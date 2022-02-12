Олимпиада-2022: золото лыжниц, суд по отстранению Камилы Валиевой и танцы на льду

54 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в танцах на льду

На девятый день Олимпийских игр-2022 в Пекине разыгрываются пять комплектов медалей, а спортивный суд рассмотрит дело фигуристки Камилы Валиевой.

Сборная Олимпийского комитета России в субботу утром поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады. Сейчас в активе сборной ОКР три золота, четыре серебряных и шесть бронзовых наград.

Золото лыжниц

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Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорин и Вероника Степанова завоевали первое место в эстафете 4х5 км, подарив сборной Олимпийского комитета России третью золотую медаль.

Второе место у сборной Германии, третье - у сборной Швеции. Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх после ОИ-2006 в Турине.

"Камила невинна и чиста"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Фигуристка Камила Валиева продолжает подготовку к личному турниру с тренером Этери Тутберидзе

Спортивный арбитражный суд вынесет решение о допуске фигуристки Камилы Валиевой к личному турниру на Олимпийских играх.

Камилу Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в ее допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила это решение 9 февраля, и в тот же день ее временное отстранение отменили. Сейчас Валиева имеет право продолжить участие в Олимпиаде.

Однако Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило 11 февраля, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение снять временное отстранение с российской фигуристки.

Итоговое решение о том, сможет ли Валиева выступить на соревнованиях, будет принятно в субботу, однако ситуация с допинг-пробой будет рассматриваться уже после Олимпиады.

Автор фото, European PressPhoto Agency Подпись к фото, Выступление Валиевой поразило красотой и техникой многих поклонников фигурного катания

Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с положительной допинг-пробой фигуристки: "Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома - это не надо доказывать".

"Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде и в радости, до конца", - заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Кремль убежден, что в ситуации с Валиевой речь идет о недоразумении, и призывал дождаться завершения разбирательств, говорил в пятницу пресс-секретарь российского президента.

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