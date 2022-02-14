СAS отказался снимать Камилу Валиеву с Олимпиады в Пекине

20 минут назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к дальнейшим соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Решение о допуске оспаривали МОК, ВАДА и союз конькобежцев.

"Комиссия пришла к выводу, что решение по отмене временного отстранения [от участия в Играх] было уместно", - говорится в решении спортивного арбитража.

8 февраля РУСАДА временно отстранило Валиеву от участиях в Играх, но на следующий день спортсменка подала апелляцию и запрет на тренировки и выступления был снят. Это решение оспорили МОК, ВАДА и союз конькобежцев - они направили жалобы в Спортивный арбитражный суд.

В слушании суда, которое проводилось накануне в формате видеоконференции, участвовали представители Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Международного союза конькобежцев (ISU), Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР) и сама Валиева.

На заседании не рассматривался вопрос о виновности или невиновности Валиевой в употреблении допинга. Решение касается только дальнейшего участия фигуристки в Олимпиаде и не повлияет на ситуацию с золотом российской команды.

"Если решат, что завтра Валиева начнет соревнования, это не означает, что она не принимала допинг. И если CAS решит иначе, это не означает, что она уличена в допинге. Мы должны подождать завершения этого процесса в целом. Камила - несовершеннолетняя, мы с уважением относимся к закону, но важно избегать домыслов и спекуляций в этом деликатном случае", - объяснял глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Во вторник, 15 февраля, в Пекине начинаются соревнования фигуристок в короткой программе.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России, проходившем в конце декабря. Известно об этом стало после того, как российские фигуристы выиграли золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Как сообщило Международное агентство тестирования (ITA), в допинг-пробе Валиевой обнаружили запрещенный препарат триметазидин.