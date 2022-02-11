Охранник "Ельцин-центра" объяснил, зачем пририсовал глаза на картине ученицы Малевича

час назад

Автор фото, The Art Newspaper Russia

Охранник "Ельцин-центра", пририсовавший глаза абстрактным фигурам на картине Анны Лепорской, рассказал, что сделал это, приняв полотно за детский рисунок. Из-за порчи картины мужчина обвиняется в вандализме.

"Смотрю: стоят ребятишки лет 16-17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки! - рассказал Александр Васильев изданию E1.ru.

По словам мужчины, инцидент произошел в его первый рабочий день в "Ельцин-центре", куда ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации.

63-летний Васильев - ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне. В 1995 году он закончил службу, получив контузию, сейчас у него третья группа инвалидности.

По словам супруги Васильева, с которой также поговорили журналисты E1.ru, из-за контузии мужчина иногда "наивен как ребенок", хотя "в быту абсолютно нормальный человек".

Картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры", выставлявшаяся в екатеринбургском "Ельцин-центре", была повреждена еще в декабре прошлого года, но известно об этом стало только спустя месяц.

Третьяковская галерея оценила стоимость реставрации полотна в 250 тыс. рублей.

Сразу же после инцидента охранника уволили.

В полиции сначала отказались возбуждать уголовное дело, решив, что "картина своих свойств не утратила", но после жалобы министерства культуры в Генпрокуратуру было возбуждено дело о вандализме (ч.1 ст. 214 УК РФ).