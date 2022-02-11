Британия и США рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Украину

11 февраля 2022, 18:57 GMT Обновлено 18 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ситуация на украинской границе остается напряженной несмотря на дипломатические усилия западных лидеров

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что граждане страны, которые сейчас находятся на территории Украины, должны как можно быстрее покинуть ее из-за опасений в связи с возможной российской агрессией. Ранее с такой же рекомендацией выступили власти США, их примеру следуют многие другие государства, в том числе Израиль, Южная Корея и европейские страны. Западные СМИ сообщают со ссылкой на источники, что, по мнению США, президент Владимир Путин уже принял решение начать вторжение на Украину.

Президент США Джо Байден сказал в интервью телеканалу Эн-би-си в четверг вечером, что "гражданам США нужно уезжать прямо сейчас". "Мы имеем дело с одной из крупнейших в мире армий. [...] Дело может очень быстро принять безумный оборот", - отметил при этом Байден.

США и другие страны Запада заявляют, что Россия собрала на украинских границах беспрецедентно большое число военных и может начать вторжение в любой момент. Москва настаивает, что у нее нет планов военного вторжения на Украину, а передвижения российских войск по своей территории не должны никого беспокоить.

Вместе с тем, российские власти требуют от Запада предоставить то, что они называют "гарантиями безопасности", в том числе закрыть путь для Украины в НАТО. Североатлантический альянс и США назвали эти требования неприемлемыми.

Источники: США считают, что Путин решил напасть на Украину

США и Британия призвали своих граждан немедленно покинуть Украину одновременно с сообщениями СМИ о том, что, по сведениям Вашингтона, российское руководство уже приняло решение о вторжении.

Корреспондент американского общественного канала PBS Ник Шифрин написал в "Твиттере" со ссылкой на трех неназванных чиновников, что, согласно оценке США, "президент России Владимир Путин принял решение осуществить вторжение на Украину и сообщил об этом решении российским военным".

По данным, на которые ссылается журналист, такое вторжение может начаться на следующей неделе и США предполагают, что речь может идти об "ужасающей, кровавой кампании, которая начнется с двух дней воздушных бомбардировок и электронной войны, за которыми последует вторжение с возможной задачей поменять власть в стране".

Британская газета Guardian сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что "Байден сообщил лидерам других стран НАТО и ЕС, что, по мнению США, Владимир Путин решил начать вторжение на Украину, и оно может произойти в течение следующих нескольких дней.

Как сообщают источники агентства Рейтер, в ночь на пятницу Байден провел совещание, посвященное скоплению российских сил у границы Украины, со своими советниками по национальной безопасности в ситуационной комнате Белого дома.

В ответ на вопрос о том, будет ли Вашингтон посылать войска, чтобы в случае войны спасти оказавшихся на территории Украины американцев, Байден сказал журналистам, что такого развития ситуации в США не представляют. "Такого сценария нет. Если американцы и россияне начнут стрелять друг в друга, начнется мировая война. Мир очень сильно изменился", - отметил президент.

Прогнозы Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что вторжение может произойти еще до окончания Зимней олимпиады в Пекине, то есть до 20-го февраля. "Сейчас мы проходим такое временное окно, когда вторжение может произойти в любой момент, и, чтобы было понятно, даже во время Олимпиады, - сказал он. - Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки эскалации со стороны России, в том числе новые российские силы на границе с Украиной".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спутниковые фото свидетельствуют, что российские войска продолжают стягиваться к западным рубежам

Американская спутниковая компания Maxar, уже несколько недель следящая за тем, как к украинской границе стягиваются российские войска, в пятницу заявила, что они продолжают прибывать. Подлинность спутниковых фотографий не проверена.

Также в четверг Россия объявила опасными несколько зон в воздушном пространстве над Черным и Азовским морями.

Накануне стало известно, что Киев обратился к Москве с просьбой дать разъяснение о "военной деятельности" в районах, прилегающих к территории Украины. Об сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности [...] и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму",- написал от в "Твиттере".

Визит Уоллеса

Тем временем в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес прилетел в Москву через день после визита главы Форин-офиса Лиз Трасс.

Уоллес встречался с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Как и Трасс, а до нее премьер Борис Джонсон и президент США Джо Байден, Уоллес заявил, что новое вторжение России на территорию Украины будет чревато "трагическими последствиями", а Британия ищет способ разрядить ситуацию.

Шойгу и Уоллес приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле неизвестного солдата у кремлевской стены. Вместе с ним в Москву приехал глава британского генштаба Тони Радакин.

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"Возложить сегодня венок было важно для меня как для бывшего солдата, - заявил глава британского минобороны на пресс-конференции после встречи с Шойгу. - Я слишком много похоронил в свое время солдат. Я не хочу смотреть на то, как хоронят еще больше, не важно, из какой они страны. Я не хочу видеть никаких конфликтов в нашей Европе".

"Поэтому, выступая сегодня и начав развивать наши отношения, которые находятся "на нуле", мы поможем решить некоторые из вопросов, поднятых в черновике договора, присланном Россией в декабре", - добавил Уоллес.