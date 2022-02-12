"Джеймс Уэбб" прислал на Землю первые снимки для настройки зеркал телескопа и селфи с отражениями звезды

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

22 минуты назад

Автор фото, EPA

Запущенная в космос полтора месяца назад инфракрасная обсерватория НАСА "Джеймс Уэбб" передала на Землю первые фотографии, сделанные в финальной точке своего путешествия, на расстоянии около 1,5 млн километров от нашей планеты.

Однако тех, кто ожидает увидеть на полученных астрономами снимках потрясающие воображение картины далеких галактик, - наподобие тех, что фотографирует "Хаббл", - ждет разочарование. Первые изображения с основной камеры "Джеймса Уэбба" не отличаются ни яркостью, ни четкостью, ни разнообразием.

Автор фото, NASA

Строго говоря, полученное изображение составлено из более чем 1000 отдельных фотографий одной и той же звезды - HD 84406, расположенной на расстоянии всего около 260 световых лет, в созвездии Большой Медведицы, и по характеристикам очень напоминающей наше Солнце.

Разглядеть ее с Земли невооруженным глазом невозможно. Но если у вас есть мощный бинокль (или любой телескоп - подойдет даже детский), отыскать HD 84406 в ночном небе не составит труда. Нужно лишь найти известный любому школьнику Большой ковш Медведицы и взглянуть чуть правее.

Автор фото, NASA

Первой яркой звездой на вображаемой линии, проходящей через верхнюю "кромку" ковша, и будет искомый желтый карлик.

Не в фокусе

Впрочем, если взглянуть на совмещенный из сотен изображений снимок, можно с удивлением обнаружить, что звезд там выделяется не одна, а целая россыпь - добрые полторы дюжины.

Автор фото, NASA

Ярких точек в самом деле ровно 18 - по количеству сегментов основного зеркала "Джеймса Уэбба", каждый из которых сейчас фактически работает как отдельное зеркало. Так что на самом деле на снимке изображены не разные звезды, а 18 "версий" одной и той же.

Исходящий от нее свет просто попал в разные места объектива инфракрасной камеры, отразившись от разных поверхностей.

Наиболее наглядно это можно увидеть на присланном телескопом "селфи". В самом центре снимка - там, где расположено вторичное зеркало "Джеймса Уэбба", присмотревшись, можно разглядеть очертания все того же звездного узора.

Автор фото, NASA

Именно так и было задумано, и в НАСА этих (ничем не примечательных для обывателя) смазанных снимков ждали с нетерпением абитуриента накануне приказа о зачислении - чтобы поскорей приступить к основной работе.

Теперь инженерам нужно изменить наклон каждого из отражающих сегментов, подогнав их друг к другу таким образом, чтобы все 18 точек сошлись в одну, сложившись в единое исполинское позолоченное блюдо.

На эту сложнейшую космическую хореографию у телескопа уйдет еще около месяца.

Ученые надеются, что "Джеймс Уэбб", обошедшийся НАСА в астрономическую сумму 10 млрд долларов, позволит заглянуть далеко в прошлое, во времена формирования Вселенной и галактик.

Это возможно, поскольку телескоп способен улавливать сигналы, исходящие от звезд на расстоянии до 13,5 млрд световых лет. То есть он сможет посмотреть на Вселенную такой, как она выглядела всего через 200 млн лет после Большого взрыва.