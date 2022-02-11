Охранник "Ельцин-центра" объяснил, зачем пририсовал глаза на картине ученицы Малевича
Охранник "Ельцин-центра", пририсовавший глаза абстрактным фигурам на картине Анны Лепорской, рассказал, что сделал это, приняв полотно за детский рисунок. Из-за порчи картины мужчина обвиняется в вандализме.
"Смотрю: стоят ребятишки лет 16-17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки! - рассказал Александр Васильев изданию E1.ru.
По словам мужчины, инцидент произошел в его первый рабочий день в "Ельцин-центре", куда ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации.
63-летний Васильев - ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне. В 1995 году он закончил службу, получив контузию, сейчас у него третья группа инвалидности.
По словам супруги Васильева, с которой также поговорили журналисты E1.ru, из-за контузии мужчина иногда "наивен как ребенок", хотя "в быту абсолютно нормальный человек".
Картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры", выставлявшаяся в екатеринбургском "Ельцин-центре", была повреждена еще в декабре прошлого года, но известно об этом стало только спустя месяц.
Третьяковская галерея оценила стоимость реставрации полотна в 250 тыс. рублей.
Сразу же после инцидента охранника уволили.
В полиции сначала отказались возбуждать уголовное дело, решив, что "картина своих свойств не утратила", но после жалобы министерства культуры в Генпрокуратуру было возбуждено дело о вандализме (ч.1 ст. 214 УК РФ).
Бывшему охраннику по этой статье грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы или до трех месяцев ареста. Кто испортил картину, полицейские вычислили, посмотрев записи камер видеонаблюдения.