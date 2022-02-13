Фигуристке Валиевой присвоили стартовый номер для личного турнира. Но решение о допуске еще не принято

13 минут назад

Автор фото, Reuters

Российской фигуристке Камиле Валиевой присвоен 26-й номер в короткой программе личного турнира Олимпиады, сообщается на сайте Игр-2022 в Пекине. В воскресенье Спортивный арбитражный суд рассмотрит вопрос о ее отстранении от участия в соревнованиях.

Всемирное антидопинговое агентство тем временем подтвердило, что проведет собственное расследование в отношении окружения 15-летней Валиевой.

Предположения о том, что в допинг-скандале виноват кто-то из штаба фигуристки высказывались и ранее. В пятницу в русскоязычном сегменте "Твиттера" в топ был выведен хэштег #ПозорТутберидзе - таким образом, фанаты возлагали вину за произошедшее на тренера фигуристки Этери Тутберидзе.

Камилу Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в ее допинг-пробе, взятой в конце декабря, обнаружили триметазидин.

Спортсменка оспорила это решение 9 февраля, и в тот же день ее временное отстранение отменили. Сейчас Валиева имеет право продолжить участие в Олимпиаде.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Камила Валиева с тренером Этери Тутберидзе

Однако Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило 11 февраля, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА снять временное отстранение с российской фигуристки.

В субботу CAS сообщил, что слушание дела состоится в воскресенье, а в понедельник во второй половине дня по пекинскому времени, прямо накануне турнира, суд уведомит стороны о своем решении.

Решение CAS не повлияет на ситуацию с золотом российской команды - оно коснется только временного отстранения фигуристки. "Решение о результате российских фигуристов в командном турнире может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела", - пояснили в пятницу в Международном агентстве допинг-тестирования.

Тренер Камилы Валиевой накануне впервые прокомментировала скандал с положительной допинг-пробой фигуристки. "Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома - это не надо доказывать", - сказала Этери Тутберидзе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Камила Валиева с тренером Даниилом Глейхенгаузом

В ожидании решения суда все внимание фанатов и журналистов приковано к тренировочному процессу Камилы Валиевой, для которой это всего лишь первый взрослый сезон на международном уровне.

Падения во время тренировок не являются чем-то необычным, и в случае с россиянкой предполагать, насколько на ней сказался скандал, можно разве что по выполнению сложнейших прыжков. В воскресенье она безупречно выполнила прогон короткой программы с тройным акселем. Во время тренировки произвольной программы Валиева несколько раз падала, однако в итоге успешно выполнила четверные прыжки.