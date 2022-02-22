Братьям, вывезенным чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода, дали шесть и восемь лет колонии

24 минуты назад

Автор фото, Кризисная Группа "СК SOS"

Суд в Чечне приговорил к восьми и шести годам колонии братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, год назад силой вывезенных из Нижнего Новгорода.

Суд признал братьев виновными в пособничестве незаконным вооруженным формированиям путем предоставления продуктов (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 208 УК РФ). По версии следствия, Магамадов и Исаев передали пакет с хлебом и чаем одному из боевиков.

Магамадову дали восемь лет лишения свободы, из которых один год он должен провести в тюрьме, а семь - в колонии строгого режима, Исаеву - шесть лет в колонии общего режима.

Братья свою вину не признали, они настаивают, что дело против них сфабриковано.

Защитник Магамадова и Исаева Александр Немов в ходе прений заявлял, что уголовное преследование братьев связано с их критикой власти, нетрадиционной сексуальной ориентацией и атеистическими взглядами.

В начале февраля 2021 года чеченские силовики силой вывезли Магамадова и Исаева из Нижнего Новгорода - туда их перевезли волонтеры "Российской ЛГБТ-сети" (включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента), чтобы впоследствии вывезти из России.

Автор фото, personal archive Подпись к фото, Исмаил (слева) и Салех с матерью в 2020 году

В Чечне, по словам братьев, их под давлением и пытками заставили подписать чистые листы бумаги, которые затем превратились в их показания.

Молодых людей обвинили в передаче продуктов члену НВФ Рустаму Борчишвили, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева.

До отъезда в Нижний Новгород братьев уже задерживали в Чечне. Весной 2020 года их заподозрили в причастности к телеграм-каналу Osal Nakh 95 ("Бесстыдные люди") и два месяца удерживали в полку ППСП (патрульно-постовой службы полиции) №6 имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Там, по словам братьев, их пытали током, избивали и заставляли записывать видео с извинениями.

До этого, в 2019 году, младшего брата, Исмаила Исаева задержали на улице в Грозном и обнаружили в его телефоне картинки на ЛГБТ-тематику.