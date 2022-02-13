"В воздухе запахло Мюнхеном". Министр обороны Великобритании Уоллес заявил о высокой вероятности вторжения России на Украину

4 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Учения украинских добровольцев в Киеве

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, недавно побывавший с визитом в Москве, заявил о высокой вероятности российского вторжения на Украину. При этом глава британского минобороны провел параллели между нынешней ситуацией в Европе и положением, сложившимся на континенте перед началом Второй мировой войны.

Россия отрицает, что намерена нападать на Украину, однако продолжает стягивать к ней войска. По заявлениям западных правительств, сейчас численность российской группировки около украинских границ уже превышает 100 тыс. военнослужащих, и подобной концентрации не было со времен холодной войны. Россия при этом обвиняет страны Запада в безосновательном нагнетании истерии относительно возможности вторжения и настаивает, что передвижения войск на ее собственной территории не должны никого беспокоить.

В интервью Sunday Times [требуется подписка] Уоллес сказал: "Возможно, [Путин] просто прикажет выключить двигатели своих танков и все мы разойдемся по домам, но в воздухе уже запахло Мюнхеном, судя по поведению некоторых на Западе".

Таким образом Уоллес напомнил о так называемом "Мюнхенском сговоре", когда западные страны подписали договор с нацистской Германией об отторжении в ее пользу части Чехословакии. Лидеры Великобритании и Франции, поставившие подписи под соглашением с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини, надеялись, что это позволит избежать большой войны в Европе. Но всего через год выяснилось, что эти надежды были безосновательными.

По словам одного из членов британского правительства, министра по делам Северной Ирландии Брэндона Льюиса, во время недавних переговоров Москве Уоллес выражал опасения относительно того, что "Россия продолжает продвижение своих войск". В воскресенье Льюис также говорил об истории и о попытках решить кризис вокруг Чехословакии дипломатическим путем.

"Если посмотреть на этот исторический период, то тогда было много дипломатических усилий, был оптимизм, что на самом деле есть дипломатический выход из ситуации, - сказал Льюис в воскресенье во время утренней телепрограммы Би-би-си. - Позже оказалось, что это не сработало. Оказалось, что на самом деле у Адольфа Гитлера в то время были совсем другие цели и намерения".

В последние годы в России также часто проводят исторические параллели между современными событиями и Второй мировой войной. Однако Москва вкладывает в них совсем иной смысл: на российских государственных телеканалах часто звучат обвинения Украины в реабилитации пособников нацистов, недавно в России также было законодательно запрещено отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Украинский посол против сравнений

По словам Льюиса, тот факт, что вторжение России на Украину до сих пор не началось, свидетельствует об успехе дипломатии. Однако, как считает министр, существует риск того, что президент Владимир Путин не ведет себя в переговорах искренне.

Подпись к фото, На этой неделе Уоллес побывал в Москве и встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу

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Власти Украины в последние недели говорят, что страна готовится к любому развитию событий. Они напоминают, что Россия аннексировала Крым еще в 2014 году, и с тех пор продолжает поддерживать сепаратистов в Донбассе, поэтому противостояние с Москвой не является для Киева чем-то новым. При этом Украина неоднократно призывала не раздувать панику и не делать безосновательных заявлений о неизбежности нового вторжения России.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко не поддержал слова британских министров, которые проводят параллели между нынешним обострением ситуации вокруг Украины и политикой умиротворения нацистской Германии, выразившейся в Мюнхенском договоре.

"Для нас - не самое лучшее время обижать наших партнеров в мире, напоминая им об этом шаге, который на самом деле привел не к миру, а к противоположному результату: к войне", - сказал Пристайко в эфире радиостанции Би-би-си Radio 4.

В своем интервью Sunday Times Уоллес также сказал, что Россия может начать нападение в любой момент. Он написал в своем "Твиттере", что на фоне происходящего решил отменить отпуск за рубежом.

Анализ: избегать исторических аллюзий

Джеймс Лендэйл, дипломатический корреспондент Би-би-си

Одно из неофициальных правил британской политики - избегать исторических аллюзий. Особенно тех, что связаны со Второй мировой войной. Поскольку трактовать такие аллюзии можно очень по-разному.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бен Уоллес говорил о Мюнхенском соглашении в интервью Sunday Times

Это относится и к словам Бена Уоллеса о Мюнхенском соглашении 1938 года. Некоторые считают, что таким образом британский министр обороны обвиняет часть союзников в желании умиротворить президента Путина.

Советники Уоллеса настаивают, что это не так. Они говорят, что на самом деле министр имел в виду возможность того, что Путин уже принял решение о вторжении на Украину, - точно так же, как, подписывая Мюнхенские соглашения, Гитлер уже планировал оккупировать часть Чехословакии.

Другими словами, Уоллес говорит, что нынешние дипломатические усилия могут оказаться бесполезными, и Запад должен быть к этому готов.

Как минимум, министр обороны подчеркивает, что некоторым союзным странам лучше оценивать Путина по его действиям, а не по словам.

Все это не свидетельствует о том, что между лидерами различных западных стран нет разногласий. Некоторые европейские страны ведут себя менее прямолинейно, чем США, ясно говорящие о возможности вторжения на Украину.

Другие в Европе озабочены перспективой потерять доступ к российским энергоносителям и более осторожно относятся к санкциям, которые следует вводить в случае нападения.