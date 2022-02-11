"Мою голову в это дело подставили". О школьном скандале из-за Хармса в Петербурге врали все

Анна Пушкарская

Би-би-си, Санкт-Петербург

20 минут назад

Автор фото, Sergey Konkov/TASS Подпись к фото, А 2016 году в Петербурге на улице Маяковского появился портрет Хармса. В 2021-м его закрасили

Все версии увольнения учительницы Серафимы Сапрыкиной, обвинившей в "сталинизме" директора 168-й гимназии Петербурга, оказались недостоверными. Власти заявляли, что 6 декабря она самовольно заменила утвержденную тему урока о битве за Москву. Но урок о Хармсе был в ноябре, признала в разговоре с Би-би-си директор школы. А Сапрыкина не просто уволилась, как уверяла сама, а перешла в другую гимназию.

Самым скандальным оказалось сообщение пресс-службы волгоградских судов о том, что женщина с именем и фамилией, которые носила, а затем изменила Серафима Сапрыкина, в 2008 году была осуждена за тяжкий вред здоровью. С такой судимостью работать в школе человек не может. Сапрыкина настаивает, что судимости у нее нет.

Поэтесса и бывший педагог-организатор Серафима Сапрыкина 6 февраля рассказала на своей странице в "Фейсбуке", что в декабре директор 168-й школы Светлана Лебедева якобы вынудила ее уволиться.

Сапрыкина утверждала, что директор была недовольна уроком в десятом классе о поэтах-обэриутах Хармсе и Введенском и обозвала их "врагами народа". Учительница говорила, что в итоге оказалась безработной, а о конфликте молчала , потому что "боялась репрессий".

Директор, власти и сама Сапрыкина единодушны в том, что особое недовольство вызвал организованный ею на уроке с учениками флешмоб: дети по очереди читали по строчке из стихотворения Введенского "Мне жалко, что я не зверь". Но даты этого урока называют разные.

Би-би-си объясняет, почему так вышло и что это значит.

"Было безумно увлекательно". Что не так с версией властей?

После того, как в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил разобраться, "так это было или не так", а министр просвещения Сергей Кравцов призвал восстановить уволенную учительницу на работе, власти Петербурга разобрались в конфликте почти мгновенно.

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Председатель комитета по образованию Смольного Наталия Путиловская и директор школы рассказали, что всему виной было нарушение учительницей трудовой дисциплины 6 декабря. Это подтвердила и куратор городского образования - вице-губернатор Ирина Потехина.

"Тема классного часа во всей школе в этот день была посвящена битве за Москву. Но единственным классом, который почему-то вдруг стал обсуждать вместо этого поэтов Серебряного века, был тот, куда пришла Серафима. Хотя классные часы проходят в любой школе регулярно - и для темы обэриутов точно можно было выбрать другой день", - заявила "Ротонде" Потехина.

Это на все лады повторяли два дня представители властей и провластные СМИ. По словам чиновников, когда директор "в корректной форме" предложила Сапрыкиной повысить дисциплину, педагог уволилась.

В ответ Серафима Сапрыкина сделала сенсационное заявление: с 26 ноября до 10 декабря она болела ковидом. И выложила в сеть больничные листы. Она рассказывала о болезни в те дни и в "Фейсбуке".

Автор фото, vk.com/gbou168

Вызвавший скандал урок, по словам Сапрыкиной, прошел намного раньше - когда в школе проходила неделя Достоевского к его 200-летию 11 ноября. В рамках внеклассного чтения учительница рассказала десятиклассникам, что Достоевский по сути был первым обэриутом - таковым его считали сами обэриуты из-за стихотворения героя романа "Бесы" капитана Лебядкина: "жил на свете таракан, таракан от детства, а потом залез в стакан, полный мухоедства".

На том же уроке читали стихи обэриутов, например "Таракана" Николая Олейникова, рассказала Би-би-си Сапрыкина. А закончился он получившим скандальную известность флешмобом по стихотворению Введенского "Мне жалко, что я не зверь". Сапрыкина записала его на видео.

Когда же 6 декабря наступил день рождения Введенского, по несчастью совпавший с памятной героической декадой в школе, Сапрыкина, находясь на больничном, выложила на странице гимназии (где она регулярно постила отчеты о своей работе) видео, на котором дети из 10 "А" класса читают его стихотворение. Гимназия, по ее словам, видео удалила. Би-би-си нашла его на личной странице учительницы (доступ к ней сейчас закрыт).

При этом на странице самой гимназии размещен еще один пост от 6 декабря о "классном часе" в том же 10 "А" классе. Из него следует, что тот самый урок о Неизвестном солдате, который проходил в этот день по всей школе, вовсе не был ничем заменен по вине Сапрыкиной. На фотографиях видно, что вела его другая учительница, учеников в классе меньше, и одеты они иначе, чем на видео Сапрыкиной про обэриутов. Это, по сути, доказывает, что ее "классный час" проходил вовсе не 6 декабря и патриотического воспитания в дни битвы под Москвой детей никто не лишал.

Не выдерживают критики и заявления властей о реакции учеников на флешмоб с якобы "суицидальной", по мнению чиновников, тематикой.

На той же странице 168-й гимназии в ноябре был размещен восторженный пост ученицы 10 "А" класса. "На днях у нас был интересный классный час, посвящённый необычным предпосылкам в романе Ф. М. Достоевского к авангардизму в поэзии. Биографию писателя нам вкратце рассказали, не упустив интересных фактов: оказывается, творчество Достоевского послужило началом создания новой эпохи литературы. Серафима Олеговна очень интересно преподнесла материал и с живостью все рассказала - было безумно увлекательно".

Рассадка и одежда учеников на фотографиях под постом об этом уроке и на видео с флешмоба по Введенскому полностью совпадают. Это подтверждает, что флешмоб был частью урока по Достоевскому. Страницу гимназии администрирует завуч по воспитательной работе Татьяна Судакова-Голлербах (ее контакты в понедельник со страницы исчезли), которой напрямую подчинялась Сапрыкина.

Вице-губернатор Потехина уверена, что история Сапрыкиной о директоре школы - "выдумана от начала до конца". А "весь рабочий разговор [директора с педагогом]", по ее словам "сводился исключительно к внеплановой замене темы классного часа". Но теперь именно такая версия выглядит "выдуманной от начала до конца".

"Да-да-да". Что сказали директор и завуч?

Русская служба Би-би-си дозвонилась до директора гимназии Светланы Лебедевой. На вопрос, действительно ли скандальный урок Сапрыкиной состоялся не 6 декабря, а в ноябре, директор ответила: "Да-да-да. Видите ли, дело в том, что я была в это время в отпуске, и мне информацию когда давали… Только в декабре мне дали эту информацию. И вот, к сожалению, там, видимо, что-то случилось. Но давайте так договоримся: больше комментариев я давать не буду".

"Это не комментарий, я просто хочу понять: вы говорили, что…", попыталась уточнить корреспондент Би-би-си.

"Не надо понимать. Спросите-позвоните в пресс-службу администрации", - перебила директор и повесила трубку.

Пресс-секретарь администрации Центрального района Всеволод Хорунжий, который в понедельник проводил в гимназии проверку инцидента, не слышал о том, что Сапрыкина в первую декаду декабря болела ковидом. "Я получил от администрации [гимназии] информацию, что урок был в первой декаде декабря, - повторил он Би-би-си прежнюю версию. - Будем выяснять".

В гимназии говорят, что замену темы урока никто не согласовал. Но, как ясно теперь, никакой замены вообще не было. А скандал, вероятнее всего, разгорелся после того, как 6 декабря или позже кто-то обратил внимание на видео с урока месячной давности. И пожаловался директору. Власти утверждают, что это были родители учеников. Но мониторингом контента интернета на предмет опасной, в том числе "суицидальной тематики" в Петербурге активно занимаются и силовые структуры.

При этом тема ноябрьского урока с флешмобом была согласована с завучем по внеклассной работе Татьяной Судаковой-Голлербах, как и настаивает Сапрыкина.

В воскресенье (когда в гимназии скандальные обвинения еще не прочли) об этом говорила по телефону Би-би-си сама Судакова-Голлербах. "Урок по Достоевскому был согласован в том плане, что он [Достоевский] - как первый обэриут", - объяснила она. Про то, что были другие уроки о творчестве обэриутов, завуч, по ее словам, не слышала, как не знала и о претензиях директора к чтению Хармса и Введенского. "У нас не может быть уволен человек за его идеологическую составляющую", - заверила она.

Что не так в словах Сапрыкиной об увольнении?

В рассказах самой Сапрыкиной наиболее сомнительно выглядят последствия ее конфликта с директором. Она писала и говорила Би-би-си, что согласившись на увольнение по собственному желанию, стала безработной.

Но оказалось (как и говорила в самом начале скандала корреспонденту Би-би-си завуч 168-й гимназии Судакова-Голлербах), Серафима перешла в другую гимназию, где проработала всего пару недель и вновь уволилась.

Автор фото, vk.com/gbou168

Версии второго увольнения у Сапрыкиной расходятся. "Новой газете" она говорила, что ушла с нового места, потому что решила изобличить в сталинизме директора 168-й гимназии и не хотела проблем для новых работодателей. Но спустя два дня она объяснила Би-би-си, что просто была в шоке от произошедшего с ней в 168-й гимназии, не успела это пережить и работала на новом месте вполсилы: "Я поняла, что работаю как амеба и ушла чтобы не подводить людей".

Но "безработной нищей поэтессой", как называет себя Серафима в соцсетях, она все же не осталась: женщина в воскресенье отрицала в разговоре с Би-би-си, а в четверг подтвердила, что с 2020 года удаленно работает корректором в муниципальной газете "Вести Стрельны". Просто главный редактор газеты Константин Чернэуцану, по ее словам, в эти дни "очень просил об этом не рассказывать". Но 9 февраля он записал с Серафимой прямо в редакции часовое видеоинтервью, где она благодарит его за зарплату.

В том же интервью Сапрыкина с одной стороны настаивала на своей правоте в разоблачении директора школы Светланы Лебедевой, а с другой - признавала ее заслугу в том, что в гимназии работают прекрасные учителя и учатся "прекрасные свободные" дети.

"Мою голову в это дело подставили". Была ли у Сапрыкиной судимость?

В первые же дни после публикации поста учительницы СМИ и соцсетях стала появляться информация, что в родном Волгограде у нее была судимость по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Работать в школе человеку с такой судимостью российское законодательство запрещает, сказал Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы "Марков и Мадаминов" Сергей Марков.

В ответ на эти слухи Сапрыкина опубликовала справку МВД 2021 года об отсутствии судимости полученную через портал госуслуг. Там указана ее прежняя фамилия - Казимова и дата рождения.

На следующий день объединенная пресс-служба судов Волгоградской области опубликовала "в связи с многочисленными обращениями СМИ" справку о том, что женщина с именем и фамилией, которые ранее носила Сапрыкина, в декабре 2008 года была приговорена к условному двухлетнему сроку.

По регламенту МВД для получения справки не требуется предоставления сведений о предыдущих паспортах. Соответственно, проверка проводится по предоставленным паспортным данным, сказал Би-би-си Сергей Марков. Если МВД выдало реальную справку об отсутствии судимости, но судимость по старому паспорту все же была, возможно, сведения о предыдущих паспортах, именах и отчествах автоматически при проверке данных "не подтягиваются".

Серафима Сапрыкина судимость отрицает. До того как она "открыла рот", никто никаких вопросов о судимости ей не задавал, говорит Сапрыкина. То, что эти сведения появились после ее поста в "Фейсбуке", она объясняет так: "Я не угодна системе, мне пытались заткнуть рот несколько раз, писали с угрозами, что если будешь рот открывать, будет хуже".

Закон о персональных данных разрешает их публикацию в случае, если лицо участвовало в судебном процессе. А закон "О доступе к информации о деятельности судов в РФ" разрешает публиковать имена подсудимых, объясняет ситуацию юрист Марков.

Как следует из волгоградского приговора, в октябре 2007 года подсудимая Сима Казимова, находясь в компании друзей, сделала замечание знакомому, который ударил ее за это кулаком в лицо. За девушку вступился друг, между мужчинами завязалась драка, во время которой Казимова взяла кухонный нож и дважды ударила им своего обидчика. В суде она утверждала, что ножевых ранений ему не наносила.

"Фонтанка", ссылаясь на текст приговора, пишет, что поведение потерпевшего суд тоже признал "противоправным".

На сайте суда первой инстанции и вышестоящего Волгоградского областного суда данных об этом деле нет, однако в те годы такое случалось часто.

Знакомый с материалами дела источник Би-би-си говорит, что приговор осужденная не обжаловала, а в деле есть копия паспорта, который, судя по указанным в нем данным и фотографии, мог принадлежать Серафиме Сапрыкиной. Если это так, то на момент инцидента с ножом ей было 19 лет. С тех пор она получила философское образование - закончила бакалавриат в Кубанском госуниверситете и магистратуру в СПбГУ, и работала как минимум в четырех петербургских гимназиях.

"Вы верите, что я устраивала поножовщину?" - восклицает она.

Сведения о том, что ее прежние имя и фамилия фигурируют в приговоре, она считает сфабрикованными.