Россия перекрыла небо в районе Крыма. Что об этом говорят в Киеве и Москве

Олеся Волкова, Павел Аксенов

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Предыдущие российские учения на Черном море прошли в конце января

Россия объявила опасными несколько зон в воздушном пространстве над Черным и Азовским морями. Ранее российские военные анонсировали большие морские учения в Черном и Средиземном морях.

В четверг утром Россия выпустила несколько НОТАМов - предупреждений для экипажей воздушных судов - о том, что в ночь на 14 февраля несколько зон вокруг Крымского полуострова будут считаться опасными для полетов.

Действие режима продлится до конца 19 февраля.

Три небольших зоны расположены к западу от Севастополя, еще одна - большая - простирается к юго-западу от города, третья находится к востоку от полуострова.

Российские НОТАМы относятся к Симферопольскому району полетной информации - аэронавигационной области, которую с 2014 года частично контролирует Российская Федерация. Код ИКАО для этого района - UKFV.

О характере опасности для воздушного движения в НОТАМах ничего не говорится.

Украинская версия

В четверг МИД Украины распространил заявление, в котором выразил "решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений".

Карту, на которой были отмечены зоны проведения российских морских маневров на Черном и Азовском морях, распространил в четверг утром в своем "Фейсбуке" главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

Он сослался на информацию, которую распространило украинское государственное предприятие "Держгiдрографiя".

Оно опубликовало несколько предупреждений об опасностях для судоходства, в которых запретило плавание в нескольких районах Черного и Азовского морей, объяснив это ракетными и артиллерийскими стрельбами.

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Аналогичную карту с теми же районами опубликовали Военно-морские силы Украины. "Россия продолжает разрушительную деятельность по дестабилизации обстановки безопасности в Азово-Черноморском регионе, охватывающей значительную часть морских районов - практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря", - говорится в сообщении ВМС, опубликованном в официальном "Фейсбуке" ведомства.

Министерство обороны Украины заявило, что Россия своими учениями фактически перекрыла морские пути: "Эти действия являются еще одной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенных правам в исключительной морской экономической зоне. Перекрывая рекомендованные морские пути, РФ практически сделала невозможным свободное плавание в указанных районах и исключила возможность свободного входа судов в морские порты Украины, особенно в Азовском море".

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные маневры и передвижения российских кораблей в Черном море соответствуют международному праву и не блокируют торговые пути.

Районы, отмеченные в украинских предупреждениях, отличаются от районов, которые значатся в российских НОТАМах.

Большие маневры

Россия готовится проводить большие морские учения сразу на двух морях - Средиземном и Черном.

Ранее в Средиземном море была сформирована группа из шести больших десантных кораблей. "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец" и "Петр Моргунов" прибыли туда с Северного флота, а "Королев", "Минск" и "Калининград" - с Балтийского.

Автор фото, Russian Defence Ministry/TASS Подпись к фото, Российский большой десантный корабль "Калининград" входит в Черное море

8 февраля группа десантных кораблей направилась в Черное море. В составе Черноморского флота России - семь больших десантных кораблей.

На Средиземном море также собран сводный отряд кораблей. С Тихоокеанского флота прибыли ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". С Северного флота - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

Накануне в Белоруссии начались крупные учения "Союзная решимость-2022", на которые были переброшены войска из российского Восточного военного округа.

Эти учения проходят на фоне обострения отношений России и Украины, которую поддерживают Западные страны.

На Западе считают, что маневры могут быть частью подготовки реальных боевых действий против Украины.

Симферопольский РПИ

В Киеве продолжают считать Симферопольский район полетной информации (РПИ) украинским воздушным пространством. После захвата российскими войсками диспетчерского центра в Симферополе в Украине за этот РПИ отвечают одесский и днепровский диспетчерские центры.

При этом российские диспетчеры де-факто управляют воздушным движением над Крымом и прилегающими водами. В этих районах летают в основном российские самолеты.

Международные рейсы, в том числе и украинские, проходят через окраинные районы симферопольского РПИ, где их движение координируют украинские диспетчеры.