Дайджест: Украина запросила встречу с Россией, суд решает судьбу фигуристки Валиевой

20 минут назад

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Украинские власти в воскресенье запросили встречу с Россией и другими странами-членами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов для обсуждения деятельности российских войск в приграничных районах, поскольку Москва ранее не ответила на соответствующий запрос Киева.

"Украина созывает встречу с РФ и всеми странами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряженности и укрепления безопасности всех государств-участников", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем "Твиттере".

В пятницу Кулеба уточнял, что Россия должна предоставить информацию о районах проведения военных маневров, численности формирований, а также типах вооружений и военной техники.

Венский документ был принят в 2011 году и предполагает обмен информацией военного характера между странами-членами ОБСЕ, а также механизмы предотвращения опасных инцидентов.

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В минувшую субботу состоялся очередной разговор между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Байден вновь предупредил Путина о тяжелых последствиях в случае российского вторжения на Украину.

В воскресенье Байден говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским. Офис президента Украины сообщил, что во время часовых переговоров Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину в ближайшее время.

Источники американских СМИ, тем временем, считают такой визит маловероятным.

О других событиях минувших выходных читайте в нашем обзоре:

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Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник отправляется на Украину, а затем в Россию.

О деталях визита читайте в материале корреспондента Би-би-си Григора Атанесяна:

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В понедельник утром Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне должен решить судьбу российской фигуристки Камилы Валиевой.

15-летнюю Валиеву временно отстранили от Олимпиады в Пекине, после того как в ее допинг-пробе, взятой в конце декабря, обнаружили триметазидин.

Спортсменка оспорила это решение, после чего отстранение отменили, однако Всемирное антидопинговое агентство подало апелляцию в CAS.

Накануне суд провел заседание по делу Валиевой по видеосвязи, после чего пообещал огласить решение утром.

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Кризис вокруг Украины подталкивает Россию и Китай к более тесному сотрудничеству, чтобы противостоять доминированию США, пишет Financial Times в редакционной колонке.

В то время как многие западные лидеры решили бойкотировать Олимпиаду в Пекине, председателю КНР Си Цзиньпину все же удалось привлечь звездного гостя - Владимира Путина. После переговоров стороны выпустили совместное заявление, в котором осудили американское вмешательство в их дела, и выступили против дальнейшего расширения НАТО.

Нынешние события вокруг Украины ускоряют серьезную перестройку в геополитике, пишет FT. Россия будет обращаться к Китаю, чтобы смягчить последствия западных санкций, которые могут последовать за нападением на Украину. Китай же будет требовать от России поддержки своих региональных амбиций в отношении Тайваня и других территорий.

Одним из важнейших связующих звеньев в этих отношениях являются углеводороды. В России в изобилии нефть, газ и уголь, а также некоторые военные технологии, которых нет у Китая. У Пекина есть капитал и технологии, в которых нуждается Москва.

Пекин по-прежнему покупает лишь малую часть российского газа, в отличие от Европы. Но вряд ли случайно соглашение о поставках газа на сумму 400 млрд долларов, открывающее путь к строительству газопровода "Сила Сибири" между двумя странами, было подписано всего через несколько недель после аннексии Крыма.

Углубляющееся с тех пор партнерство отражает совпадение интересов Пекина и Москвы. Обе страны являются авторитарными государствами, их не устраивает "однополярный" мир, в котором доминируют США. Оба государства считают, что США занимаются подрывной деятельностью: Москва видит руку Вашингтона в событиях на Украине в 2014 году, а Пекин обвиняет "иностранные силы" в организации протестов в Гонконге в 2019 году.

Китай и Россия стремятся к глобальному порядку, который в большей степени отражает их собственные интересы, заключают журналисты FT.

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует провести переговоры с мировыми лидерами, чтобы попытаться убедить Россию "отойти от края пропасти" на фоне возможного конфликта с Украиной, сообщает Guardian.

По данным издания, в конце недели он, в частности, намерен отправиться на переговоры с лидерами европейских стран. В канцелярии не уточняют, с кем именно будет встречаться Джонсон, но известно, что он заинтересован в общении с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Джонсон также сообщил, что работает с союзниками над оказанием дальнейшей помощи Киеву, и объявление об этом ожидается в ближайшие дни.

"Кризис на границе Украины достиг критической точки. Вся имеющаяся у нас информация говорит о том, что Россия в любой момент может осуществить вторжение. Это будет иметь катастрофические последствия как для Украины, так и для России, - цитирует издание представителя Даунинг-стрит. - Еще есть возможность для деэскалации и дипломатии, и премьер-министр будет продолжать неустанно работать вместе с нашими союзниками, чтобы заставить Россию отойти от края пропасти".

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В Лос-Анджелесе минувшей ночью состоялся финал североамериканской Национальной футбольной лиги. Победа в Супербоуле досталась команде "Лос-Анджелес Рэмс", которая обыграла "Цинциннати Бенгалс" со счетом 23:20.

Супербоул традиционно привлекает многомиллионную аудиторию в США и является одним из главных спортивных событий года. Стоимость рекламы во время трансляции каждый год бьет рекорды - на этот раз цена за 30-секундный ролик достигла 7 млн долларов.

На самом стадионе, который находится в окрестностях Лос-Анджелеса, присутствовало около 100 тысяч человек.

Отдельным элементом вечера традиционно стало музыкальное шоу во время большого перерыва - в этом году его хедлайнерами были рэперы Доктор Дре, Снуп Догг, Мэри Джей Блайдж, Кендрик Ламар, 50 Cent и Эминем, которые в течение 15 минут исполняли свои известные хиты.

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