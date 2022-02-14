Уголь взаймы. Почему этой зимой российские регионы накрыл топливный кризис?

Мария Киселева, Ольга Шамина

Би-би-си

9 минут назад

Автор фото, Епанчинцев Евгений/ ITAR-TASS

Рекордные цены на уголь на мировых рынках обернулись настоящим испытанием на прочность для жителей некоторых российских регионов. В России внутренний рынок угля устроен очень сложно: помимо бизнеса и государственных органов его покупает и население для отопления своих домов. Люди в самый разгар зимы были вынуждены искать оказавшееся в дефиците топливо и деньги на подорожавший уголь.

"Ежемесячно два-три человека приходят ко мне, оформляют кредит наличными и на эти деньги приобретают уголь. Рассчитываются за определенный период времени за эти кредиты, чтобы оформить следующие - на те же самые нужны. Это очень страшно, так быть не должно."

Кредитный менеджер Ксения живет в одном из районов Алтайского края, который граничит с Казахстаном. У нее четверо своих детей и приемный сын - двое из них уже студенты. Летом на отопительный сезон семья покупает минимум пять тонн угля. Сейчас он стоит около 5 тыс. рублей за тонну.

Местные СМИ писали, что летом уголь в регионе стоил чуть более 3 тыс. рублей за тонну.

Кредиты на уголь, по словам Ксении, берут в основном пенсионеры - средняя пенсия здесь составляет около 10-11 тыс. рублей. Зарплата работников предприятий - около 14 тыс. рублей, отмечает женщина.

По официальным данным, средняя зарплата в Алтайском крае в 2020 году составляла около 30 тыс. рублей.

Местные СМИ также пишут о том, что в этом году в Алтайском крае стали чаще брать кредиты на покупку угля, а иногда компании продают жителям уголь в рассрочку.

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Эти займы не отражаются в данных кредитных бюро или коллекторов - это локальная проблема отдельных регионов. Кроме того, многие жители просто берут кредиты наличными, не указывая своих целей.

Предложения о продаже угля в кредит или в рассрочку можно найти, например, на сайте объявлений "Авито".

"Доставка от 1 ТОННЫ, город, районы. Кредит, рассрочка, халва, субсидии. Работаем со всеми банками города", - так выглядит типичное объявление.

При этом уголь еще надо найти: в соцсетях жители Алтайского края, начиная с осени, жаловались на перебои с поставками.

Причина происходящего - в резком подорожании угля в этом году: цены на него на мировых рынках начали расти в апреле, а в начале октября стоимость тонны превышала 220 долларов - на похожих уровнях цены на уголь были лишь в 2008 году.

В декабре 2021 года цены на уголь немного упали, но в январе вновь начали расти на фоне геополитической напряженности и роста цен на другие виды топлива, например, нефть. Сейчас тысяча тонн угля на европейском рынке стоит около 189 долларов.

Подпись к фото, Динамика цен на уголь

Это приводит к тому, что производителям выгоднее экспортировать уголь, чем продавать его на внутреннем рынке, ведь население часто не может позволить себе подорожавшее топливо.

"Очень тяжело покупать уголь тоннажем, это ощутимая сумма получается. Поэтому многие берут уголь в мешках, а это еще дороже получается, но зато не так ощутимо по деньгам, не сразу всю сумму отдаешь. Получается за год резкий скачок - больше, чем на тысячу подорожал уголь", - описывает ситуацию в переписке с Би-би-си жительница Алтайского края Дарья.

Средняя цена угля за тонну составляет 3 146 рублей, подсчитали в Росстате. За 11 месяцев 2021 года уголь для организаций подорожал на 41%.

Для Алтайского края проблема нехватки угля стоит особенно остро, так как, по данным Росстата, к центральному отоплению подключено 91,2% от общего жилищного фонда края. По другим данным - на май 2021 года - ​​в Алтайском крае более сорока процентов домовладений остается на печном отоплении.

Но проблемы возникают и в других регионах.

Ажиотажный спрос в Туве

"Угроза нехватки угля, который в республике используют для отопления в зимний период, возникла из-за ажиотажного спроса, вызванного ростом цен на него", - сообщило в конце января правительство Тувы.

Власти республики запретили вывоз угля за ее пределы с двух разрезов - Каа-Хемского и Чаданского. Ограничения будут действовать до окончания отопительного сезона.

В министерстве топлива и энергетики Тувы, инициировавшем документ, пояснили, что это вынужденная мера. С ее помощью власти пытаются не допустить перебоев в обеспечении углем потребителей, включая бюджетные организации и население.

В Туве отпускная цена была зафиксирована на уровне 2220,1 рубля по договоренности между местным правительством и Тувинской горнорудной компанией. Уголь в соседней Хакасии оказался значительно дороже. Именно эта разница, по данным властей, и спровоцировала ажиотажный спрос.

В итоге с начала января началась массовая скупка угля с Каа-Хемского и Чаданского разрезов и вывоз его на продажу в столицу Хакасии Абакан.

"Чтобы не замерзнуть в морозы, водители вынуждены часами не глушить двигатели, выстаивая огромные очереди [за углем]", - так местные власти описывают ажиотажный спрос на уголь.

В начале февраля министерство топлива и энергетики заявило, что будет проводить проверки топливных складов Кызыла, столицы Тувы, на наличие в них запасов угля, чтобы топливо было доступным для населения. В то же время основное угледобывающее предприятие республики - ООО "ТГРК" - будет принимать меры по увеличению объемов добычи.

В местных группах в соцсети "ВКонтакте" жители жалуются на то, что морозы в регионе еще не отступили, а купить уголь они уже не могут.

"Как жить в приравненном к северу регионе? Уезжать из республики вслед за врачами, учителями? Третий день езжу в погоне за углем. Призрачное счастье тепла какое-то. В прошлые зимы такого не наблюдалось. Позвонил, заказал, оплатил, привезли. Здесь даже перекупщики ставят в очередь на следующую неделю", - пишет жительница Кызыла Марина в комментариях к одному из постов. Русская служба Би-би-си не смогла с ней связаться.

В соцсетях и СМИ после новогодних праздников разошелся скриншот сообщения с жалобой на работу касс выдачи угля.

На сообщение отреагировала со своей официальной страницы мэрия Кемерово. Там сообщили, что "информация передана специалистам управления жилищно-коммунального хозяйства", а 11 января - что "выписка угля в кассах "Кузбасстопливосбыт" в г. Кемерово возобновлена".

В комментариях к этому посту на проблемы с поставками угля также жаловались жители Анжеро-Судженска.

Судя по комментариям администрации этого города, проблемы с поставками разрешали в ручном режиме - уголь поставляли на конкретные базы, где их не хватало.

Один из жителей Анжеро-Судженска подтвердил Би-би-си, что осенью в городе действительно были перебои с поставками угля, но в последнее время их не наблюдается.

Что произошло с углем?

В конце декабря угольный кризис дошел и до президента России Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Москве вопрос про дефицит топлива в Алтайском крае задала редактор сайта "Политсиб.ру" Александра Черданцева. По ее словам, некоторые районы из-за этого не смогли вовремя начать отопительный сезон. Черданцева спрашивала, что федеральная власть может сделать, чтобы помочь людям в этих условиях.

Путин в своем ответе возложил ответственность на местные и муниципальные власти, а также на активный экспорт угля.

"А то, что уголь подорожал, - это даже хорошо, ведь наши компании теперь хорошо зарабатывают на экспорте. Просто региональным и муниципальным властям надо было обговаривать с ними уровень ценообразования на внутреннем рынке", - сказал Путин.

Президент в целом достаточно четко описал причины проблем с углем: цены на топливо выросли на международных рынках, а российским компаниям в этих условиях не очень выгодно его продавать внутри страны.

А вот внутренний рынок угля Путин описал достаточно общими словами. На самом деле, он устроен сложно и явно был не готов к подобному росту цен.

В России формально нет единой госсистемы закупки угля даже на региональном уровне, поясняет заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Крупные потребители (например, ТЭС) планируют потребление угля самостоятельно, но должны выполнять нормативы по запасам на начало осенне-зимнего периода.

Муниципалитеты отвечают за закупку угля для муниципальных котельных и льготных категорий граждан, но ситуация может разниться от региона к региону. Часто льготник покупает сам уголь и предъявляет понесенные затраты к возмещению.

При этом учитываются нормативы по потреблению топлива на сезон. Например, для Алтайского края - это 64 кг на один квадратный метр общей площади жилого помещения (т.е. примерно 6,4 тонны угля для дома площадью 100 квадратных метров).

По данным местных СМИ, в Алтайском крае малоимущие жители, например, получают субсидию на покупку топлива, но ее размер просто не успевает за ростом цен. Барнаульское издание Amic приводит в пример жительницу села Романово. Она работает учителем в местной школе и как льготница получает субсидию на оплату электроэнергии, воды, покупки угля и дров. Размер субсидии, по данным местных журналистов, - 2160 рублей.

"Но из-за того, что стоимость твёрдых видов топлива резко выросла, почти вся сумма, которую можно накопить за год (25,9 тыс. рублей), уходит на зимние "запасы"", - писало издание летом 2021 года.

Также регионы устанавливают предельные цены на уголь - разные для каждого района одного региона. Выше них компании не могут продавать уголь населению.

"Проблема, однако, в том, что рыночные цены (из-за роста мировых цен) сейчас в 1,5-2 раза выше предельных цен, - поясняет Кондратьев. - То есть люди все равно должны покупать уголь во многом за свой счет".

Как рассчитываются предельные цены?

Обычно региональная администрация принимает специальную методику, регулирующую подходы к установлению тарифов.

Разные цены устанавливают для разных районов одного региона - из-за разной стоимости транспортировки и хранения топлива. Также в учет могут быть приняты и другие факторы.

Предельные цены обычно утверждаются на следующий год и при резком изменении конъюнктуры могут быть существенно ниже рыночных показателей.

"Отставание" от рыночных цен - вполне нормальное явление. Рыночные цены изменчивы, регулируемые цены - нет. В этом году, конечно, ситуация экстраординарная из-за резкого роста мировых цен", - отмечает Сергей Кондратьев.

"Проблема в том, что розничный рынок угля в России находится в стадии становления, конкуренция в мелко-оптовом сегменте остается низкой - у потребителей нет денег, а система с "предельными" ценами является достаточно жесткой… Муниципалитеты и региональные власти часто также не имеют достаточно средств и "делегируют" проблемы федеральным властям, которые начинают действовать, когда ситуация уже становится критической", - так Кондратьев описывает внутренний рынок угля в стране.

Систему еще больше усложняет и то, что некоторые регионы России завозят уголь из Казахстана. Например, некоторым районам Алтайского края дешевле завозить уголь оттуда, чем из соседней Кемеровской области, приводит пример Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research".

Схема с импортом угля из Казахстана сложилась ещё в советское время - поставки из Кемерово или Хакасии были сложнее по логистике и дороже, поясняет Кондратьев.

Однако в условиях дорожающего угля на международных рынках Казахстану экспортировать уголь в Россию становится менее выгодно.

Почему уголь так подорожал?

В 2021 году Китай поставил своеобразный рекорд: страна импортировала максимальное количество угля с 2013 года, сообщало агентство Рейтер.

Это частично связано с тем, что в предыдущие годы Китай вводил ограничения на импорт угля, но отказался от этой практики в 2021 году на фоне общенациональной нехватки электроэнергии.

В прошлом году Китай отказался от поставок угля из Австралии из-за политических разногласий, а быстрое восстановление китайской экономики привело к заметному увеличению спроса и, соответственно, мировых цен, объясняет Кондратьев.

Российское минэнерго поясняло, что в Китае были введены санкции в отношении местных производителей из-за проблем с безопасностью на предприятиях, что привело к сокращению добычи угля внутри страны.

Перебои возникли и у других мировых поставщиков. Как отмечало в своем отчете "Открытие Research", 1 января 2022 года правительство Индонезии ввело запрет на экспорт угля, который будет действовать до 31 января 2022 года.

Минэнерго называло и другие причины роста спроса на уголь: он начал расти еще в ноябре 2020 года после аномально холодной зимы и аномально жаркого лета, из-за чего серьезно выросли расходы на электричество. При этом производство угля восстанавливалось медленно на фоне пандемии коронавируса и локдаунов.

В России большая часть угля добывается в Кузнецком бассейне: в 2020 году, по данным "Открытия", объем добычи составил 220 млн тонн, или 55% от общего объемы добычи в России. Из них на экспорт было направлено 145 млн тонн - это около 66%.

В первой половине 2021 года на экспорт ушло 62% угля из добытых в Кузбассе 116 млн тонн.

Как поясняет Даниил Каримов из "Открытия", уголь из Кузбасса идет в Европу и Ближний Восток, а также в страны Азии.

В 2021 году поставлять уголь на восток было настолько выгодно, что что уголь из Кузбасского бассейна поставляли в страны Азии по морю через порты в западной части России. Однако это не будет продолжаться, когда цена скорректируется до более обоснованной, считает Каримов.

Как местные власти пытаются разрешить угольный кризис?

После того, как об угольных проблемах на Алтае заговорили на пресс-конференции Владимира Путина, местные власти начали публично реагировать на проблему и пытаться ее разрешить.

23 декабря, в день пресс-конференции, Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем обеспечении теплоснабжением жителей Локтевского района - о жалобах из этого района Алтайского края рассказывала Путину Черданцева. Следственный комитет заявил, что будет изучать обстоятельства, при которых "было сорвано начало отопительного сезона".

"Фактов срыва начала отопительного сезона в муниципалитетах края из-за отсутствия угля не было", - отчиталось в начале января правительство края. В заявлении правительства говорится о том, что некоторые поставщики "отказывались" от исполнения контрактов. Правительство заявило, что пока самая сложная задача для него - это "удешевить" уголь.

Местная прокуратура Локтевского района еще в начале декабря, до пресс-конференции, рапортовала о том, что в районе не хватает угля - при этом две организации, которые поставляют уголь в частные дома, покупают его в Казахстане.

Прокуроры сформировали список людей, у которых не было угля и которые не могли купить его самостоятельно. Им предложили купить уголь из резерва из расчета 1 тонну на месяц. В этот список вошло 200 человек, хотя всего в районе, по официальным данным, живет около 26 тысяч человек.

В конце декабря прокуратура Алтайского края признала виновной в завышении цен на уголь одну из местных компаний. Штраф составил 6900 рублей. Нарушения найдены в двух населенных пунктах - Славгород и Яровое.

В том же сообщении региональная прокуратура напоминала о том, что в октябре местные власти установили предельные цены на уголь - 4376 рублей за одну тонну угля-концентрата. Однако в комментариях в городском паблике местные жители называют их нереальными.