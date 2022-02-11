Центробанк России резко поднял ключевую ставку до 9,5%. Это восьмое повышение подряд

час назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Банк России на заседании в пятницу вновь резко поднял ключевую ставку - сразу с 8,5% до 9,5%. Это уже восьмое повышение подряд с марта прошлого года и максимальный показатель с мая 2017 года. ЦБ таким образом пытается справиться с ускоряющейся инфляцией, но пока рост цен практически не замедляется.

ЦБ в своем пресс-релизе объясняет свое решение тем, что "инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России".

В пресс-релизе ЦБ описывает достаточно пессимистичную картину: в экономике рост выпуска товаров не успевает за ростом спроса, наращивать производство сложно из-за нехватки рабочей силы, а цены на мировых рынках растут. В этих условиях инфляционные ожидания населения остаются высокими и не снижаются, пишет регулятор. Повышая ставку, он пытается снизить инфляцию до целевого уровня в 4%.

ЦБ прогнозирует, что в 2022 году инфляция замедлится до 5-6%, а цель ЦБ будет достигнута лишь в середине 2023 года.

Инфляция растет

В январе инфляция в России ускорилась до 8,73% в годовом выражении - это максимальное значение с января 2016 года. Цены на продукты питания в январе выросли более чем на 11% в годовом выражении, а особенно сильно подорожали фрукты и овощи, крупы, макароны, мясо и сахар.

Власти с конца 2020 года пытаются замедлить инфляцию. Для этого у них два основных инструмента. Правительство различными способами пытается договориться с торговыми сетями и производителями продуктов о снижении наценки или фиксации цен.

Центральный банк же повышает ставку. Этот механизм работает так: рост ставки ЦБ сказывается на стоимости денег - в первую очередь через кредиты. Ставки по кредитам повышаются, население меньше берет заемных средств и, соответственно, меньше тратит на потребление, что сдерживает рост цен.

При росте ставок более выгодными становятся различные сбережения - их можно положить в банк под более высокий процент.

Если график не загрузился, попробуйте использовать другой браузер

Политика ЦБ уже начинает сказываться на рынке. Банки начали объявлять о повышении ставок по кредитам. По ипотеке ставки, например, повысили крупнейшие государственные банки "Сбер" и ВТБ.

Тем не менее признаков существенного замедления инфляции пока нет.

Еще полгода с высокой инфляцией

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Реальные располагаемые доходы населения в 2021 году выросли на 3,1%, отчитался в среду Росстат. Реальные располагаемые доходы - это оценка того, как растут доходы, если скорректировать их на инфляцию и вычесть различные обязательные платежи вроде кварплаты.

СМИ на этой неделе писали о "рекордном росте" доходов с 2013 года. Это действительно так: в период с 2014 года и до 2017 года доходы падали, а затем до пандемии незначительно росли. Многолетнее падение реальных располагаемых доходов было в центре внимания СМИ, а Росстат даже менял методологию их оценки.

В Альфа-банке пишут, что картина не настолько хорошая, а скачок инфляции в четвертом квартале прошлого года привел к тому, что реальные расходы домохозяйств по итогам 2021 года остались на уровне 2019-го.

Значительный вклад в рост доходов 2021 года внесли предвыборные выплаты, которые были сделаны в третьем квартале 2021 года, подсчитала главный экономист банка Наталия Орлова. Без них рост составил бы 1,8% в годовом выражении.

Орлова пишет, что инфляционные риски остаются высокими. Во-первых, растут цены на мировых рынках, так с начала года на 17% и на 8% соответственно подорожали соевое и пальмовое масло. К росту цен на продукты должно привести и то, что в 2021 году на 120% выросли цены на удобрения. В банке ждут, что инфляция в первом полугодии составит 9%, а по итогам 2022 года - 6%.

Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич ожидает по итогам февраля инфляции на уровне 9,1%. Он также пишет о росте цен на продовольствие на международных рынках. Еще один фактор, ускоряющий инфляцию, - это падение курса рубля в январе из-за геополитических рисков.

В "Ренессансе Капитале" тоже ожидают, что инфляция будет высокой в первом полугодии этого года. В банке пишут, что будут дорожать не только продукты, но и топливо, различная техника и автомобили. Цены на промышленные товары, на которые приходится примерно половина импорта, могут вырасти из-за изменения курса рубля.

Экономисты пишут о том, что в ответ на рост цен ЦБ продолжит ужесточать денежную политику. В "Ренессансе" ждут, что в марте ставку повысят до 10% и ЦБ на этом сделает паузу. В "Альфа-банке" также ждут, что ЦБ продолжит повышать ставки.