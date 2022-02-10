Олимпиада-2022: медаль у российских сноубордистов, невероятная борьба в женских лыжах и первый допинг пекинских Игр

57 минут назад

Автор фото, Maddie Meyer Подпись к фото, Самым драматичным событием шестого дня Олимпиады стала 10-километровая классическая гонка у лыжниц. Борьба за медали шла на доли секунды

Первый допинг на Играх, королева лыж Тереза Йохауг продолжает коллекционировать золото, фигурист Натан Чен обыграл всю сборную Японии и Камила Валиева вышла на тренировку, несмотря на ситуацию с ее допинг-пробой.

Все самые яркие события 7-го дня Олимпийских игр в Пекине - в нашем ежедневном обзоре.

Полную таблицу медального зачета можно посмотреть здесь.

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева остается в центре внимания тех, кто следит за Олимпийскими играми в Пекине.

Благодаря ее выступлению сборная Россия по фигурному катанию досрочно победила в командных соревнованиях, но накануне появилась информция о том, что ее допинг-проба вызвала вопросы у представителей ВАДА.

В этой связи российские фигуристы до сих пор не получили свои медали за победу в командном турнире. Организаторы Игр говорят, что церемония награждения перенесена до прояснения ситуации.

При этом в четверг Камила Валиева вышла на тренировку, что, по мнению многих, может означать благополучный исход дела.

Подробности ситуации в нашем материале: Почему россиян-фигуристов до сих пор не наградили золотом Игр-2022? И при чем тут Камила Валиева

Что еще происходит в фигурном катании?

Автор фото, DeFodi Images Подпись к фото, Натан Чен - седьмой американский фигурист, выигравший олимпийское золото в мужском одиночном катании

Сегодня с произвольной программой в Пекине выступили мужчины-одиночники. Американский фигурист Натан Чен, лидировавший с большим отрывом после короткой программы, снова показал идеальное катание под музыку Элтона Джона.

Чен стал седьмым в истории зимних Игр американцем, выигравшим олимпийское золото. На прошлой Олимпиаде в Пхёнчхане по сумме баллов двух программ он занял лишь пятое место.

На этот раз, шутят комментаторы, Натан Чен в одиночку обыграл всю сборную Японии, представители которой заняли второе, третье и четвертое место в итоговой таблице. Серебро Олимпийских игр у Юмы Кагиямы, бронза - у Сомы Уно.

Сенсация турнира состоит в том, что его главный фаворит, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, побеждавший на двух последних Олимпиадах, в Пекине остался лишь четвертым.

Россияне Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев заняли 8, 15 и 19 место соответственно.

Лыжи: обидное четвертое

Автор фото, Getty Images Sports Подпись к фото, Российская лыжница Наталья Непряева уступила всего 0,1 секунды в борьбе за третье место в классической 10-километровой разделке и осталась без пьедестала

В женских лыжах в четверг состоялась гонка на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом.

Российская лыжница Наталья Непряева уступила всего 0,1 секунды финке Кристе Пярмякоки в борьбе за бронзу. Серебро у другой финки - Кертту Нисканен.

А победительницей гонки стала легендарная норвежка Тереза Йохауг. Это ее третье олимпийское золото в карьере и второе на Играх в Пекине. Несколько дней назад она стала первой в скиатлоне. Йохауг также является 14-кратной чемпионкой мира и носит прозвище "королева горы" за уникальную способность преодолевать подъемы.

Горнолыжная преемственность и первый допинг

Австриец Йоханнес Штрольц выиграл золото в горнолыжной комбинации, повторив успех своего отца Хуберта Штрольца, который стал олимпийским чемпионом в этой же дисциплине на Олимпийских играх в Калгари в 1988 году.

Второе место у норвежца Александера Омодта Кильде, третье - у канадца Джеймса Кроуфорда.

Альпийская комбинация (одно из названий) - самая непредсказуемая горнолыжная дисциплина. Она включает в себя слалом и скоростной спуск (реже - супергигант), и определить фаворита в этом виде почти невозможно. Примерный расклад можно предсказать по итогам этапов Кубка мира, но из-за пандемии он не проводился почти два года - с марта 2020-го.

Это первый случай в истории Зимних Олимпийских игр, когда отец и сын победили в одной дисциплине.

Автор фото, Getty Images Sports Подпись к фото, Йоханнес Штрольц в прямом смысле слова летел по трассе (на радость папе)

Таже в лагере горнолыжников зафиксировано первое применение допинга на этой Олимпиаде. В пробе иранского спортсмена Хуссейна Савех-Шемшаки нашли запрещенные вещества.

Он отстранен от дальнейших соревнований, представители ВАДА в Пекине начали разбирательство.

Хуссейн Савех-Шемшаки был знаменосцем сборной Ирана на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Сноуборд: последний аккорд "Вити" Уайлда

Американский сноубордист с российским гражданством Вик Уайлд принес сбороной ОКР бронзовую медаль в параллельном слаломе. Российские спортивные комментаторы называют его "нашим русским Витей".

Олимпийское золото взял австриец Бенджамин Карл, серебро у словенца Тима Манстнака.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Вик Уайлд намерен завершить карьеру после Игр в Пекине. Другого лидера с хорошими перспективами на медали в команде российских сноубордистов пока нет

Вик Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом Сочи-2014, где он также выступал за российскую сборную. Пока это единственное золото России в сноуборде.

Сезон 2010/2011 стал заключительным в его карьере за сборную США. Женившись на российской сноубордистке Алене Заварзиной, он получил российское гражданство и место в новой команде.