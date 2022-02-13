"Конвой свободы" больше не мешает торговле Канады и США. Мост Амбассадор освобожден от противников ковид-паспортов
Канадская полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор между США и Канадой. Участники так называемого "Конвоя свободы", выступающие против обязательных паспортов вакцинации, блокировали его целую неделю, что приносило значительные убытки канадским и американским компаниям.
Через КПП на мосту Амбассадор, который соединяет американский Детройт и канадский Уинсор, как считается, проходит около четверти объема торговли между Канадой и США.
Протесты в Канаде начались 29 января в ответ на новые правила, согласно которым пересекать границу с США можно только полностью вакцинированным водителям. Акция, к которой присоединились водители грузовых автомобилей, быстро переросла в демонстрацию против антивирусных ограничений в целом. В феврале в парализованной пробками Оттаве ввели чрезвычайное положение.
Протесты сторонников "Конвоя свободы" также проходили во Франции, их участники попытались въехать в центр Парижа, однако в субботу их туда не пропустили. Протесты проходят не только в Канаде и Франции. В столице Австралии Канберре, как сообщают местные СМИ, около 10 тыс. человек протестовали около здания парламента, а в Новой Зеландии в четверг за блокирование дорог было задержано около 100 человек.
В пятницу, 11 февраля, суд постановил, что полиция может и должна возобновить свободный проезд по мосту, но многие участники демонстрации расходиться отказались. В настоящий момент мост свободен от демонстрантов, но пока что остается закрытым для транспорта. Власти надеются возобновить движение по нему в течение следующих нескольких часов.
В заявлении полиции сказано, что в ходе операции за причинение вреда имуществу были арестованы более 10 человек; власти также временно конфисковали несколько автомобилей.
Операция по освобождению моста началась в субботу утром после того, как многие протестующие разъехались после соответствующего решения суда. К утру воскресенья на мосту осталось только несколько десятков человек.
Дневной объем торговли между Канадой и США оценивается примерно в 1,7 млрд. долларов. И блокирование КПП, через который проходит около четверти этого товаропотока, принесло огромные убытка автокомпаниям. Заводы General Motors, Ford, Toyota и Honda были вынуждены приостановить работу.
Что происходило на мосту
Робин Льюисон-Кинг, корреспондент Би-би-си в Уинсоре
Полиция прибыла для разгона протестующих ранним холодным утром в воскресенье. Эта операция положила конец блокаде, из-за которой наземное движение на одном из важнейших торговых путей Канады остановилось почти на неделю.
За ночь число демонстрантов сократилось. От пары сотен осталось примерно 30 человек, готовых стойко выдержать ночь на морозе при температуре в -17C.
Полиция начала с того, что установила бетонные заграждения, фактически окружив лагерь протестующих, который расположился к югу от моста Амбассадор.
Один из участников протестов по имени Тайлер Кок заявил в интервью Би-би-си, что ни он, ни его соратники не совершали противоправных действий. "Мы ничего плохого не делаем, - сказал он. - Мы просто стоим с канадскими флагами. Мы хотим свободы".
"Я слышал, как один из полицейских сказал: "Сначала возьмем грузовики". В общем, я понял, что это своего рода начало конца. Я надеялся, что это закончится не так, я надеялся, что полиция позволит нам продолжать мирно протестовать", - добавил он.
Этот протест уже обошелся Канаде в сотни миллионов долларов.
Избавившись от Кока и его друзей, полиция положила конец еще одному лагерю протестующих, находившемуся примерно в километре от первого.
В знак протеста демонстранты громко сигналили, но, учитывая, что полицейских было значительно больше, чем протестующих, гудки эти были лебединой песней, а не боевым кличем.