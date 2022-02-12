Туркменистан: президент Гурбангулы Бердымухамедов дал понять, что уходит с поста; в стране состоятся внеочередные выборы

21 минуту назад

Автор фото, UZBEKISTANI PRESIDENCY / HANDOUT

Центральная избирательная комиссия Туркменистана готовится к внеочередным президентским выборам. Правящий страной с 2007 года президент Гурбангулы Бердымухамедов дал понять, что намерен покинуть этот пост. Аналитики считают, что высокие шансы победить на будущих выборах есть у сына нынешнего правителя.

Внеочередные президентские выборы в Туркменистане пройдут 12 марта, говорится в объявлении на сайте ЦИК Туркменистана.

Президент Туркменистана обладает всей полнотой власти в стране и, согласно конституции, не ограничен в количестве сроков.

Однако в пятницу, после заседания верхней палаты парламента, председателем которой является Гурбангулы Бердымухамедов, президент внезапно заявил, что принял "непростое решение о себе". Его обращение передало центральное новостное агентство Туркменистана.

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я как председатель Халк маслахаты [верхняя палата парламента Туркменистана - ред.] намерен далее направить в эту область", - сказал президент.

Таким образом 64-летний Бердымухамедов, судя по всему, оставит за собой должность председателя верхней палаты. О других почетных постах или пожизненных полномочиях речи пока не идет.

В своем заявлении президент отметил, что достиг "возраста пророка", то есть 63 лет. В исламской догме на 64-м году жизни умер пророк Мухаммед. Поэтому мусульмане, достигая 63-летнего рубежа, стремятся переосмыслить ошибки и достижения своей жизни.

Сын-преемник?

Гурбангулы Бердымухамедов, официально носящий титул "Аркадаг", или "Покровитель", в последние годы активно помогает строить политическую карьеру своему единственному сыну Сердару.

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В феврале прошлого года президент Бердымухамедов подписал указ о создании новой должности вице-премьера страны, на которую назначил Сердара. Он курирует внедрение цифровых и инновационных технологий во все сферы производства.

Согласно туркменскому законодательству, президент не может быть моложе 40 лет. Этого возраста Сердар Бердымухамедов достиг в сентябре прошлого года.

В течение своей карьеры сын президента успел побывать и заместителем главы МИД, и министром промышленности, и областным губернатором окружающего столицу Ахалского велаята. Он также является членом туркменского совета безопасности.

Пока, насколько известно, Сердар Бердымухамедов не объявлял о своем участии в предстоящих выборах.

Бердымухамедов - диктатор и эксцентрик

Гурбангулы Бердымухамедов - в прошлом врач-стоматолог. Он представитель народности текинцев, одной из крупнейших в стране. В 1997 году он был назначен министром здравоохранения Туркмении, а в 2001-м стал вице-премьером.

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После смерти предшественника, Сапармурата Ниязова, он возглавил похоронную комиссию, а затем стал исполняющим обязанности президента.

В соответствии с конституцией Туркменистана, исполнять обязанности должен был председатель меджлиса Овезгельды Атаев, но против него внезапно было возбуждено уголовное дело.

На посту президента Бердымухамедов в последние годы вел себя все более эксцентрично, в частности, регулярно выпускал музыкальные ролики на собственные композиции. Одной из этих песен стал рэп про Ровача - ахалтекинского коня, подаренного президенту. Всего в конюшне у Бердымухамедова около 130 лошадей ценой, как говорят эксперты, от миллиона долларов.

Также Бердымухамедов пишет книги на политические и смежные темы. В электронной библиотеке произведений Бердымухамедова, открытой МИД Туркменистана, значатся более 60 книг, многие из которых переведены на иностранные языки.