Дополнительный час сна уменьшает голод и помогает сбросить вес

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

42 минуты назад

Автор фото, Gravity Images

Потерять лишний вес можно, не садясь ни на какие диеты. Для этого нужно просто ежедневно больше времени проводить в кровати - примерно на час с небольшим.

Такой вывод сделали ученые из центра изучения сна при Медицинском университете Чикаго, проведя рандомизированное клиническое исследование с участием 80 взрослых добровольцев, страдающих от лишнего веса.

Его результаты, опубликованные в журнале Internal Medicine Американской академии наук, показывают, что молодые люди, которые посетили консультацию по гигиене сна, смогли удлинить продолжительность своего регулярного сна на целый час с лишним, то есть почти на одну пятую (до этого они спали в среднем 6,5 часов в сутки).

Волонтеры, проводившие больше времени в кровати (по сравнению с контрольной группой), меньше испытывали чувство голода, и таким образом смогли снизить свое регулярное суточное потребление калорий в среднем на 270 ккал. Примерно такое же количество энергии содержится в трех шоколадных печеньях.

Исследователи посчитали, что если ежедневно терять такой объем энергии на протяжении трех лет, за это время можно похудеть примерно на 12 кг - сохраняя тот же уровень физических нагрузок и не внося никаких изменений в рацион.

Дольше спишь - меньше ешь?

Несколько ранее проведенных научных экспериментов пришли к выводу, что регулярный недосып часто приводит к набору лишнего веса. Авторы нового исследования решили подробно изучить эту связь в обратном направлении: поможет ли более долгий сон потерять лишний вес тем, у кого он уже есть?

Автор фото, Jo Holland Подпись к фото, Здоровое питание важно для здоровья не меньше, чем качественный сон, говорят авторы исследования

Для участия в эксперименте отобрали 80 участников в возрасте от 20 до 40 лет с индексом массы тела 25-30: в США такой вес считается избыточным, но еще не дошедшим до стадии полноценного ожирения.

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Чтобы максимально приблизить условия эксперимента к реальности, от его проведения в лаборатории ученые отказались. Добровольцы продолжали жить у себя дома и спать в собственной кровати, измеряя основные жизненные показатели при помощи устройств наподобие умных браслетов.

Волонтерам не было дано никаких указаний по поводу того, как себя вести. Им даже не сообщили, что они принимают участие в исследовании сна. Смысл состоял именно в том, чтобы эксперимент никак не нарушал привычный ход жизни его участников, отличаясь только продолжительностью сна.

Съеденные ежедневно калории подсчитывали на основе специального анализа мочи, который считается лучшим способом мониторинга потребляемой организмом энергии в домашних условиях.

Добровольцы пьют воду, приготовленную в лаборатории, где обычные атомы кислорода и водорода заменены на их безопасные изотопы, которые довольно легко отследить. Сравнив воду, полученную при расщеплении глюкозы, с той, что входит в состав анализа мочи, можно довольно точно подсчитать, сколько калорий было съедено.

В результате уже за две недели сон волонтеров из экспериментальной группы, посетивших консультацию, удлинился в среднем на 1,2 часа. Это, в свою очередь, привело к уменьшению чувства голода, поскольку потребление добровольцами калорий за это время снизилось в среднем на 270 ккал ежедневно, а у некоторых участников - даже на 500 ккал.

При этом исследователи подчеркивают, что здоровое, разнообразное питание и полноценные физические нагрузки важны для здоровья ничуть не меньше, чем здоровый сон. Поэтому принимать решение проводить больше времени в постели нужно, взвесив все за и против.