Афганскую активистку, задержанную в январе за акцию протеста, отпустили на свободу

34 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Женщины в Кабуле (архивный снимок)

Афганская женщина Тамана Зарьяби Парияни, задержанная вооруженными людьми в Афганистане в январе за участие в протестной акции, отпущена на свободу, говорят два источника Би-би-си.

Про состояние здоровья активистки информации пока нет.

В середине января Тамана и еще несколько десятков женщин приняли участие в акции протеста, они требовали вернуть им право на работу и образование. Боевики "Талибана" [в России это движение признано террористическим и запрещено - ред.] применили против них слезоточивый газ, некоторые участницы говорят, что их также били электрошокерами.

После демонстрации женщины вернулись в свои дома. Некоторые опасались, что по дороге за ними следили.

19 января вечером в жилой дом в Кабуле, где находится квартира Таманы Парияни, вошли вооруженные люди. Она была дома вместе со своими сестрами. Мужчины стали бить ногами в дверь.

"Пожалуйста, помогите, ко мне домой пришли талибы, дома только мои сестры", - умоляла Тамана в видео, размещенном в социальных сетях. "Нам вы тут не нужны! - кричала она. - Приходите завтра, тогда и поговорим. Уже поздно, вам же нельзя в такое время говорить с девушками!"

"Помогите, ко мне пришел "Талибан"! - сказала она, после чего запись прервалась.

Соседи активистки рассказывали корреспонденту Би-би-си Квентину Соммервиллю, что Парияни вместе с ее двумя сестрами куда-то увели, и с тех пор в квартиру никто не заходил. Очевидцы говорили только, что их забрали "вооруженные люди".

В день, когда пропала Тамана Парияни, пострадала не только она. Известно также о пропаже еще одной женщины - Параваны Ибрагимхель.

Подпись к фото, Тамана Зарьяби Парияни опубликовала видео, в котором просит помочь ей

Однако талибы отрицали, что это они их забрали.

В интервью Би-би-си Сухай Шахин, который надеется стать послом "Талибана" в ООН, сказал: "Если бы [талибы] их арестовали, они бы о таком аресте сообщили. И если звучат такие обвинения, то они пойдут в суд и защитят свое имя. Это законные действия, но если они не арестованы, то они создают такие фальшивые инсценировки и снимают фильмы, чтобы получить убежище за рубежом".