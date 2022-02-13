США объяснили эвакуацию посольства на Украине, СМИ пишут о возможном запрете полетов над страной

29 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Учения украинской Национальной гвардии около Херсона в субботу

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает эвакуацию украинского посольства оправданной из-за нависшей угрозы военного вторжения со стороны России. В СМИ распространяются слухи о возможном закрытии воздушного пространства над Украиной.

Риск военного наступления "достаточно высок, и угроза достаточно близка", чтобы эвакуация американского посольства была благоразумным решением, объяснил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал всех сохранять спокойствие, добавив, что самым большим врагом может оказаться паника.

Более десятка стран ранее последовали примеру США и призвали своих граждан покинуть Украину.

Москва, собравшая у границ с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, отрицает планы военного нападения.

"У них есть все, что нужно для наступления"

С Блинкеном согласна и представитель США в НАТО Джулианн Смит: "В США есть ощущение, что ситуация сейчас очень тревожная, очень опасная, и мы верим, что что-то может произойти в ближайшие дни.

"Мы видели, что у них [у России] более 100 тысяч солдат на границе, они перебросили десятки тысяч военных в Беларусь, а также направили множество вспомогательных материалов. У них есть все что нужно, чтобы начать наступление, нападение может произойти очень скоро. У нас нет информации о том, что Путин точно принял решение о вторжении, но мы хотим предупредить и наших союзников, и американских граждан, и Украину, что нападение может начаться в течение нескольких дней", - заявила она.

Главный советник Кремля по внешней политики Юрий Ушаков накануне заявил, что "нагнетание вокруг темы вторжения велось скоординированно, и истерия достигла апогея".

В субботу попытки ослабить напряженность с помощью дипломатии продолжились. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден в очередной раз предупредил, что России придется "заплатить очень дорогую цену" в случае нападения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Военные учения для гражданских лиц на Украине

Одновременно министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил дипломатические усилия западных стран с политикой умиротворения, проводившейся в отношении нацистской Германии.

"В воздухе запахло Мюнхеном", - заявил Уоллес газете Sunday Times, отсылая к соглашению с Адольфом Гитлером, заключенное Великобританией, Францией и Италией, которое так и не смогло предотвратить Вторую мировую войну.

Уоллес также заявил, что вероятность нападения весьма высока, вторжение может произойти в любой момент. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает эвакуацию украинского посольства оправданной из-за нависшей угрозы военного вторжения со стороны России.

Слухи о закрытии воздушного пространства после приостановки полетов KLM

Автор фото, Dmytro Smolyenko/Ukrinform via ZUMA Wire

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В воскресенье стали появляться сообщения, что со следующей недели воздушное пространство над Украиной могут закрыть.

Согласно версии украинского издания "Страна.UA", ссылающегося на источник, в понедельник пул международных страховых компаний объявит, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.

Позже депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко также заявил, что, скорее всего, воздушное движение над Украиной приостановят: "Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (17:00 мск) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины".

Официального подтверждения этой информации не было, международные авиакомпании все еще продают билеты в Киев в обычном режиме.

Слухи о закрытии воздушного пространства стали распространяться с молниеносной скоростью после того, как стало известно, что авиакомпания KLM приостанавливает полеты на Украину из-за красного уровня опасности, присвоенного стране МИД Нидерландов.

Именно Нидерланды потеряли больше всех граждан в ходе крушения "Боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

Кроме того, в воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что лизингодатель запретил ее самолету входить в воздушное пространство Украины. Из-за этого борт, выполнявший рейс из португальской Мадейры в Киев, приземлился в аэропорту Кишинева.

Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать свое воздушное пространство, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Этот нонсенс. Я считаю, что в каком-то смысле это напоминает частичную блокаду", - заявил Подоляк агентству Рейтер.

США и другие страны Запада указывают, что Россия сосредоточила беспрецедентно большое количество войск и боевой техники на границах с Украиной, в аннексированном Крыму и в Беларуси. Москва настаивает, что у нее нет планов военного вторжения на Украину, а передвижения российских войск по своей территории не должны никого беспокоить. Развертывание войск в Беларуси Москва и Минск называют совместными учениями, которые закончатся 20 февраля.