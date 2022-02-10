Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом

10 февраля 2022, 12:20 GMT Обновлено 43 минуты назад

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Наследник британского престола принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом, сообщает Кларенс-хаус.

"Сегодня утром принц Уэльский сдал положительный тест на Covid-19 и сейчас находится на самоизоляции", - говорится в заявлении.

Запланированные на четверг мероприятия, в которых планировал принять участие 73-летний Чарльз, отменены.

В первый раз коронавирус у принца был обнаружен в конце марта 2020 года, вскоре после начала пандемии.