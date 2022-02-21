Truth Social: команда Дональда Трампа открыла свою соцсеть. Что это за платформа и для кого?
В ночь на понедельник в Apple Store появилось приложение Truth Social - платформа, разработанная технологической компанией Trump Media & Technology Group (TMTG) по заказу Дональда Трампа.
Эта социальная сеть рассчитана на обмен короткими сообщениями и по своему принципу напоминает "Твиттер".
Ее официальный выход на рынок, по мнению многих, знаменует возвращение предыдущего президента США в интернет-пространство, после того как в течение долгого времени его аккаунты был заблокированы сразу несколькими крупнейшими соцсетями.
По словам создателей Truth Social, эта платформа предназначена для тех, чьи мнения и политические взгляды целенаправленно вытесняются из информационного поля такими гигантами как Facebook, Twitter и Youtube.
Как сообщает Рейтер, многие пользователи заранее заказали и оплатили новое приложение, и на их устройства оно установилось автоматически, как только стало доступно в Apple Store.
Скачать Truth Social напрямую пока получается не у всех. По словам многих желающих, им пришло уведомление, что из-за большого количества скачиваний в Apple Store их запрос временно перемещен в лист ожидания.
Трамп возвращается?
Во время своего президентства Дональд Трамп весьма активно пользовался соцсетями. Часто в своих постах он не задумывался над дипломатичностью языка и вступал в перепалки со своими оппонентами.
Команда Трампа часто напоминала, что он не только президент, но и гражданин, который пользуется своим правом на самовыражение.
Однако после штурма здания Капитолия в Вашингтоне его сторонниками 6 января 2021 года, Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа, заявив, что он использует их платформы для подстрекательств к беспорядкам.
С тех пор команда Трампа предпринимала попытки вернуться на просторы интернета.
За последний год появилось сразу несколько компаний, позиционирующих себя поборниками свободы слова и предоставляющих платформу для мнений, отличных от политического мейнстрима.
Среди них Gettr и Parler, функционирующие по принципу "Твиттера", а также стриминговый видеоресурс Rumble.
Однако, по данным статистики, ни одна из них пока не смогла приблизиться по популярности к основным платформам - Facebook, Twitter, Instagram и Youtube.
Грандиозные планы
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эпизоды
Конец истории Подкаст
"На этой неделе открывается наше присутствие в Apple App Store. Это будет чудесно, к нашей платформе присоединятся очень-очень многие", - анносировал новое приложение Truth Social глава TMTG Девин Нунс, в прошлом член Палаты представителей от Республиканской партии.
По его словам, цель компании в краткосрочной перспективе - к середине марта максимально закрепиться на внутриамериканском рынке.
Нунс в своем аккаунте в Truth Social лично агитирует пользователей участвовать в обсуждениях, делиться фотографими и подписываться на других участников сообщества.
В частности, глава Trump Media & Technology Group бурно отреагировал, когда к новой соцсети присоединился католический священник. Об этом рассказали пользователи, уже открывшие аккаунты на новой платформе. По их словам, Девин Нунс призвал священника убедить как можно больше служителей-католиков подписаться на Truth Social.
У TMTG большие планы: выход на нью-йоркскую биржу через слияние с компанией Digital World Acquisition Corp (DWAC), продажа акций на сотни миллионов долларов и привлечение частных инвестиций в размере 1 млрд долларов.
Однако многие игроки на рынке технологий скептически настроены в отношении TMTG и сдержанно оценивают перспективы Truth Social.
В частности, они хотят большей прозрачности в том, что касается текущего финансирования Trump Media & Technology Group. На какие средства компания развивалась до сих пор? - задаются вопросом в бизнес-кругах США.