден обратился к ЛГБТ-сообществу, особенно к детям, на которых повлияет этот "разжигающий ненависть законопроект", и заверил, что продолжит бороться за защиту и безопасность представителей ЛГБТ.

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А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что консервативные политики во Флориде отвергли ценности, которые предполагают защиту и свободу каждого ребенка, предложив принять законопроект, который вызовет нападки на детей, больше всего нуждающихся в поддержке.

Законы, запрещающие или ограничивающие обсуждение сексуальной ориентации в классах, иногда называемые "законами о запрете гомосексуализма", не являются в США чем-то необычным.

Однако, в основном они были приняты еще в 1970-х и 1980-х годах, когда борьба за права ЛГБТ еще только начиналась, но многие впоследствии были отменены.

Сейчас только в четырех штатах США - Луизиане, Миссисипи, Оклахоме и Техасе - действуют законы, прямо запрещающие упоминание гомосексуальной ориентации или ограничивающие половое воспитание детей рассказами только о гетеросексуальных людях.

В прошлом году штаты Теннесси и Монтана приняли законы, позволяющие родителям не допускать своих детей до занятий, на которых обсуждают сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

Но законопроект Флориды идет еще дальше, позволяя родителям напрямую предъявлять иски школьным округам и требовать возмещения ущерба, если они посчитают, что педагог нарушил закон.

Хотя теоретически запрет будет применяться в основном к курсам полового воспитания в начальных классах, он также призывает школьные округа избегать тем ЛГБТ, когда они "не соответствуют возрасту или уровню развития учащихся".

Губернатор Десантис, республиканец, которого рассматривают как возможного кандидата на пост президента США в 2024 году, заявил, что школы должны избегать "совершенно неуместных" тем и вместо этого преподавать естественные науки, историю и обществоведение.

Но защитники ЛГБТ предупреждают, что закон нанесет вред психическому здоровью ЛГБТ-молодежи и сделает их более уязвимыми, а также негативно повлияет на создание школьной инклюзивной среды во Флориде.

Некоторые проводят параллели с похожим законом в России, который был принят в 2013 году.

"Санкт-Петербург во Флориде будет больше похож на Санкт-Петербург в России. Республиканский закон "Не говори "гей"" ужасно напоминает российский закон о "гей-пропаганде", который Европейский суд по правам человека признал дискриминационным".

В 2017 году Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. По мнению суда, этот закон нарушает право на свободу выражения мнения.