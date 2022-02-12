"Конвои свободы" против ковидных паспортов: в Париже столкновения, в Канаде пытаются разблокировать границу с США

24 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Столкновения в центре Парижа

Сторонники движения автомобилистов "Конвой свободы", выступающие против введения паспортов вакцинации от коронавируса, пытаются проводить свои акции в Канаде, во Франции и других странах мира, однако власти называют их незаконными и препятствуют грузовым автомобилям, которые устремляются в города по обе стороны океана. В Канаде полицейские начали освобождать перекрытый водителями КПП на границе с США, а на подъезде к Парижу полиция уже остановила сотни машин.

Протесты, получившие название "Конвой свободы", начались в Канаде 29 января в ответ на новые правила, согласно которым пересекать границу США и Канады стало можно только полностью вакцинированным водителям. Акция быстро переросла в демонстрацию против антивирусных ограничений в целом. В феврале в парализованной пробками Оттаве ввели чрезвычайное положение.

На этой неделе Конвой свободы" появился и в Европе. Водители в городах и коммунах Франции устремились к Парижу, чтобы выразить протест против введения обязательных ковид-паспортов. В четверг французские власти объявили "Конвой свободы" вне закона, а к выходным выставили на подъездах к городу дополнительные полицейские блокпосты.

Протесты проходят не только в Канаде и Франции. В столице Австралии Канберре, как сообщают местные СМИ, около 10 тыс. человек протестуют около здания парламента, а в Новой Зеландии в четверг за блокирование дорог было задержано около 100 человек.

Что происходит в Париже

Власти столицы Франции дополнительно отправили на улицы города 7 тыс. полицейских, которым в течение следующих трех дней предстоит контролировать подъезды к Парижу и улицы города.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Протестующая у Триумфальной арки

Около Парижа уже перехвачено около 500 машин, выписано почти 300 штрафов, задержано 14 человек. В полиции заявили, что у нескольких задержанных в южных районах города протестующих были при себе ножи, а еще у пятерых - рогатки.

Тем не менее некоторым активистам все же удалось добраться до Елисейских полей, они пришли к Триумфальной арке. Полиция применила против них слезоточивый газ. На видео, выложенном в "Твиттере" журналистом, видно, как полицейские останавливают колонны машин на городской кольцевой автодороге.

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Число протестующих, которые сейчас находятся в Париже, полицейским неизвестно. Организованные в интернете протестные группы состоят из людей разных идеологий и политических воззрений.

Многие из них в воскресенье собирались отправиться в Брюссель, чтобы продолжить протест там.

В пятницу движение раскритиковал французский премьер Жан Кастекс, который заявил, что власти Парижа займут "очень твердую позицию", если водители попытаются перекрыть городские улицы.

Кастекс также возразил против названия "Конвой свободы". "Отравление других не является свободой, сказал он, а само слово не должно ассоциироваться с "ожесточенными нападками на программу вакцинации", - сказал он.

Корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скофилд отмечает, что французским. властям сейчас крайне невыгодны политические протесты. "За два месяца до президентских выборов власти хотят избежать повторения иногда жестоких сцен трехлетней давности, когда подавлялись протесты "желтых жилетов", - говорит он.

"Этот протест, на первый взгляд, против антивирусных ограничений и вдохновлен так называемым "Конвоем свободы", появившимся в Канаде. Но многие из участников заявляют о своей принадлежности к "желтым жилетам", - добавляет наш корреспондент.

Ситуация в Канаде

Участники "Конвоя свободы" в Канаде несколько дней назад перекрыли КПП на мосту Амбассадор, который соединяет американский Детройт и канадский Уинсор. Через него, как считается, проходит около четверти объема торговли между Канадой и США.

Автор фото, Reuters

В пятницу вечером в силу вступило решение канадского суда, который постановил, что КПП должен быть освобожден от протестующих. В субботу полиция Уинсора предупредила демонстрантов, что "их действия - это уголовное преступление". В полиции добавили, что из-за обвинений в совершении преступления им могут запретить въезд в США и конфисковать автомобили.

Заявление не подействовало - несколько часов спустя после него люди с канадскими флагами оставались на мосту. Тогда в полиции сделали еще одно заявление, призвав демонстрантов вести себя мирно, а граждан - не ездить в США через мост Амбассадор.

Дневной объем торговли между Канадой и США оценивается примерно в 1,7 млрд. долларов. И блокирование КПП, через который проходит около четверти этого товаропотока, принесла огромные убытка автокомпаниям. Заводы General Motors, Ford, Toyota и Honda были вынуждены приостановить работу.