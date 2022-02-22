Братьям, вывезенным чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода, дали шесть и восемь лет колонии
Суд в Чечне приговорил к восьми и шести годам колонии братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, год назад силой вывезенных из Нижнего Новгорода.
Суд признал братьев виновными в пособничестве незаконным вооруженным формированиям путем предоставления продуктов (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 208 УК РФ). По версии следствия, Магамадов и Исаев передали пакет с хлебом и чаем одному из боевиков.
Магамадову дали восемь лет лишения свободы, из которых один год он должен провести в тюрьме, а семь - в колонии строгого режима, Исаеву - шесть лет в колонии общего режима.
Братья свою вину не признали, они настаивают, что дело против них сфабриковано.
Защитник Магамадова и Исаева Александр Немов в ходе прений заявлял, что уголовное преследование братьев связано с их критикой власти, нетрадиционной сексуальной ориентацией и атеистическими взглядами.
В начале февраля 2021 года чеченские силовики силой вывезли Магамадова и Исаева из Нижнего Новгорода - туда их перевезли волонтеры "Российской ЛГБТ-сети" (включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента), чтобы впоследствии вывезти из России.
В Чечне, по словам братьев, их под давлением и пытками заставили подписать чистые листы бумаги, которые затем превратились в их показания.
Молодых людей обвинили в передаче продуктов члену НВФ Рустаму Борчишвили, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева.
До отъезда в Нижний Новгород братьев уже задерживали в Чечне. Весной 2020 года их заподозрили в причастности к телеграм-каналу Osal Nakh 95 ("Бесстыдные люди") и два месяца удерживали в полку ППСП (патрульно-постовой службы полиции) №6 имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Там, по словам братьев, их пытали током, избивали и заставляли записывать видео с извинениями.
До этого, в 2019 году, младшего брата, Исмаила Исаева задержали на улице в Грозном и обнаружили в его телефоне картинки на ЛГБТ-тематику.
Молодого человека несколько дней удерживали в полиции и отпустили после того, как его мать якобы заплатила за него выкуп, рассказывали Би-би-си знакомые Исаева.