В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат

час назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Российских фигуристов до сих пор не наградили золотом Олимпиады, потому что в крови 15-летней Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, подтвердили в Международном агентстве тестирования (ITA). От соревнований девушка пока не отстранена и судьба медалей не решена - разбирательство продолжается.

Допинг-пробу у Валиевой взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, сказано в пресс-релизе ITA. Лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), сообщила о найденном в тесте триметазидине 8 февраля 2022 года, в день открытия Игр в Пекине.

После этого спортсменку в соответствии с регламентом временно отстранили от соревнований, Валиева это оспорила, и на следующий день Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отменило временное отстранение и позволило ей продолжить участие в Олимпиаде.

СМИ писали об обнаруженном в организме Валиевой триметазидине еще накануне. Тогда организаторы говорили, что награждение российских спортсменов откладывается из-за неких "юридических консультаций".

Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА о снятии временного отстранения с Валиевой, в Спортивном арбитражном суде.

В Российком олимпийском комитете заявили, что результаты фигуристов в командном турнире не могут быть автоматически пересмотрены из-за положительной допинг-пробы Валиевой. Федерация фигурного катания на коньках России заявила, что не сомневается в честности и чистоте Валиевой и окажет ей поддержку.

Триметазидин назначают при проблемах с сердцем, например, для профилактики стенокардии. Он находится в списке запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 2014 года.

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"Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). МОК воспользуется своим правом подать апелляцию, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором спортсменка должна принять участие (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года)", - говорится в сообщении Международного агентства тестирования.

Решение о результатах команды ОКР в командном зачете по фигурному катанию может быть принято Международным союзом конькобежцев (ISU) только после вынесения окончательного решения по существу дела.

"Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация по этому делу будет опубликована в форме публичного заявления", - заявили в ITA.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турни среди одиночниц.