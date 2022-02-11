Олимпиада-2022: серебро Большунова в гонке на 15 км, мировой рекорд шведского конькобежца и "недоразумение" с допинг-пробой Валиевой.

20 минут назад

Автор фото, European PressPhoto Agency Подпись к фото, Лыжник Александр Большунов празднует серебро в гонке на 15 км

На восьмой день Олимпийских игр-2022 в Пекине разыгрываются семь комплектов медалей, одну из них, серебряную, получил российский лыжник Александр Большунов. Конькобежец из Щвеции Нильс ван дер Пул взял оба золота на длинных дистанциях и установил мировой рекорд, а самой обсуждаемой темой остается положительный допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой.

Самые яркие события восьмого дня Олимпийских игр в Пекине - в нашем ежедневном обзоре.

Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. Серебряную медаль завоевал российский лыжник Александр Большунов в гонке на 15 км. Сейчас в активе сборной России два золота, четыре серебряных и шесть бронзовых наград.

Полную таблицу медального зачета можно посмотреть здесь.

Гонка классикой на 15 км

Золото в гонке на 15 км классическим стилем завоевал 30-летний финский лыжник Ийво Нисканен. Он стал трехкратным олимпийским чемпионом. В 2014 году Нисканен выиграл олимпийское золото в командном спринте, а в 2018 году - в гонке на 50 км.

Автор фото, European PressPhoto Agency Подпись к фото, Ийво Нисканен из Финляндии финишировал первым на дистанции 15 км

25-летний Александр Большунов, который получил серебро в этой гонке, выиграл также золото на дистанции 30 км. Еще четыре награды Большунов завоевал на Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхёнчхане.

Его шесть олимпийских медалей - рекорд среди российских лыжников в мужских соревнованиях.

"Сегодня только второй, но есть еще возможности. Спасибо команде!", - написал в спортсмен в своем Instagram, где опубликовал фотографию с тремя победителями, стоящими вместе на верхней ступени пьедестала.

Мировой рекорд в конькобежном спорте

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золотую медаль на дистанции 10 тыс. метров. Спортсмен показал результат 12 мин. 30,74 сек., установив мировой рекорд в этой дисциплине. Он опередил нидерландца Патрика Руста и итальянца Давиде Гьотто, завоевавших серебро и бронзу.

Автор фото, European PressPhoto Подпись к фото, 25-летний шведский конькобежец Нильс ван дер Пул - олимпийский чемпион 2022 года на дистанции 5 000 метров и 10 000 метров, а также двукратный чемпион мира 2021 года.

Россиянин Александр Румянцев пришел пятым.

Кремль считает недоразумением ситуацию с Валиевой

Камилу Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в ее допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила это решение 9 февраля, и в тот же день ее временное отстранение отменили. Сейчас Камила имеет право продолжить участие в Олимпиаде.

Однако, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило 11 февраля, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение снять временное отстранение с российской фигуристки.

Международный олимпийский комитет также подал жалобу на решение РУСАДА о снятии временного отстранения с Валиевой в CAS.

При этом директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что российские спортсмены должны продолжать участвовать в Олимпийских играх в Пекине, несмотря на ситуацию с фигуристкой.

Кремль убежден, что в ситуации с Валиевой речь идет о недоразумении, и призывает дождаться завершения разбирательств.

Автор фото, European PressPhoto Agency Подпись к фото, Выступление Валиевой поразило красотой и техникой многих поклонников фигурного катания

"Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил при этом, что в Кремле никак не комментируют и не хотят комментировать ситуацию и ждут завершения разбирательств. По словам Пескова, вопросов к российским спортивным чиновникам сейчас нет, они "делают свою работу".

Дмитрий Песков также заявил, что Кремль безгранично и полностью поддерживает Камилу Валиеву, призывает ее ходить с гордостью и всех побеждать. Ранее фигуристка покинула тренировку на Олимпиаде в Пекине, закрыв лицо капюшоном.

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал

Российская сборная обыграла команду Дании (2:0). Однако главный тренер сборной Алексей Жамнов остался недоволен качеством игры своих подопечных.

Автор фото, European PressPhoto Agency Подпись к фото, Сборная России после победы над датчанами

"В целом впечатления от игры — не очень. Не понравилось, что задание, которое получили игроки, не было ими выполнено. Приходилось терпеть. У датчан вязкая, жесткая и мобильная команда, и мы об этом знали. Просили игроков контролировать нейтральные шайбы, концентрироваться на ее удержании в зоне атаки. До конца это задание мы не выполнили", - цитирует тренера Championat.com.

Матч соперников России по группе, сборных Чехии и Швейцарии, завершился вничью, благодаря чему россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал олимпийского турнира, заняв первое место в группе.