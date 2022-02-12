США сокращают посольство на Украине, мэрия Киева готовится к эвакуации населения

22 минуты назад

Автор фото, EPA

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что власти города утвердили план эвакуации населения в связи с распространением информации о скором вторжении российской армии в Украину. Западные страны тем временем вывозят из Украины сотрудников посольств, выполняющих второстепенные функции. Российская дипмиссия также должна сократиться, однако Москва называет это "оптимизацией штатов".

В субботу должен состояться разговор госсекретаря США Тони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, запрос на телефонные переговоры направил Блинкен.

Также в субботу вечером по московскому времени президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным (американская сторона настояла на том, чтобы разговор состоялся в этот день, сообщили в Белом доме; Кремль предлагал провести видеоконференцию в понедельник).

Кроме того, в этот же день российский президент снова поговорит с французским лидером Эммануэлем Макроном, который на этой неделе провел с ним почти шестичасовую встречу в Москве.

Накануне госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение в Украину "в любой момент". "Сейчас мы проходим такое временное окно, когда вторжение может произойти в любой момент, и, чтобы было понятно, даже во время Олимпиады, - сказал он. - Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки эскалации со стороны России, в том числе новые российские силы на границе с Украиной".

Олимпиада в Пекине заканчивается 20 февраля; пытаясь спрогнозировать дату начала российского вторжения, если оно случится, многие комментаторы допускали, что Путин дождется конца Игр, чтобы не омрачать мероприятие, столь важное для китайского лидера, от поддержки или благожелательного нейтралитета которого Россия сильно зависит в условиях конфронтации с Западом.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение в Украину "в любой момент"

Нападение может начаться с воздушных бомбардировок, которые затруднят эвакуацию и поставят под угрозу мирных жителей, предупредил Белый дом в пятницу.

Вслед за США многие другие страны, в том числе Великобритания, Канада, Австралия, Германия, Нидерланды и Швейцари, также стали рекомендовать своим гражданам не ездить на Украину, а уже находящимся там - покинуть ее незамедлительно.

США и другие страны Запада указывают, что Россия сосредоточила беспрецедентно большое количество войск и боевой техники на границах с Украиной, в аннексированном Крыму и в Беларуси. Москва настаивает, что у нее нет планов военного вторжения на Украину, а передвижения российских войск по своей территории не должны никого беспокоить. Развертывание войск в Беларуси Москва и Минск называют совместными учениями, которые закончатся 20 февраля.

Эвакуация и оптимизация

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В субботу мэрия украинской столицы объявила, что утвердила план действий на случай нападения.

"Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Население Киева, по официальным данным за декабрь прошлого года, превышало 2,9 миллиона человек.

США заявили, что сокращают штат своего посольства в Киеве из-за угрозы вторжения. Оказание консульских услуг приостановлено, сотрудникам, выполняющим второстепенные функции, приказано покинуть страну. Членам семей сотрудников было предписано покинуть страну еще раньше.

США "сохранят небольшое консульское представительство" во Львове для обслуживания американских граждан в экстренных ситуациях, говорится в заявлении Госдепартамента.

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс написала в "Твиттере", что она и основная команда дипмиссии остаются в Киеве.

Россия в свою очередь решила "оптимизировать" численность своего дипломатического персонала на Украине, но уже из-за "провокаций" других стран.

"Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - сказала представитель МИД России Мария Захарова.