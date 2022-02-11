Британия и США рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Украину
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что граждане страны, которые сейчас находятся на территории Украины, должны как можно быстрее покинуть ее из-за опасений в связи с возможной российской агрессией. Ранее с такой же рекомендацией выступили власти США, их примеру следуют многие другие государства, в том числе Израиль, Южная Корея и европейские страны. Западные СМИ сообщают со ссылкой на источники, что, по мнению США, президент Владимир Путин уже принял решение начать вторжение на Украину.
Президент США Джо Байден сказал в интервью телеканалу Эн-би-си в четверг вечером, что "гражданам США нужно уезжать прямо сейчас". "Мы имеем дело с одной из крупнейших в мире армий. [...] Дело может очень быстро принять безумный оборот", - отметил при этом Байден.
США и другие страны Запада заявляют, что Россия собрала на украинских границах беспрецедентно большое число военных и может начать вторжение в любой момент. Москва настаивает, что у нее нет планов военного вторжения на Украину, а передвижения российских войск по своей территории не должны никого беспокоить.
Вместе с тем, российские власти требуют от Запада предоставить то, что они называют "гарантиями безопасности", в том числе закрыть путь для Украины в НАТО. Североатлантический альянс и США назвали эти требования неприемлемыми.
Источники: США считают, что Путин решил напасть на Украину
США и Британия призвали своих граждан немедленно покинуть Украину одновременно с сообщениями СМИ о том, что, по сведениям Вашингтона, российское руководство уже приняло решение о вторжении.
Корреспондент американского общественного канала PBS Ник Шифрин написал в "Твиттере" со ссылкой на трех неназванных чиновников, что, согласно оценке США, "президент России Владимир Путин принял решение осуществить вторжение на Украину и сообщил об этом решении российским военным".
По данным, на которые ссылается журналист, такое вторжение может начаться на следующей неделе и США предполагают, что речь может идти об "ужасающей, кровавой кампании, которая начнется с двух дней воздушных бомбардировок и электронной войны, за которыми последует вторжение с возможной задачей поменять власть в стране".
Британская газета Guardian сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что "Байден сообщил лидерам других стран НАТО и ЕС, что, по мнению США, Владимир Путин решил начать вторжение на Украину, и оно может произойти в течение следующих нескольких дней.
Как сообщают источники агентства Рейтер, в ночь на пятницу Байден провел совещание, посвященное скоплению российских сил у границы Украины, со своими советниками по национальной безопасности в ситуационной комнате Белого дома.
В ответ на вопрос о том, будет ли Вашингтон посылать войска, чтобы в случае войны спасти оказавшихся на территории Украины американцев, Байден сказал журналистам, что такого развития ситуации в США не представляют. "Такого сценария нет. Если американцы и россияне начнут стрелять друг в друга, начнется мировая война. Мир очень сильно изменился", - отметил президент.
Прогнозы Блинкена
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что вторжение может произойти еще до окончания Зимней олимпиады в Пекине, то есть до 20-го февраля. "Сейчас мы проходим такое временное окно, когда вторжение может произойти в любой момент, и, чтобы было понятно, даже во время Олимпиады, - сказал он. - Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки эскалации со стороны России, в том числе новые российские силы на границе с Украиной".
Американская спутниковая компания Maxar, уже несколько недель следящая за тем, как к украинской границе стягиваются российские войска, в пятницу заявила, что они продолжают прибывать. Подлинность спутниковых фотографий не проверена.
Также в четверг Россия объявила опасными несколько зон в воздушном пространстве над Черным и Азовским морями.
Накануне стало известно, что Киев обратился к Москве с просьбой дать разъяснение о "военной деятельности" в районах, прилегающих к территории Украины. Об сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
"Мы официально применили механизм уменьшения опасности [...] и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму",- написал от в "Твиттере".
Визит Уоллеса
Тем временем в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес прилетел в Москву через день после визита главы Форин-офиса Лиз Трасс.
Уоллес встречался с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Как и Трасс, а до нее премьер Борис Джонсон и президент США Джо Байден, Уоллес заявил, что новое вторжение России на территорию Украины будет чревато "трагическими последствиями", а Британия ищет способ разрядить ситуацию.
Шойгу и Уоллес приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле неизвестного солдата у кремлевской стены. Вместе с ним в Москву приехал глава британского генштаба Тони Радакин.
"Возложить сегодня венок было важно для меня как для бывшего солдата, - заявил глава британского минобороны на пресс-конференции после встречи с Шойгу. - Я слишком много похоронил в свое время солдат. Я не хочу смотреть на то, как хоронят еще больше, не важно, из какой они страны. Я не хочу видеть никаких конфликтов в нашей Европе".
"Поэтому, выступая сегодня и начав развивать наши отношения, которые находятся "на нуле", мы поможем решить некоторые из вопросов, поднятых в черновике договора, присланном Россией в декабре", - добавил Уоллес.
Речь идет о комплексе требований России, переданном США. Ключевое из них - официальный отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и гарантии непринятия Украины в альянс. Американские и европейские лидеры не принимают этих требований, ссылаясь на то, что третьи страны не должны влиять на вопрос вступления Украины в альянс.