"Конвой свободы" больше не мешает торговле Канады и США. Мост Амбассадор освобожден от противников ковид-паспортов

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полиция задержала более десяти человек, но в целом все прошло довольно мирно

Канадская полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор между США и Канадой. Участники так называемого "Конвоя свободы", выступающие против обязательных паспортов вакцинации, блокировали его целую неделю, что приносило значительные убытки канадским и американским компаниям.

Через КПП на мосту Амбассадор, который соединяет американский Детройт и канадский Уинсор, как считается, проходит около четверти объема торговли между Канадой и США.

Протесты в Канаде начались 29 января в ответ на новые правила, согласно которым пересекать границу с США можно только полностью вакцинированным водителям. Акция, к которой присоединились водители грузовых автомобилей, быстро переросла в демонстрацию против антивирусных ограничений в целом. В феврале в парализованной пробками Оттаве ввели чрезвычайное положение.

Протесты сторонников "Конвоя свободы" также проходили во Франции, их участники попытались въехать в центр Парижа, однако в субботу их туда не пропустили. Протесты проходят не только в Канаде и Франции. В столице Австралии Канберре, как сообщают местные СМИ, около 10 тыс. человек протестовали около здания парламента, а в Новой Зеландии в четверг за блокирование дорог было задержано около 100 человек.

В пятницу, 11 февраля, суд постановил, что полиция может и должна возобновить свободный проезд по мосту, но многие участники демонстрации расходиться отказались. В настоящий момент мост свободен от демонстрантов, но пока что остается закрытым для транспорта. Власти надеются возобновить движение по нему в течение следующих нескольких часов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полиция перед началом операции по освобождении моста. Мирный процесс обошелся Канаде в потерю нескольких миллионов. Мост - один из главных торговых путей междц нею и США

В заявлении полиции сказано, что в ходе операции за причинение вреда имуществу были арестованы более 10 человек; власти также временно конфисковали несколько автомобилей.

Операция по освобождению моста началась в субботу утром после того, как многие протестующие разъехались после соответствующего решения суда. К утру воскресенья на мосту осталось только несколько десятков человек.

Дневной объем торговли между Канадой и США оценивается примерно в 1,7 млрд. долларов. И блокирование КПП, через который проходит около четверти этого товаропотока, принесло огромные убытка автокомпаниям. Заводы General Motors, Ford, Toyota и Honda были вынуждены приостановить работу.

Что происходило на мосту

Робин Льюисон-Кинг, корреспондент Би-би-си в Уинсоре

Полиция прибыла для разгона протестующих ранним холодным утром в воскресенье. Эта операция положила конец блокаде, из-за которой наземное движение на одном из важнейших торговых путей Канады остановилось почти на неделю.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Только самые стойкие были готовы провести ночь на морозе

За ночь число демонстрантов сократилось. От пары сотен осталось примерно 30 человек, готовых стойко выдержать ночь на морозе при температуре в -17C.

Полиция начала с того, что установила бетонные заграждения, фактически окружив лагерь протестующих, который расположился к югу от моста Амбассадор.

Один из участников протестов по имени Тайлер Кок заявил в интервью Би-би-си, что ни он, ни его соратники не совершали противоправных действий. "Мы ничего плохого не делаем, - сказал он. - Мы просто стоим с канадскими флагами. Мы хотим свободы".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Каадские флаги протестующим не помогли. Разойтись пришлось

"Я слышал, как один из полицейских сказал: "Сначала возьмем грузовики". В общем, я понял, что это своего рода начало конца. Я надеялся, что это закончится не так, я надеялся, что полиция позволит нам продолжать мирно протестовать", - добавил он.

Этот протест уже обошелся Канаде в сотни миллионов долларов.

Избавившись от Кока и его друзей, полиция положила конец еще одному лагерю протестующих, находившемуся примерно в километре от первого.